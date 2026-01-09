Lékai Máté a búcsút követően: Nem lehetek elégedett

Pénteken, a Magyarország–Románia férfi felkészülési kézilabda-mérkőzés szünetében ünnepélyesen is elbúcsúztatták a tavaly a nemzeti csapattól visszavonuló Lékai Mátét, Ancsin Gábort és Balogh Zsoltot. Lékai Máté az NSO TV-nek is nyilatkozott.