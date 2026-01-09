Afrika-kupa: az Everton sztárjának góljával jutott négy közé Szenegál

Az első negyeddöntőben az A-csoport másodikja, Mali és D-csoportot megnyerő Szenegál csapott össze egymással. Előbbi már a nyolcaddöntőből is úgy jutott tovább, hogy Tunézia ellen a 96. percben egyenlített, majd tizenegyesekkel nyert, de itt sem volt esélyes, sőt.

A Sadio Mané vezette szenegáliak a meccs elejétől kezdve nyomtak, majd a 27. percben az Everton sztárja, Iliman Ndiaye szerezte meg számukra a vezetést. Nem sokkal korábban kapta meg a meccs első sárga lapját a mali válogatott talán legnagyobb sztárja, Yves Bissouma, aki a 48. percben, még a szünet előtt kapott még egyet, így mehetett zuhanyozni...

Érdekes módon az emberhátrány ellenére Mali a második félidőben játszott sokkal jobban, összehozott 5 lövést és egy 1.00 feletti xG-t, simán egyenlíthetett volna, de ez nem jött össze, így Szenegál van ott a legjobb négy között Marokkóban.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Mali–Szenegál 0–1 (Ndiaye 27.)

KÉSŐBB

20.00: Kamerun–Marokkó