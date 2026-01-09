Az FTC remek kezdéssel, a Fehérvár nagy hajrával győzött az osztrák hokiligában

Az elmúlt hetek ínséges időszaka után – a Fradi legtöbbször három teljes sort is nehezen tudott kiállítani – pénteken három sérültje is visszatért a jégre zöld-fehéreknek, Aku Kestilä, Sofron István és Laskawy Ferenc újra korcsolyát húzott, sőt az új igazolás, a finn Joose Antonen is bemutatkozott a Tüskecsarnokban. Nem is akárhogy, kevesebb, mint kilenc percre volt szüksége első góljához a csatárnak új csapatában. Az egyébként is eseménydús első harmadban ez már a harmadik találata volt az FTC-nek – az elsőre még hamar válaszolt az osztrák Vorarlberg, aztán viszont nem tudta tartani a lépést a nagyszerűen támadó riválisával. Gyakorlatilag húsz perc alatt eldöntötte a meccset Timo Saarikoski szebbnél szebb gólokat lövő együttese. Sorban Gordon Green, Jesper Lindgren, Joose Antonen, Tyler Coulter és Luke Green volt eredményes a hazai oldalon – 5–1-es ferencvárosi vezetésnél mentek az öltözőbe az első játékrész után a csapatok.

Azért a feldkirchiek jelezték, nem szabad belealudnia a meccsbe a Fradinak. Cole Gallant első próbálkozását még védte Nagy Kristóf, a másodiknál viszont tehetetlen volt a magyar kapus, a támadó szándékosan lőtte rá a korongot a kapu vonala mögül, hogy a hálóba pattanjon róla. Aztán az addigiakhoz képest valamelyest nyugodtabb mederben folytak tovább az események – legalábbis ami a találatok számát illeti –, mert érzelmekből nem volt hiány. Leginkább Gordie Green ingerelte az eredmény aktuális állása miatt vélhetően egyébként is frusztrált osztrákokat, de kemény verekedésig nem, csak heves lökdösődésig fajultak az indulatok. A harmad végén aztán kettős emberelőnybe került a Vorarlberg, Coulter és Kestilä 1 perc 12 másodpercig melegítette egymás mellett a büntetőpadot. Sem ebben az időintervallumban, sem az utána lévő 48 másodperces szimpla emberelőnyben nem lőtt újabb gólt a vendégcsapat, pillanatokkal a második dudaszó előtt egyenlő létszámnál viszont igen, 5–3-as állásnál ért véget a középső játékrész.

Talán már elhitte az FTC, hogy megvan a meccs – négygólos vezetésnél általában nem is kockáztat nagyot, aki így gondolkodik –, de a Vorarlberg egy pillanatra sem adta fel, és ahogy lazult a ferencvárosi fegyelem, úgy jött egyre jobban fel az osztrák csapat. Tizenkét perccel a vége előtt már csak egy gól volt a különbség. Küzdött, hajtott mindkét gárda; a párharc legvégén Horváth Milán két perc büntetést kapott, így még arra sem lett volna rákényszerülve a rivális, hogy idő előtt levigye a kapusát – mégis megtette.

Hat a négy ellen nem ment a góllövés, és az eredmény többször már nem változott, 5–4-re győzött a Fradi.

Az ICEHL alapszakaszában a Hydro Fehérvár AV19-re pénteken és szombaton duplázás vár hazai jégen, elsőként az Innsbruck érkezett a MET Arénába.

Fontos hétvége ez, hiszen az alapszakasz utolsó harmadában, bár közhelynek hangozhat, minden gól és pont számít. A hét elején a Graz elleni bravúrgyőzelemmel a kék-fehérek megadták az alaphangot, pénteken és szombaton pedig papíron könnyebb feladat várt/vár Ted Dent gárdája, hiszen a tabella utolsó két helyezettje látogat a MET Arénába. Elsőként az Innsbruck tette tiszteletét Székesfehérváron.

A találkozón azonnal magához ragadta a kezdeményezést a Volán, akadtak is lehetőségek Matthew Vernon kapuja előtt, de masszívan védekeztek az osztrákok, kemény ütközésekkel és blokkolásokkal próbálták akadályozni a hazai lövéseket, egy alkalommal az egyik védő korcsolyája is beletört Martin Stajnoch bombájába. Hat perc eltelte után emberelőnybe került az Innsbruck, Horváth Dominiknek résen kellett lennie, bár bravúrra inkább néhány perccel később öt az öt ellen volt szüksége, Patrick Kudla távoli kísérleténél takartak a támadók, de a magyar kapus hárítani tudott. A folytatásra jutott még egy hazai emberelőny, de nem sikerült megszerezni az ilyen találkozón oly fontos vezető találatot.

