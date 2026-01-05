Nemzeti Sportrádió

Guardiola a kihagyott helyzetek és a sérülések miatt bosszankodott a Chelsea elleni döntetlen után

2026.01.05. 08:39
Pep Guardioláék az utolsó pillanatban buktak el két pontot a Chelsea ellen (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) vasárnapi rangadóján a Manchester City odahaza 1–1-es döntetlent játszott a Chelsea-vel. A mérkőzés után alapvetően mindkét mester elégedett volt, a londoniak megbízott mestere Calum McFarlane szerint az egy pont volt a minimum, amit megérdemeltek, míg a Cityt irányító Pep Guardiola a kihagyott helyzeteket leszámítva ugyancsak dicsérte csapata játékát.
„Az első félidőben elég jól irányítottuk a meccset – idézte a Manchester City hivatalos honlapja Pep Guardiolát a mérkőzés után. – A második félidőben már voltak helyzeteik, de minden téren kiemelkedőek voltunk, kivéve abban, hogy nem tudtuk megszerezni a második, a harmadik vagy a negyedik gólunkat. Természetes, hogy a második játékrészre feljavult a Chelsea, mivel az elsőben egy kicsit óvatosabbak voltak, és már nem volt mit veszíteniük, a végén pedig ennek meg is lett az eredménye.”

A katalán szakember külön is szót ejtett a sérülésekről, így Josko Gvardiol és Ruben Días várható kieséséről: „Majd hétfőn meglátjuk, de nem ígérnek sok jót mondta, majd elkeseredetten rámutatott arra a problémára, hogy rengeteg sérülés nehezíti a dolgát – Látta a mai kispadot? Négy játékos az ifjúsági csapatból, és most még többen lesznek. Nincs elég játékosunk.”

„A Chelsea egy klubvilágbajnok csapat, nem pedig egy akadémiai együttes, nehéz ellenük kilencven percet játszani. De nagyon jól futballoztunk ellenük. Nagyon jól” – emelte ki még a City menedzsere, aki ugyanakkor bosszús is volt, mert szerinte nem elég kialakítani a helyzeteket a kapu előtt, gólra is kell váltani a lehetőségeket.

Guardiola méltatta továbbá Rodri teljesítményét, aki hosszú idő után játszott ismét 90 percet: „Rendkívüli játékos, a higgadtsága sok mindenben jobbá tesz minket. A nagy kérdés most az, hogy három nap múlva újabb meccsünk lesz egy kemény ellenféllel, és tud-e majd játszani” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Nico González és Mateo Kovacic viszont még biztosan nem lesznek bevethetők a Brighton elleni szerdai bajnokin.

A Chelsea-t a City ellen megbízott menedzserként irányító Calum McFarlane ugyancsak elégedett volt csapata játékával: „Nagyon büszke vagyok a játékosokra és arra, ahogyan teljesítettek, különösen a második félidőben – idézte a trénert a londoniak hivatalos honlapja.A fiatal játékosok ezekben a pillanatokban néha összeomlanak, de a második félidőben kivételesek voltak. Megérdemeltünk minimum egy pontot, de meg is nyerhettük volna a meccset. Megvoltak ugyanis nagy helyzeteink és akadtak remek pillanataink a második félidőben.”

„Andrey Santos kivételes volt. Tényleg uralta a pálya középső részét. A cserejátékosok sokat segítettek, Liam (Delap) is remek lehetőséget adott nekünk arra, hogy közvetlenebbül játsszunk és uraljuk a pálya középső részét” – folytatta McFarlane, aki szerint csapata a félidőben változtatott, ennek az eredménye lett, hogy az utolsó pillanatban végül sikerült megmenteni az egyik pontot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
20. FORDULÓ
MANCHESTER CITY–CHELSEA 1–1 (1–0)
Manchester, Etihad Stadion. Vezette: M. Oliver
MAN. CITY: G. Donnarumma – M. Nunes, Ruben Días (Aké, 81.), Gvardiol (Khusanov, 51.), O'Reilly – Bernardo Silva, Rodri, Reijnders (Doku, 70.) – Cherki, Foden – Haaland. Menedzser: Pep Guardiola
CHELSEA: Jörgensen – Acheampong (Hato, 62.), T. Chalobah, B. Badiashile, Gusto – R. James, Enzo Fernández – Estevao (Andrey Santos, a szünetben), Palmer, Neto – Joao Pedro (Delap, 62.). Megbízott menedzser: Calum McFarlane
Gólszerző: Reijnders (42.), ill. Enzo Fernández (90+4.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal20153240–14+2648
  2. Manchester City20133444–18+2642
  3. Aston Villa20133433–24+942
  4. Liverpool20104632–28+434
  5. Chelsea2087533–22+1131
  6. Manchester United2087534–30+431
  7. Brentford2093832–28+430
  8. Sunderland2079421–19+230
  9. Newcastle2085728–24+429
10. Brighton & Hove Albion2077630–27+328
11. Fulham2084828–29–128
12. Everton2084822–24–228
13. Tottenham2076728–24+427
14. Crystal Palace2076722–23–127
15. Bournemouth2058731–38–723
16. Leeds United2057826–33–722
17. Nottingham Forest20531219–33–1418
18. West Ham20351221–41–2014
19. Burnley20331420–39–1912
20. Wolverhampton20131614–40–266

 

 

Ezek is érdekelhetik