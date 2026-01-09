Nemzeti Sportrádió

Afrika-kupa: az Everton sztárjának góljával jutott négy közé Szenegál

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.09. 19:06
Szenegál ott van a legjobb négy között (Fotó: Getty Images)
Címkék
Afrika-kupa Mali Szenegál
Szenegál péntek délután 1–0-ra legyőzte Malit az Afrika-kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén, így ott van a legjobb négy között.

 

Az első negyeddöntőben az A-csoport másodikja, Mali és D-csoportot megnyerő Szenegál csapott össze egymással. Előbbi már a nyolcaddöntőből is úgy jutott tovább, hogy Tunézia ellen a 96. percben egyenlített, majd tizenegyesekkel nyert, de itt sem volt esélyes, sőt.

A Sadio Mané vezette szenegáliak a meccs elejétől kezdve nyomtak, majd a 27. percben az Everton sztárja, Iliman Ndiaye szerezte meg számukra a vezetést. Nem sokkal korábban kapta meg a meccs első sárga lapját a mali válogatott talán legnagyobb sztárja, Yves Bissouma, aki a 48. percben, még a szünet előtt kapott még egyet, így mehetett zuhanyozni...

Érdekes módon az emberhátrány ellenére Mali a második félidőben játszott sokkal jobban, összehozott 5 lövést és egy 1.00 feletti xG-t, simán egyenlíthetett volna, de ez nem jött össze, így Szenegál van ott a legjobb négy között Marokkóban.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Mali–Szenegál 0–1 (Ndiaye 27.) 

KÉSŐBB
20.00: Kamerun–Marokkó

 

 

Afrika-kupa Mali Szenegál
Legfrissebb hírek

Afrika futball-lelke – Csinta Samu publicisztikája

Minden más foci
2026.01.07. 23:30

Algéria a 119. percben szerzett góllal győzött az Afrika-kupa nyolcaddöntőjében

Minden más foci
2026.01.06. 19:48

Szalah és csapata hosszabbítást követően, Nigéria kiütéssel jutott be a legjobb nyolc közé az Afrika-kupán

Minden más foci
2026.01.05. 21:59

Szenegál fordítva, Mali tizenegyesekkel jutott be a legjobb nyolc közé az ANK-n

Minden más foci
2026.01.03. 23:06

Afrika-kupa: Algéria a harmadik csoportmeccsét is megnyerte

Minden más foci
2025.12.31. 22:02

A kedd délutáni két eredménnyel teljessé vált a nyolcaddöntő mezőnye az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.30. 19:21

Egyiptom és Marokkó is csoportelsőként jutott tovább az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.29. 22:16

Mozambik a történelme első ANK-győzelmének, Algéria a továbbjutásnak örülhetett az Afrika-kupán

Minden más foci
2025.12.28. 15:56
Ezek is érdekelhetik