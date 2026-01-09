Nemzeti Sportrádió

Chema Rodríguez: A kapusok és a védelem között meglett az összhang

2026.01.09. 20:54
Chema Rodríguez elégedetten értékelt (Fotó: Szabó Miklós)
Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott 33–23-as győzelmet aratott Románia ellen a két együttes felkészülési mérkőzésén. A találkozó után Chema Rodríguez szövetségi kapitány, valamint Rosta Miklós és Sipos Adrián értékelt az M4 Sportnak.

„Az eredmény az nagyon jó, de én mindig szeretnék fejlődni, s szerintem most a védekezésben ma szépen fejlődtünk. Mindössze 23 gólt kaptunk, ebből többet már akkor, amikor már eldőlt a mérkőzés. Örülök annak, amit láttam. Szerettünk volna ritmust fogni, azt hiszem ez sikerült” – mondta Chema Rodríguez.

„Teljesen elégedett vagyok. Nem akartunk titkokat megmutatni. Az alapjátékunkat mindenki ismeri, erre építettük a mérkőzést, s ezzel nem terítettünk ki semmilyen kártyát az asztalra. Jó meccs volt, tudtunk belőle tanulni, fejlődni. Mindenki tette a dolgát, s a kapusok és a védelem között meglett az összhang” – tette hozzá a spanyol szakember.

„Tudtam, hogy ma több lehetőségem lesz, hiszen Bence (Bánhidi – a szerk.) még nem áll készen – fogalmazott Rosta Miklós. – Bízunk benne, hogy minél hamarabb segíteni tudja a válogatottat.”

A Dinamo Bukarestben légióskodó beálló leszögezte, hogy mindenképpen szeretnének továbbjutni a csoportkörből.

„A védekezésünk jól működött, nem sok gólt lőttek lerohanásból a románok. Visszafutásban tehát jók voltunk, persze jobbak is lehetünk, de a 23 kapott gól az szerintem jónak számít, akárcsak a 30 fölötti lőtt gól, de van min csiszolni” – elemezte a válogatott produkcióját Rosta, majd kiemelte, hogy a csoportkör után már a nüanszok döntenek, hiszen 12 csapat próbál odaérni az első hat hely valamelyikére. 

Sipos Adrián szerint még van mit finomhangolni a védekezésen.

„Jó úton haladunk. A védekezésünkön még lehet javítani, volt egy-két kisebb figyelmetlenségünk. A kapusaink remekül védtek. Meg kell próbálnunk elkerülni a gyorsan kapott gólokat. A támadások közben is még inkább oda kell figyelnünk, jobban meg kell becsülnünk a labdát” – fogalmazott az MT Melsungen légiósa. 

Bartucz László szíve csordultig tele boldogsággal.

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA 33–23 (16–11)

 

