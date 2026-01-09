A 96. percben jött a csattanó, idegenben verte a Getafét a Real Sociedad
Nem a látványos futballról szólt a Getafe és a Real Sociedad összecsapása, ezzel együtt a 36. percben előnybe kerültek az előző fordulóban az Atlético Madriddal kibabráló baszkok: Brais Méndez kapásból, 16 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A szünet előtt egyenlíthetett volna a hazai együttes, de Iglesias átlövését Remiro védeni tudta.
A fordulás után mozgalmasabbá vált a mérkőzés, miután a Getafének támadnia kellett az egyenlítésért – más kérdés, hogy nem a Bordalás-csapat, hanem a baszk együttes járt közelebb a gólszerzéshez. Ennek tükrében komoly frusztrációt okozott a vendégeknek, hogy a Getafe szinte a semmiből egalizált a 90. percben: egy félpályáról felívelt szabadrúgást Arambarri csúsztatott tovább Juanmi irányába, a csereként beállt támadó pedig a kapuból feleslegesen kirontó Remiro lábai között a hálóba juttatta a labdát.
A hazai közönség már a pontszerzést ünnepelte, amikor jött a csattanó: a ráadás utolsó percében a Getafe kapuját védő Soria csúnyán aláfutott Kubo szögletének, a labdát pedig Jon Aramburu bólintotta az üres kapuba, megszerezve a három pontot a Real Sociedadnak. A baszk együttesnek a jelek szerint bejött az edzőváltás: Pellegrino Matarazzóval a kispadon a „kék-fehérek” két nehéz bajnokin négy pontot gyűjtöttek. 1–2
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Getafe–Real Sociedad 1–2 (Juanmi 90., ill. B. Méndez 36., Aramburu 90+6.)
Szombati program
14.00: Oviedo–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Girona–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Elche (Tv: Spíler2)
Vasárnapi program
14.00: Rayo Vallecano–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Levante–Espanyol (Tv: Spíler2)
Hétfői program
21.00: Sevilla–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Előrehozott meccsek:
December 2., kedd
FC Barcelona–Atlético Madrid 3–1
December 3., szerda
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|19
|16
|1
|2
|53–20
|+33
|49
|2. Real Madrid
|19
|14
|3
|2
|41–17
|+24
|45
|3. Villarreal
|17
|12
|2
|3
|34–16
|+18
|38
|4. Atlético Madrid
|19
|11
|5
|3
|34–17
|+17
|38
|5. Espanyol
|18
|10
|3
|5
|22–19
|+3
|33
|6. Betis
|18
|7
|7
|4
|30–24
|+6
|28
|7. Celta Vigo
|18
|6
|8
|4
|24–20
|+4
|26
|8. Athletic Bilbao
|19
|7
|3
|9
|17–25
|–8
|24
|9. Elche
|18
|5
|7
|6
|24–23
|+1
|22
|10. Real Sociedad
|19
|5
|6
|8
|24–27
|–3
|21
|11. Getafe
|19
|6
|3
|10
|15–25
|–10
|21
|12. Sevilla
|18
|6
|2
|10
|24–29
|–5
|20
|13. Osasuna
|18
|5
|4
|9
|18–21
|–3
|19
|14. Alaves
|18
|5
|4
|9
|15–21
|–6
|19
|15. Rayo Vallecano
|18
|4
|7
|7
|14–21
|–7
|19
|16. Mallorca
|18
|4
|6
|8
|20–26
|–6
|18
|17. Girona
|18
|4
|6
|8
|17–34
|–17
|18
|18. Valencia
|18
|3
|7
|8
|17–30
|–13
|16
|19. Levante
|17
|3
|4
|10
|20–29
|–9
|13
|20. Oviedo
|18
|2
|6
|10
|8–27
|–19
|12