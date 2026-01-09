Nemzeti Sportrádió

A 96. percben jött a csattanó, idegenben verte a Getafét a Real Sociedad

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 23:06
A mindent eldöntő pillanat: Soria elkésik, Aramburu a hálóba fejel (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Sociedad Getafe La Liga
A Real Sociedad 2–1-re diadalmaskodott a Getafe vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójában.

Nem a látványos futballról szólt a Getafe és a Real Sociedad összecsapása, ezzel együtt a 36. percben előnybe kerültek az előző fordulóban az Atlético Madriddal kibabráló baszkok: Brais Méndez kapásból, 16 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A szünet előtt egyenlíthetett volna a hazai együttes, de Iglesias átlövését Remiro védeni tudta. 

A fordulás után mozgalmasabbá vált a mérkőzés, miután a Getafének támadnia kellett az egyenlítésért – más kérdés, hogy nem a Bordalás-csapat, hanem a baszk együttes járt közelebb a gólszerzéshez. Ennek tükrében komoly frusztrációt okozott a vendégeknek, hogy a Getafe szinte a semmiből egalizált a 90. percben: egy félpályáról felívelt szabadrúgást Arambarri csúsztatott tovább Juanmi irányába, a csereként beállt támadó pedig a kapuból feleslegesen kirontó Remiro lábai között a hálóba juttatta a labdát.

A hazai közönség már a pontszerzést ünnepelte, amikor jött a csattanó: a ráadás utolsó percében a Getafe kapuját védő Soria csúnyán aláfutott Kubo szögletének, a labdát pedig Jon Aramburu bólintotta az üres kapuba, megszerezve a három pontot a Real Sociedadnak. A baszk együttesnek a jelek szerint bejött az edzőváltás: Pellegrino Matarazzóval a kispadon a „kék-fehérek” két nehéz bajnokin négy pontot gyűjtöttek. 1–2

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)

Szombati program
14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)

Vasárnapi program
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)

Hétfői program
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Előrehozott meccsek:
December 2., kedd
FC Barcelona–Atlético Madrid 3–1
December 3., szerda
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Barcelona19161253–20+3349
2. Real Madrid19143241–17+2445
3. Villarreal17122334–16+1838
4. Atlético Madrid19115334–17+1738
5. Espanyol18103522–19+333
6. Betis1877430–24+628
7. Celta Vigo1868424–20+426
8. Athletic Bilbao1973917–25–824
9. Elche1857624–23+122
10. Real Sociedad1956824–27–321
11. Getafe19631015–25–1021
12. Sevilla18621024–29–520
13. Osasuna1854918–21–319
14. Alaves1854915–21–619
15. Rayo Vallecano1847714–21–719
16. Mallorca1846820–26–618
17. Girona1846817–34–1718
18. Valencia1837817–30–1316
19. Levante17341020–29–913
20. Oviedo1826108–27–1912

 

 

Real Sociedad Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: Deco elárulta, miért szerződteti Cancelót a Barca

Spanyol labdarúgás
8 órája

Flick: Joao Cancelo átigazolása még nem lezárt ügy

Spanyol labdarúgás
2026.01.07. 11:04

„Remélem, ezek az első gólok a sok közül” – Gonzalo García a Betis elleni triplájáról

Spanyol labdarúgás
2026.01.05. 10:32

Sörloth fejesére Guedes válaszolt, döntetlennel debütált a Real Sociedad kispadján Pellegrino Matarazzo

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 23:07

Sevillai győzelmével elmozdult az utolsó helyről a Levante, potya gól is kellett a Girona sikeréhez

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 20:30

Gonzalo García mesterhármast szerzett, a Real Madrid öt góllal kitömte a Betist

Spanyol labdarúgás
2026.01.04. 18:19

Későn ébredt a Barca, de ez is elég volt neki az Espanyol legyőzéséhez

Spanyol labdarúgás
2026.01.03. 22:59

A Villarreal három gólt és három pontot szerzett a meglepetésújonc otthonában

Spanyol labdarúgás
2026.01.03. 20:48
Ezek is érdekelhetik