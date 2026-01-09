A 96. percben jött a csattanó, idegenben verte a Getafét a Real Sociedad

Nem a látványos futballról szólt a Getafe és a Real Sociedad összecsapása, ezzel együtt a 36. percben előnybe kerültek az előző fordulóban az Atlético Madriddal kibabráló baszkok: Brais Méndez kapásból, 16 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A szünet előtt egyenlíthetett volna a hazai együttes, de Iglesias átlövését Remiro védeni tudta.

A fordulás után mozgalmasabbá vált a mérkőzés, miután a Getafének támadnia kellett az egyenlítésért – más kérdés, hogy nem a Bordalás-csapat, hanem a baszk együttes járt közelebb a gólszerzéshez. Ennek tükrében komoly frusztrációt okozott a vendégeknek, hogy a Getafe szinte a semmiből egalizált a 90. percben: egy félpályáról felívelt szabadrúgást Arambarri csúsztatott tovább Juanmi irányába, a csereként beállt támadó pedig a kapuból feleslegesen kirontó Remiro lábai között a hálóba juttatta a labdát.

A hazai közönség már a pontszerzést ünnepelte, amikor jött a csattanó: a ráadás utolsó percében a Getafe kapuját védő Soria csúnyán aláfutott Kubo szögletének, a labdát pedig Jon Aramburu bólintotta az üres kapuba, megszerezve a három pontot a Real Sociedadnak. A baszk együttesnek a jelek szerint bejött az edzőváltás: Pellegrino Matarazzóval a kispadon a „kék-fehérek” két nehéz bajnokin négy pontot gyűjtöttek. 1–2

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)

Szombati program

14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnapi program

14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

Hétfői program

21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Előrehozott meccsek:

December 2., kedd

FC Barcelona–Atlético Madrid 3–1

December 3., szerda

Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3