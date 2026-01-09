Kétszer vezetett a Dortmund, de a végén a döntetlenért kellett harcolnia Frankfurtban
A dortmundiak kétszer is vezettek, ám a házigazda mindig gyorsan válaszolt. Aztán a 90. percben a vendégektől Nico Schlotterbeck fejese a lécen csattant, ám a túloldalon Mahmud Dahud a 92. percben 3–2-re módosította az állást.
Mégsem tudta otthont tartani a három pontot a Frankfurt, mert Carney Chukwuemeka a 96. percben közelről nem hibázott.
(MTI)
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)
A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Freiburg–Hamburg
15.30: Heidenheim–1. FC Köln
15.30: Union Berlin–Mainz
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)
A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
15
13
2
–
55–11
+44
41
|2. Borussia Dortmund
16
9
6
1
29–15
+14
33
|3. Bayer Leverkusen
15
9
2
4
33–20
+13
29
|4. RB Leipzig
15
9
2
4
30–19
+11
29
|5. Hoffenheim
15
8
3
4
29–20
+9
27
|6. Stuttgart
15
8
2
5
25–22
+3
26
|7. Eintracht Frankfurt
16
7
5
4
33–33
0
26
|8. Union Berlin
15
6
3
6
20–23
–3
21
|9. Freiburg
15
5
5
5
25–26
–1
20
|10. Werder Bremen
15
4
5
6
18–28
–10
17
|11. 1. FC Köln
15
4
4
7
22–24
–2
16
|12. Mönchengladbach
15
4
4
7
18–24
–6
16
|13. Hamburg
15
4
4
7
16–25
–9
16
|14. Wolfsburg
15
4
3
8
23–28
–5
15
|15. Augsburg
15
4
2
9
17–28
–11
14
|16. St. Pauli
15
3
3
9
13–26
–13
12
|17. Heidenheim
15
3
2
10
13–34
–21
11
|18. Mainz
15
1
5
9
13–26
–13
8