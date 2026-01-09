Nemzeti Sportrádió

Gyorskorcsolya Eb: Bejczi Botond 18. lett 1000 méteren

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 22:10
Fotó: Getty Images, archív
Címkék
gyorskorcsolya Eb Bejczi Botond gyorskorcsolya
Bejczi Botond 18. helyen végzett 1000 méteren a lengyelországi Tomaszów Mazowieckiben pénteken megkezdődött gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

Bejczi Botond 1:12.515 perces idejével két riválisát előzte meg a húszfős mezőnyben. Az aranyérmet a hazai közönség örömére a lengyel Damian Zurek szerezte meg 1:08.551 perccel.

A nyitónapon további három számban hirdettek győztest: a nők 3000 méteres versenyében a norvég Ragne Wiklund pályacsúccsal diadalmaskodott hatalmas, közel öt másodperces fölénnyel, de hasonlóan simán nyert az olasz trió a férfiak üldözéses csapatversenyében és a lengyel hármas a nők csapat sprintversenyében.

A legjobb magyar gyorskorcsolyázó, a dél-koreai színekben háromszoros ötkarikás érmes Kim Minseok kihagyja a kontinensviadalt, mert Japánban edzőtáborozik az olimpiai felkészülés jegyében. A milánói játékokra 1000 és 1500 méteren is kvótát szerzett.

Szombaton a nők 500 és 1500 méteren versenyeznek, míg a férfiaknak az 5000 méter mellett a csapat sprintversenyre kerül sor.

GYORSKORCSOLYA
EURÓPA-BAJNOKSÁG
FÉRFIAK
1000 M
1. Damian Zurek (lengyel) 1:08.551 perc
2. Tim Prins (holland) 1:09.354
3. Marten Liiv (észt) 1:09.610
...18. Bejczi Botond 1:12.515

ÜLDÖZÉSES CSAPATVERSENY
1. Olaszország 3:40.960 perc
2. Hollandia 3:45.669
3. Norvégia 3:47.153

NŐK
3000 M
1. Ragne Wiklund (norvég) 4:00.548 perc
2. Sandrine Tas (belga) 4:05.266
3. Sanne In 't Hof (holland) 4:05.913

CSAPAT SPRINT
1. Lengyelország 1:27.071 perc
2. Belgium 1:32.650
3. Németország 1:34.526

 

gyorskorcsolya Eb Bejczi Botond gyorskorcsolya
Legfrissebb hírek

Gyorskorcsolya-vk: hatodik lett a magyar vegyes váltó

Téli sportok
2025.12.14. 18:33

Kim Minseok 1000 méteren is olimpiai induló

Téli sportok
2025.12.13. 18:05

Gyorskorcsolya-vk: férficsapatsprintben kilencedik a magyar trió

Téli sportok
2025.12.07. 18:08

Jászapáti Péter: „Nem húzzuk be fülünket-farkunkat”

Téli sportok
2025.12.03. 09:39

Széllel szemben – Kovács Erika jegyzete

Téli sportok
2025.11.30. 23:25

Gyorskorcsolya vk: országos csúcs és magyar bronzérem

Téli sportok
2025.11.24. 07:59

Gyorskorcsolya: Kim Minseok 18. lett 1000 méteren

Téli sportok
2025.11.22. 10:08

Gyorskorcsolya: csak a remény maradt

Egyéb egyéni
2025.11.21. 18:49
Ezek is érdekelhetik