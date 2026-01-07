Hiába Haaland jubileumi gólja, ismét csak ikszelt a City; emberhátrányban kapott ki a Chelsea

Manchester City–Brighton 1–1

Nem brillírozott az előző két bajnokiján csak ikszelő City, túl nagy helyzetei sem voltak, ám Jérémy Doku megvillant az első félidő végén, és tizenegyest harcolt ki. Az előző három bajnokiján gólképtelen Erling Haaland a bal alsóba lőtt a büntetőből, aki így már 20 találatnál jár a PL mostani kiírásában, ráadásul a 150. gólját szerezte manchesteri mezben – ehhez 173 meccsre volt szüksége.

A szünet előtt Doku lövésénél mentettek a gólvonal előtt, utána pedig Bernardo Silva találta el a bal kapufát. Kihagyta helyzeteit a hazai csapat, ami megbosszulta magát, mert egyenlített a Brighton – Mitoma Kaoru 18 méterről a bal alsóba lőtt. Aztán a vendégek szerezhettek volna vezetést, ám Diego Gómez kihagyta az ordító ziccert, míg a másik oldalon Haaland járt közel a duplához, de Ferdi Kadioglu kifejelte a labdát a kapu torkából. A norvég klasszis később újabb nagy helyzetet hagyott ki, Bart Verbruggen eltalálta az oldalt, és óriási bravúrral odaért a jobb alsóba tartó lövésre. Nem bírt ellenfelével a City, sorozatban harmadszor ikszelt, így csak öt pontra csökkent a hátránya a csütörtökön a Poolt fogadó Arsenal mögött.

Fulham–Chelsea 2–1

Bár kedden kinevezték a „kékek” új menedzserét, a Craven Cottage-en még Liam Rosenior helyett a megbízott edző, Calum McFarlane irányított. Nem könnyítette meg a Chelsea U21-es csapatának vezetőedzőjének dolgát, hogy Marc Cucurella az első félidő közepén piros lapot kapott, amikor gólhelyzetben visszahúzta Harry Wilsont a vendégtizenhatos vonala előtt. A klubvilágbajnok és Konferencialiga-címvédő kihúzta az első játékrészt kapott gól nélküli, mivel Harry Wilson hiába talált be a ráadás során, les miatt nem adták meg a találatot.

A szünet után már nem úszta meg a vendég londoni együttes, Sander Berge beadásából Raúl Jiménez fejelt a bal alsóba 11 méterről. Gól- és emberhátrányban sem adta fel a Chelsea, és sikerült egyenlítenie, Antonee Robinson csúsztatott a saját kapujának jobb kapufájára, a lepattanót pedig bevágta Liam Delap. Kilenc perc múlva viszont már ismét a Fulhamnél volt az előny, Harry Wilson 13 méterről a jobb alsóba lőtt, így a Liverpool után a Chelsea-nek is betalált, ami ezúttal nem egy pontot, hanem győzelmet ért csapatának. Még a hajrában McFarlane sárgát kapott, ezzel és a Fulham elleni vereséggel búcsúzott a „kékek” kispadjától – lesz dolga a csapattal Roseniornek.

Bournemouth–Tottenham 3–2

A borzasztó formában lévő, már 11 bajnoki óta nyeretlen Bournemouth már az 5. percben hátrányba került, amikor Mathys Tel 13 méterről a bal alsóba lőtt. Még a játékrész közepén egalizált a hazai csapat, Evanilson csúsztatott a jobb felsőbe Marcus Tavernier beadásából, majd szűk negyedóra már a vendéglátónál volt az előny. Majdnem ugyanaz történt, mint az egyenlítő gólnál, ismét Tavernier adott be a jobb oldalról, csak ezúttal átjutott a hosszúra a labda, ahonnan Marcos Senesi középre passzolt, Eli Kroupi pedig három méterről a jobb felsőbe emelt. Nyomott a Spurs, és a 78. percben egyenlített, méghozzá nagyon szép góllal, Joao Palhinha ugyanis ollózó mozdulattal lőtt a kapu jobb oldalába. Mégsem szereztek pontot a „sarkantyúsok”, mivel a 95. percben Antoine Semenyo 22 méterről a jobb alsóba lőtt, amivel csapata nyert és megszakította rossz sorozatát.

