Kezdődik a póló Eb – a legfontosabb a jelenre összpontosítani

1926-ban Budapesten rendezték meg az első férfi vízilabda Európa-bajnokságot, vagyis Belgrádban a kontinenstorna századik évfordulóján tartják meg a 37. viadalt. Szerbia szívesen tekinthet vissza a harmadik évezred 6-ossal végződő éveire, ugyanis férficsapatuk 2006-ban és 2016-ban is hazai környezetben lett kontinensbajnok, utóbbi évben azóta is világcsúcsot jelentő 18 473 néző előtt győzte le 10–8-ra Montenegrót az aranyéremért, szintén a Beogradszka Arenában. Idén hasonlóra készül a házigazda, bár abban a torna előtti hivatalos sajtótájékoztatón megjelenő összes szövetségi kapitány (David Martín spanyol, Vjekoslav Kobescak francia, Dejan Szavics montenegrói, Uros Sztevanovics szerb kapitány) és Viktor Jelenics, a Szerb Vízilabda-szövetség elnöke is egyetértett: hat-nyolc csapat esélyes a végső győzelemre. Sztevanovics néhány országot kiemelve Magyarországot is megnevezte.

Vismeg Zsomborék péntek este a helyszínen hangolódtak a szombat délutáni Eb-rajtra (Fotó: Kovács Péter)

Varga Zsolt együttese pénteken érkezett meg, este pedig megtartotta első edzését a helyszínen. A magyar válogatott kilenc felkészülési mérkőzést játszott le az elmúlt egy hónapban, ebből ötöt nyert meg, és négyet veszített el – a játéka javuló tendenciát mutatott.

„Ez talán a védekezésben mutatkozott meg leginkább, fontos lépéseket tettünk előre, és ebbe az irányba kell haladnunk, fokozatosan növelnünk kell a hatékonyságot támadásban, emberhátrányban is. A felkészülési tornákon mindenki kísérletezik, egy világversenyre viszont minden csapat a lehető legjobb formájában érkezik meg, itt látjuk majd meg, hová jutottunk az elvégzett munkával” – mondta a kapitány péntek este a Nemzeti Sportnak.

„Egygólos meccseken dőlhetnek el hat-nyolc csapat között a mérkőzések, és ha összeadjuk, hány ilyen párosítás lehet, könnyen belátható, nemcsak a végső győztest, még az elődöntősöket is nehéz megjósolni. Szép ívet írt le a felkészülési időszak, az lett volna az aggasztó, ha december közepén csúcsformában kitömjük a horvátokat és az olaszokat, majd a holland és bosnyák felkészülési tornán meg jöttek volna a vereségek és így mentünk volna neki az Eb-nek. Helyén volt a felkészülés, a legfontosabb, hogy egészségesek a játékosok, remélhetőleg ez a torna során is így marad. A csapatok viszik tovább a pontokat a középdöntőbe; mindhárom meccsünket meg kell nyernünk a csoportkörben, és hat pontot kell magunkkal vinni, az elődöntőbe jutásunknak ez az előfeltétele. Utána a spanyol, szerb, holland hármasból is kettőt meg kell vernünk a négy közé jutáshoz. Nehéz lesz, de ez nemcsak ránk, másokra is igaz.” Szakértő: SZABÓ Zoltán BEK-győztes

Varga Zsolt a tavalyi szingapúri világbajnokságon ezüstérmes csapatból tizenegy játékost nevezett be a belgrádi Eb-keretbe is.

„Jelenleg megvan az a nagyjából huszonhárom ember, akikből kikerül az adott tornára utazó tizenöt, persze a válogatottba bekerülni mindig harc, teljesíteni kell, senki sem mehet bizonyos szint alá, vagy ha valaki formán kívül kerül, tudnunk kell, mi okozza és meddig tart. Vannak a csapatban fontos szerepet betöltő alapemberek, illetve igyekszem megtartani az egyensúlyt az idősebb és a fiatalabb játékosok között – a múlt is azt mutatja, hogy az elegyük működik a legjobban.”

A szakvezető a célokat tekintve úgy fogalmazott: „Mindig csak a következő lépésre gondolok. Most arra, hogy a nyitányon a lehető legjobb állapotban legyünk a franciák ellen, hogy már az első támadás és az első védekezés is jól működjön. Ha az első lépés megvan, akkor figyelek a Montenegró és a Málta elleni párharcra, és az azt követő összecsapásokra. Ez a legfontosabb: a jelenben maradni, és csak arra összpontosítani.”

„Megtiszteltetés újra válogatottnak lenni. Újult erővel vágtam bele az edzésekbe, felemelő az is, hogy túl vagyunk az első tréningünkön a meccsmedencében. Egyértelműen javult a teljesítményünk a felkészülési időszak során, nőtt az intenzitás a mérkőzéseinken, és összpontosításban is sokat léptünk előre. A legutóbbi tornánkról pozitív érzésekkel távozhattunk, az Eb előtt pedig jókor jöttek a kudarcok, láthattuk, miben kell még előrelépnünk.” VÉLEMÉNY: VOGEL Soma, a válogatott kapusa

A kézilabda-világversenyeken már bevett lebonyolítási mód, amelyhez hasonlót a vízilabdában a belgrádi Európa-bajnokságon alkalmaznak először. Az eddigiekkel ellentétben nem egy, hanem két csoportkört rendeznek, kiiktatva a keresztbejátszást az elődöntőig. A 16 csapat először négy négyes csoportban mérkőzik meg a középdöntőért, amelybe az első három helyezett kerül be, míg a negyedikek egy külön csoportkörben játszanak a 13–16. helyért. Az E-csoportba az A- és C-, míg az F-csoportba a B- és a D-kvartettek első három csapata jut be, vagyis hat-hat válogatott küzd tovább egymással, magával hozva a csoportból vele együtt továbbjutó elleni eredményét. A középdöntő két hatos csoportjából az első kettő jut be az elődöntőbe. Vadonatúj formátumban rendezik meg a tornát

Esélyesként ugrunk medencébe az első csoportmeccsen, de nem írhatjuk le Franciaországot, amely a 2024-es, dohai világbajnokságon nem kis meglepetésre 11–10-re nyert a mieink elleni negyeddöntőben, Thomas Vernoux – aki Belgrádban is szerepel – hat gólt lőtt. A franciák az elődöntőben a későbbi világbajnok Horvátország ellen is ötméteresekig jutottak, ott viszont már alulmaradtak, később vb-negyedikek lettek – történetük legjobb eredményét elérve. A párizsi olimpián már csak tizedikként végeztek, a tavalyi szingapúri vb-re ki sem jutottak. Az Eb-felkészülési időszakban kétszer is találkoztak a magyarokkal, december közepén Párizsban 17–17-es rendes játékidő után ötméteresekkel győztünk, míg a Trebinje-kupán, már az új évben 20–7-es sima sikert arattunk. AZ ELSŐ ELLENFÉL – Nem írhatjuk le őket

Kapusok: Csoma Kristóf (Endo Plus Service-Honvéd), Vogel Soma (FTC-Telekom). Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Olympiakosz, görög), Batizi Benedek, Kovács Péter, Tátrai Dávid (mind BVSC-Manna ABC), Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vismeg Zsombor (mind FTC), Nagy Ádám (Marseille, francia), Vigvári Vince (Barceloneta, spanyol) A MAGYAR EB-KERET