Gyorskorcsolya Eb: Bejczi Botond 18. lett 1000 méteren

Bejczi Botond 1:12.515 perces idejével két riválisát előzte meg a húszfős mezőnyben. Az aranyérmet a hazai közönség örömére a lengyel Damian Zurek szerezte meg 1:08.551 perccel.

A nyitónapon további három számban hirdettek győztest: a nők 3000 méteres versenyében a norvég Ragne Wiklund pályacsúccsal diadalmaskodott hatalmas, közel öt másodperces fölénnyel, de hasonlóan simán nyert az olasz trió a férfiak üldözéses csapatversenyében és a lengyel hármas a nők csapat sprintversenyében.

A legjobb magyar gyorskorcsolyázó, a dél-koreai színekben háromszoros ötkarikás érmes Kim Minseok kihagyja a kontinensviadalt, mert Japánban edzőtáborozik az olimpiai felkészülés jegyében. A milánói játékokra 1000 és 1500 méteren is kvótát szerzett.

Szombaton a nők 500 és 1500 méteren versenyeznek, míg a férfiaknak az 5000 méter mellett a csapat sprintversenyre kerül sor.

GYORSKORCSOLYA

EURÓPA-BAJNOKSÁG

FÉRFIAK

1000 M

1. Damian Zurek (lengyel) 1:08.551 perc

2. Tim Prins (holland) 1:09.354

3. Marten Liiv (észt) 1:09.610

...18. Bejczi Botond 1:12.515

ÜLDÖZÉSES CSAPATVERSENY

1. Olaszország 3:40.960 perc

2. Hollandia 3:45.669

3. Norvégia 3:47.153

NŐK

3000 M

1. Ragne Wiklund (norvég) 4:00.548 perc

2. Sandrine Tas (belga) 4:05.266

3. Sanne In 't Hof (holland) 4:05.913

CSAPAT SPRINT

1. Lengyelország 1:27.071 perc

2. Belgium 1:32.650

3. Németország 1:34.526