Szita Zoltán: Majdnem mindent eltitkoltunk a taktikánkból

„Az ilyen mérkőzéseken mindenki titkol mindent. Nagyon fontos lesz az első csoportmeccsünk az Európa-bajnokságon, meg kell nyernünk, ezért most tényleg nem mutattuk meg mindent, sőt lehet mondani, hogy majdnem mindent eltitkoltunk” – nyilatkozta az MTI-nek a lengyel bajnok Orlen Wisla Plock balátlövője, Szita Zoltán, aki két gólt lőtt a románoknak.

A dán–svéd–norvég közös rendezésű kontinenstorna kristianstadi csoportjában a magyar együttes – amelynek célja a legjobb nyolc közé kerülés – jövő pénteken Lengyelországgal, vasárnap Olaszországgal, január 20-án pedig Izlanddal találkozik egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

A magyar keret tagjai egy hete gyakorolnak együtt Felcsúton. Szita elmondta, hogy mivel viszonylag régen nem találkoztak, az elején átvették az alapokat, a begyakorolt és a szövetségi kapitánytól megkövetelt játékrendszert, majd elkezdték a taktikai felkészülést a lengyelekre és az olaszokra.

Ilic Zoran, Fazekas Gergő és Szita Zoltán számára hatványozottan pikáns meccs lesz a lengyelek elleni csoportmérkőzés, hiszen évek óta a lengyel bajnokcsapatot erősítik, és sokkal jobban ismerik az ellenfél játékosait, mint honfitársaik.

„Nagyon kellemetlen csapat, erős védekezéssel. Nagyon sok fiatal, új játékosuk van, tele energiával, lendülettel. Nagyon komolyan fel kell készülnünk, mert ez már nem az a lengyel válogatott, amelyik például ott volt a 2021-es világbajnokságon. Biztos sokkal nehezebb mérkőzés lesz” – magyarázta Szita.

A legjobb lengyel játékosok hosszú évek óta a két élcsapatban, az egyaránt Bajnokok Ligája-résztvevő Kielcében, illetve Wisla Plockban, vagy pedig rangos külföldi bajnokságokban edződnek, a válogatottjuk ennek ellenére a 2016-os olimpiai negyedik helyezés óta adós a jó eredményekkel. Olyannyira, hogy volt olyan világ- és Európa-bajnokság is, amelyre ki sem jutott.

„Generációváltás volt náluk, és szerintem mostanra értek be. Nálunk is voltak ilyen szituációk, talán nem ennyire kirívóak, de mi például 2015-ben Katarban nem voltunk ott, ahol ők igen. Szerintem minden csapat átesik ezen. Jó úton haladnak az új edzőjükkel és új szisztémával” – vélekedett a balátlövő.

A magyar válogatottban nem szerepel már Mikler Roland, Ancsin Gábor és Lékai Máté, ezért Szita a jelenlegi keret egyik legtapasztaltabb tagjává lépett elő.

„Repülnek az évek, de ebbe így még nem gondoltam bele. Szerintem arról, ahogyan Fazekas Gergő, Imre Bence vagy Ilic Zoran kézilabdázik, senki nem mondja meg, hogy fiatal, új játékos. Nagyon bátrak, nagyon jól játszanak, új lendületet hoztak a csapatba. Az eredményeken is látszik, hogy jó úton vagyunk, de a továbbiakban is csak jobb és jobb eredményeket akarunk elérni” – szögezte le.