Kétszer vezetett a Dortmund, de a végén a döntetlenért kellett harcolnia Frankfurtban

A dortmundiak kétszer is vezettek, ám a házigazda mindig gyorsan válaszolt. Aztán a 90. percben a vendégektől Nico Schlotterbeck fejese a lécen csattant, ám a túloldalon Mahmud Dahud a 92. percben 3–2-re módosította az állást.

Mégsem tudta otthont tartani a három pontot a Frankfurt, mert Carney Chukwuemeka a 96. percben közelről nem hibázott.

(MTI)

NÉMET BUNDESLIGA

16. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3–3 (Uzun 22. – 11-esből, Ebnoutalib 71., Dahud 90+2., ill. Beier 10., F. Nmecha 68., Chukwuemeka 90+6.)

A FORDULÓ TOVÁBBI PROGRAMJA

Szombat

15.30: Freiburg–Hamburg

15.30: Heidenheim–1. FC Köln

15.30: Union Berlin–Mainz

18.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Mönchengladbach–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Wolfsburg (Tv: Match4)

A St. Pauli–RB Leipzig és a Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották.