Kétszer vezetett a Dortmund, de a végén a döntetlenért kellett harcolnia Frankfurtban

K. Zs.K. Zs.
2026.01.09. 22:29
A frankfurtiak második gólját szerző Younes Ebnoutalib két dortmundi, Julian Ryerson (balra) és Niklas Süle között próbálja megtartani a labdát (Fotó: Getty Images)
Eintracht Frankfurt Bundesliga Borussia Dortmund
Látványos mérkőzéssel kezdődött meg a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 2026-os szakasza: az Eintracht Frankfurt 3–3-as döntetlent játszott vendégével, a Borussia Dortmunddal a 16. forduló péntek esti nyitányán.

A dortmundiak kétszer is vezettek, ám a házigazda mindig gyorsan válaszolt. Aztán a 90. percben a vendégektől Nico Schlotterbeck fejese a lécen csattant, ám a túloldalon Mahmud Dahud a 92. percben 3–2-re módosította az állást.

Mégsem tudta otthont tartani a három pontot a Frankfurt, mert Carney Chukwuemeka a 96. percben közelről nem hibázott.

(MTI)

NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA
Szombat
15.30: Freiburg–Hamburg
15.30: Heidenheim–1. FC Köln
15.30: Union Berlin–Mainz
18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
Vasárnap
15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Bayern München

15

13

2

55–11

+44

41

  2. Borussia Dortmund

16

9

6

1

29–15

+14

33

  3. Bayer Leverkusen

15

9

2

4

33–20

+13

29

  4. RB Leipzig

15

9

2

4

30–19

+11

29

  5. Hoffenheim

15

8

3

4

29–20

+9

27

  6. Stuttgart

15

8

2

5

25–22

+3

26

  7. Eintracht Frankfurt

16

7

5

4

33–33

0

26

  8. Union Berlin

15

6

3

6

20–23

–3

21

  9. Freiburg

15

5

5

5

25–26

–1

20

10. Werder Bremen

15

4

5

6

18–28

–10

17

11. 1. FC Köln

15

4

4

7

22–24

–2

16

12. Mönchengladbach

15

4

4

7

18–24

–6

16

13. Hamburg

15

4

4

7

16–25

–9

16

14. Wolfsburg

15

4

3

8

23–28

–5

15

15. Augsburg

15

4

2

9

17–28

–11

14

16. St. Pauli

15

3

3

9

13–26

–13

12

17. Heidenheim

15

3

2

10

13–34

–21

11

18. Mainz

15

1

5

9

13–26

–13

8

 

 

