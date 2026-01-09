Szoboszlai és Kerkez játéka megmutatta, hol van a Liverpool legstabilabb pontja; Górcső alatt az ETO őszi szezonja

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Arsenal elleni teljesítménye megmutatta, hogy a Liverpool játékának hol vannak jelenleg a legstabilabb pontjai. Szoboszlai ismét a csapat vezére volt, Kerkezt a meccs emberének választották meg a szurkolók, és dicsérték a helyi elemzők is, mert a rangadó legkritikusabb párharcait az ő helytállása döntötte el. Miután egyik oldalon sem született gól, a Liverpool sorozatban a harmadik döntetlenjét könyvelhette el a Premier League-ben, az Arsenalnak pedig megszakadt az ötmeccses győzelmi sorozata a bajnokságban. „Kevés” – válaszolta az Emiratesben játszott mérkőzést követően a Spíler Tv-nek Szoboszlai Dominik arra a kérdésre, hogy az egy pont jónak számít-e. Címlapsztorinkban foglalkozunk azzal is, hogy Gabriel Martinelli bocsánatot kért a megsérülő Conor Bradleytől.

Az NB I-es labdarúgócsapatok őszi szereplését értékelő sorozatunk utolsó részében a bajnoki éllovas ETO FC teljesítményét vizsgáltuk meg – a zöld-fehérek 13 év elteltével telelnek újra az első helyen. Mivel az ETO előző idényét meghatározta a rengeteg légiós, nagy kérdés volt, hogy az ötmagyaros ajánlás betartása mennyire befolyásolja a csapat szereplését a bajnokságban. „Fiatalpercesként” Bánáti Kevin, Huszár Marcell és Vingler László lépett elő, s mindannyian hatalmas fejlődésen mentek keresztül az egyre több játéklehetőségnek köszönhetően. Decemberig úgy tűnt, a lehengerlő játék nem párosul kiegyensúlyozott eredményességgel és jó helyezéssel, de karácsonyra minden a helyére került. Ami az európai porondot illeti, az ETO hosszú évtizedek után az első magyar csapat lett, amely kétszer egymás után fordított meg párharcot a nemzetközi porondon, s csak a Rapid tudta megállítani.

„Apai nagyapám a Magyar Királyi Honvédségben szolgált, tüzér főhadnagy volt és járási leventeparancsnok. A családban tehát volt hagyománya a katonaéletnek, és a profi sportolás befejeztével bennem is megfogalmazódott, hogy keresek magamnak új kihívást. Gyerekkorom óta puska van a kezemben, rendszeresen járok vadászni, a fegyverek egyáltalán nem állnak tőlem távol.” Ekként indokolta a korábbi NB I-es gólkirály, Rajczi Péter, hogy manapság tartalékos hadnagyként szolgál a Magyar Honvédségben. A Képes Sport mellékletünkben olvasható interjúból kiderül, mindemellett sportmenedzsmentben, fenntarthatóságban és klubépítésben is gondolkodik – és közben még a pályára is visszatér tavasszal, mégpedig a TF BLSZ I-es csapatában.

Rangadóval folytatódik a női kézilabda Bajnokok Ligája, a címvédő győriek a francia Metz otthonában lépnek először pályára 2026-ban ebben a sorozatban; a két csapatot csupán két pont választja el a tabellán. Az ETO tavaly az összes meccsét megnyerte a BL-ben, a két magyart, Albek Annát és Vámos Petrát foglalkoztató metziek természetesen arra készülnek, hogy idén ne legyen hibátlan a győri mérleg. A két együttes legutóbbi franciaországi tétmeccsén három éve a házigazdák győztek 29–28-ra, és ebből a sikerből az akkor még a Metzben kézilabdázó Bruna de Paula is alaposan kivette a részét: a brazil játékos hatszor is betalált. A DVSC-re is fontos összecsapás vár a továbbjutás szempontjából a norvég Storhamar ellen otthon. A ferencvárosiak a dán Ikasthoz látogatnak a 2026-os BL-nyitányon.

Remek játékkal nyert 89–80-ra a Bajnokok Ligája-playin második meccsén Triesztben az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, így kiharcolta a 16 közé kerülésről döntő párharc harmadik, utolsó felvonását, amelyet kedden rendeznek meg Miskolcon. Az első, hazai találkozót 20 ponttal elveszítő szolnokiak nagyszerű rajtot vettek, 21 ponttal is vezettek. A második negyedben és a záró játékrészben 22 másodpercre előnybe került a feltámadó Pallacanestro Trieste, ám a végén biztos győzelmet aratott a magyar együttes. A meccs sztárja Le’Tre Darthard volt, a nyáron szerződtetett 25 éves amerikai hátvéd – 56 százalékos pontossággal – 33 pontot jegyzett, eddigi legjobbját nyújtotta érkezése óta. „Nem szerettem volna, hogy véget érjen a nemzetközi szereplésünk. Sokszor hoztak helyzetbe a csapattársaim, én pedig vállalkoztam, és többnyire sikerrel jártam” – mondta lapunknak.

Magasság, határozottság, párharcerősség – ezekkel az erényekkel érkezett a Ferencvároshoz a 26 éves Mariano Gómez az FC Zürichtől. Az argentin futballista szerződtetése Stefan Gartenmann elhúzódó sérülése miatt vált égetően sürgetővé. Gómez 2020-ban lett az Atlético Madrid játékosa, a tartalékok kötelékébe tartozott, mígnem három, alacsonyabb osztályú spanyolországi kölcsönjátékot követően a Zürichhez került. A svájciaknál rögvest meghatározó figura lett: másfél év alatt 62 meccset játszott a 13-szoros bajnok színeiben – a legtöbbet a korábbi Fradi-edző, Ricardo Moniz irányításával. „Defenzív felfogású, klasszikus belső védőnek tartom – mondta lapunknak Tobias Matsch, a TeleZüri sportriportere. – Elsősorban a »takarításban« kapott szerepet, határozottságával stabilitást adott a csapatnak. Termetét leginkább a párharcokban használja ki, nagy százalékban nyeri meg őket a földön és a levegőben egyaránt.”

