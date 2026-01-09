Nemzeti Sportrádió

Lékai Máté a búcsút követően: Nem lehetek elégedett

H. T.H. T.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 20:38
null
Lékai Máté (Fotó: NSO Tv)
Címkék
férfi kézilabda NS-videó magyar férfi kézilabda-válogatott magyar kéziválogatott Lékai Máté
Pénteken, a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés szünetében ünnepélyesen is elbúcsúztatták a tavaly a nemzeti csapattól visszavonuló Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot. Lékai Máté az NSO TV-nek is nyilatkozott.

 

Kézilabda
3 órája

Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

Rosta Miklós hat góllal volt a legeredményesebb játékos a mieinknél.
Kézilabda
2 órája

Hivatalosan is elbúcsúzott a válogatottól Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt

A Románia elleni, Európa-bajnokságot megelőző felkészülési mérkőzés szünetében köszönt el tőlük a nemzeti csapat.

 

férfi kézilabda NS-videó magyar férfi kézilabda-válogatott magyar kéziválogatott Lékai Máté
Legfrissebb hírek

Szita Zoltán: Majdnem mindent eltitkoltunk a taktikánkból

Kézilabda
1 órája

Chema Rodríguez: A kapusok és a védelem között meglett az összhang

Kézilabda
1 órája

Hivatalosan is elbúcsúzott a válogatottól Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt

Kézilabda
2 órája

Ilyés Ferenc: A csoportból tovább kell jutnunk

Kézilabda
3 órája

Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen

Kézilabda
3 órája

A magyar férfi kéziválogatott a spanyolok és a norvégok előtt az EHF Eb-erősorrendjében

Kézilabda
10 órája

Pergel Andrej: Még nem izgulok, még van idő az Eb-rajtig

Kézilabda
11 órája

Fazekasék Románia ellen mutatják meg, hol tartanak az Eb előtt

Kézilabda
15 órája
Ezek is érdekelhetik