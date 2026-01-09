A Manchester Citynél folytatja a Bournemouth kiválósága – hivatalos

Antoine Semenyo 2031-ig írt alá a manchesteriekhez (Fotó: mancity.com)

Antoine Semenyo a hétközi Premier League-fordulóban még győztes gólt lőtt a Bournemouth színeiben a Tottenham ellen, pénteken pedig a Manchester City bejelentette, hogy megszerezte a támadót.

A 26 éves labdarúgó sikeresen átesett az orvosi vizsgálaton a manchesterieknél, majd 2031-ig szóló szerződést írt alá. A ghánai válogatott támadóért 72 millió eurót fizetett ki a City, de ez az összeg bizonyos feltételek teljesülése esetén akár további 1.7 millió euróval nőhet, emellett a Bournemouth a játékos továbbértékesítéséért járó átigazolási díj 10 százalékát is megkapja.

Semenyo így a téli átigazolási időszak legdrágább labdarúgója lett, megelőzve Brennan Johnsont, aki a Tottenhamet hagyta ott a Crystal Palace kedvéért. Emellett a Bournemouth-nál klubrekordot döntött, hiszen a korábbi legdrágább távozó, Dominic Solanke 2024 augusztusában 64.3 millió euróért igazolt a Spurshöz.

Semenyo a mostani idényben 20 bajnokin tízszer volt eredményes.