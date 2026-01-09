Lékai Máté a búcsút követően: Nem lehetek elégedett
Pénteken, a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés szünetében ünnepélyesen is elbúcsúztatták a tavaly a nemzeti csapattól visszavonuló Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot. Lékai Máté az NSO TV-nek is nyilatkozott.
Tízgólos győzelem az Eb-főpróbán a románok ellen
Rosta Miklós hat góllal volt a legeredményesebb játékos a mieinknél.
Hivatalosan is elbúcsúzott a válogatottól Lékai Máté, Ancsin Gábor és Balogh Zsolt
A Románia elleni, Európa-bajnokságot megelőző felkészülési mérkőzés szünetében köszönt el tőlük a nemzeti csapat.