Nem úgy a második játékrészben, igaz ehhez az is kellett, hogy a harmad elején egy áthúzódó hátrányt kivédekezzen a csapat. Felváltva voltak veszélyben a kapuk, aztán a 32. percben megtört a jég, egy lendületes támadás végén Anze Kuralt talált be. Ezt követően hajtott az egyenlítésért az Innsbruck, ehhez időnként egy-egy eladott korong formájában segítséget kaptak a hazaiaktól, egy ilyen alkalomkor Sebastian Benker léphetett ki ziccerben teljesen egyedül, ám Horváth Dominik eszén nem tudott túljárni. A játékrész hajrájára jutott egy újabb osztrák emberelőny, és ezzel már éltek a vendégek, Max Coatta közelről értékesítette a saját kipattanóját.

Az utolsó felvonást a Fehérvár kezdhette emberelőnyben, de nem igazán találták a kék-fehérek az osztrák retesz kulcsát, majd öt az öt ellen ugyan bekerült a fehérvári kapuba a korong, de a találatot érvénytelenítették a játékvezetők, miután a megmozdult kapu alatt ment be a játékszer. A harmad közepén Tim Campbell lőhetett középről üresen, de fölé szállt a pakk.

Az utolsó három és fél perc igazi őrületet hozott, Joel Messner távolról lőtt szép gólt, az arénában már mindenki elhitte, megvan a három pont. Azonban Sebastian Benker 1:50-el a vége előtt egalizált. Erre erre is volt válasz, Rasmus Kulmala értékesített egy kipattanót, majd Erdély Csanád üreskapus góljával végre eldőlt a három pont sorsa, a Volán 4–2-re nyert.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL)

FTC-TELEKOM–PIONEERS VORARLBERG (osztrák) 5–4 (5–1, 0–2, 0–1)

Tüskecsarnok, 1295 néző. V: Piragic (horvát), Zrnic, Hribar (mindketten szlovénok), Muzsik

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson (1), LINDGREN 1 (1) / Hudec, L. Green 1 / Tóth Gergely Horváth M. / Nagy Krisztián, Seregély Máté – Shaw (1), Kestilä (1), ANTONEN 1 / G. Green 1, COULTER 1 (3), Tammela (1) / Mihalik A., Molnár D., Galajda / Sofron, Mattyasovszky, Laskawy. Edző: Timo Saarikoski

VORARLBERG: Madlener (CAFFI) – Schnetzer (1), Roehl / Reini, Kernberger (1) / Korecky, Allen / Wempe, Woborsky – Bukarts 1, Dornbach (1), Adams / Maier, Gallant 1, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Metzler / BÖHM 1 (1), A. SUMMER (1), ERNE 1 (1). Edző: Johannes Nygard

Kapura lövések: 25–31

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Túl könnyen kerültünk nagy előnybe, egyszerűen minden bement, anélkül, hogy igazán küzdenünk kellett volna érte. Az elmúlt időszakban nem nyertünk meccseket, többen most tértek vissza sérülésből és egy új igazolásunk is jégre lépett. Emiatt még nem voltunk összeszokottak, de a lényeg, hogy fontos három pontot szereztünk.

Johannes Nygard: – Rettenetesen kezdtünk. A Fradi nagyszerűen használta ki a helyzeteit, amelyeket ajándékba adtunk... Az én felelősségem, ha nem vagyunk elég felkészültek az ilyen mérkőzésekre.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC INNSBURCK 4–2 (0–0, 1–1, 3–1)

MET Aréna, 3426 néző. V: Nikolic, Seewald (osztrákok), Durmis, Jedlicka (szlovákok)

FEHÉRVÁR: Horváth Dominik – Stipsicz, MESSNER 1 (1) / Horváth Donát, Campbell / Falus, Stajnoch / Nagy D. – ERDÉLY 1 (1), Bartalis (1), KURALT1 (1) / Archibald, Hári (1), Gerlach / KULMALA 1 (1), Richards, Cheek / Magosi, Németh K., Terbócs. Edző: Ted Dent

INNSBRUCK: Vernon – Kudla, Steffler / Kerber, Moberg / Lattner, Stöffler / Ebner, Frimmel – Wilkins (1), CORBELL (2), BENKER 1 / Witting, Lajeunesse, Rappold / Bär, COATTA 1, Stöffler / Dobnig, Klassek. Edző: Ryan Kinasewich

Kapura lövések: 30–24

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Szoros volt a végéig, ezen az estén nem igazán játszottunk jól. Megszereztük a három pontot, tettünk eleget a győzelemhez, de néhány periódust leszámítva elmaradtunk attól, amit várunk magunktól. A munkamorálunk nem volt olyan, amilyennek lennie kell.

Ryan Kinasewich: – 2–2-nél eltértünk a játékunktól, takartuk a saját kapusunk előtt, és nekik szerencsésen pattant a korong, éltek a lehetőséggel. A szoros mérkőzések általában így végződnek, megyünk előre, holnap is egy nehéz találkozó vár ránk.

További mérkőzések

Graz–Bozen Südtirol 3–2 – h. u.

Vienna Capitals–Linz 2–3, h. u.

Salzburg–Olimpija Ljubljana 5–1

Villach–Klagenfurt 2–3