Férfi kosár Euroliga: otthon nyert a Barcelona és a nagyot fordító Milan is

Barcelona–Partizan Beograd 88–70. A Barcelona sorozatban 12-szer verte meg a Partizant, kevesen fogadtak arra, hogy a remek széria éppen most, a belgrádiak vergődése közepette szakad meg. Meg is lett a 13. siker, igaz, a hazaiak csak a második negyed vége felé pörögtek fel igazán: 31–35 után egy tizenhétpontos rohammal fordították meg a meccset. Willy Hernangómez 16 pontot és nyolc lepattanót könyvelt el a hazai csapatban, Toko Sengelija 13 ponttal tette emlékezetessé karrierje 300. Euroliga-meccsét, a sorozatban hatodszor vesztő belgrádiaknál Duane Washington 20-szal volt a legjobb.

Milan–Anadolu Efes 87–74. Milánóban is volt ok a vigalomra: egyrészt a csapat a megalapítása 90. évfordulóját ünnepli, másrészt – ami a péntek estét illeti – sikerült 14 pontos hátrányból fordítania. Még a második félidő elején is tízzel vezetett az Efes, de feljavult a hazai védőjáték, a törökök harmadik negyed végi összeomlását pedig a Milan 23–4-es rohanása illusztrálja. Armoni Brooks hét triplát vágott be, a negyedik negyedben négyet egymás után, és 31 pontos egyéni Euroliga-karriercsúccsal lett a hazaiak vezére.

Zalgiris Kaunas–Crvena zvezda 99–67. A két csapat győzelem-vereség, győzelem-vereség tempóban halad az Euroligában, a sormintában mindkettőnek győzelem jött volna, de ennek bekövetkeztére nem olt lehetőség. Gyorsan eldőlt, hogy a zöldek lesöprik vendégüket: az első kosarat a Zvezda szerezte, aztán jött a fordulat, már az első negyedben tíz pont fölé nőtt a hazai előny, a második félidőben pedig alig-alig csökkent húsz alá. Azuolas Tubelis 17 ponttal vezette a hazai hadműveletet.

Olympiakosz–Bayern München 95–80. A Bayern megnyerte a megelőző két mérkőzését, az első félidőben szépen tartotta magát Pireuszban is, de végül érvényesült a papírforma. Szasa Vezenkov 25 pontot, Nikola Milutinov 14 pontot és nyolc lepattanót könyvelt el a hazaiaknál, Andreas Obst 21 ponttal vezette a bajorokat.

Baskonia–ASVEL Villeurbanne 78–73. Mindkét alsóházi csapat a hetedik győzelmét remélte ettől az estétől, a siker a Baskoniának jött össze: Timothé Luwawu-Cabarrot 21 pontot termelt volt csapata ellen, vezérletével a baszkok megszakították négyes vereségszériájukat.