Crystal Palace–Aston Villa 0–0

Az előző hét tétmérkőzésén nyeretlenül maradt Palace bár kevesebbet birtokolta a labdát, nem játszott alárendelt szerepet. Az Aston Villa 11 meccses győzelmi sorozata épp Londonban szakadt bő egy hete (0–3 az Arsenal ellen), és a birminghami csapatnak ismét nem sikerült nyerni, sem a kapuba találnia – Victor Lindelöf járt a legközelebb a gólhoz, ám a kapufáról kijött a labda a fejese után.

Brentford–Sunderland 3–0

Igor Thiago megszerezte a 15. gólját is a bajnokságban, a Brentford brazil csatára Vitaly Janelt kiugratásával lépett ki ziccerben, majd miután eltolta a labdát Robin Roefs mellett, az üres kapuba gurított. Egy óra elteltével hatalmas lehetőséghez – tizenegyeshez – jutott a Sunderland, ám Enzo Le Fée elkönnyelműsködte, panenkázva középre emelt, csakhogy Caoimhín Kelleher nem mozdult el, így a kezébe hullott a labda. Erre pedig ráfáztak a „fekete macskák”, ugyanis öt perc múlva Kevin Schade kapufája után Igor Thiago már nem hibázott, a bal alsóba csúsztatott. Nem sokkal később végleg eldöntötte a meccset a Brentford, Jehor Jarmoljuk egy szöglet után az elé pattanó labdát bevágta közelről – a „méhek” az elmúlt öt meccsükön immár 13 pontot szereztek.

Everton–Wolverhampton 1–1

Michael Keane jól tette bele a lábát Tim Iroegbunam lövésébe, a bal felsőbe helyezett, így 17 perc után az Evertonnál volt az előny. Az előző két bajnokiján négy pontot gyűjtő – előtte 18 kör alatt kettő jött össze – Wolves a második félidő derekán egyenlített, Mateus Mané ziccerben, 18 méterről lőtt a bal alsóba, ezzel a második gólját lőtte a PL-ben – az elsőt szombaton a West Ham ellen (3–0) szerezte.

A hajrá elején emberhátrányba kerültek a liverpooliak, a gólszerző Keane a hajánál fogva húzta le a felugró Tolu Arokodarét, amiért egyből piros lapot kapott. Idő előtt csatlakozott hozzá az öltözőben Jack Grealish is, aki második sárgával jutott a kiállítás sorsára, ám az Everton kilenc emberrel is megőrizte a döntetlent a ráadás perceiben – sorozatban harmadik meccsén szerzett pontot a Wolverhampton.

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

Manchester City–Brighton & Hove Albion 1–1 (Haaland 42. – 11-esből, ill. Mitoma 60.)

Fulham–Chelsea 2–1 (R. Jiménez 55., H. Wilson 81., ill. Delap 72.)

Kiállítva: Cucurella (22., Chelsea)

AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)

Crystal Palace–Aston Villa 0–0

Brentford–Sunderland 3–0 (I. Thiago 30., 65., Jarmoljuk 73.)

Everton–Wolverhampton Wanderers 1–1 (M. Keane 17., ill. M. Mané 69.)

Kiállítva: M. Keane (83.), Grealish (90., Everton)

Burnley–Manchester United 2–2 (Heaven 13. – öngól, Anthony 66., ill. Sesko 50., 60.)

Newcastle United–Leeds United 4–3 (Barnes 36., 90+12., Joelinton 54., Guimaraes 90+1. – 11-esből, ill. Aaronson 32., 79., Calvert-Lewin 45+5. – 11-esből)

Csütörtökön játsszák

21.00: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Kedden játszották

West Ham United–Nottingham Forest 1–2 (Murillo 13. – öngól, ill. N. Domínguez 55., Gibbs-White 89. – 11-esből)