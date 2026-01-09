FA-kupa: őrült meccsen, 11-esekkel kiejtette a PL-szereplő Forestet, ott van a legjobb 32 között a Wrexham

Az FA-kupa legjobb 32-be jutásért folytatott küzdelmének pénteki játéknapján a Wrexham–Nottingham Forest meccs volt a sláger. Utóbbi nagy múlttal rendelkezik, jelenleg is a Premier League-ben szerepel, mégis előbbi az elmúlt évek „hírhedtebb” csapata, hiszen amióta a hollywoodi színészduó, Rob McElhenney és Ryan Reynolds a tulajdonos, azóta a Wrexham három év alatt három osztályt lépett előre, az ötödik ligából indulva már a Championshipben szerepel, ráadásul nem is rosszul, a szurkolók pedig walesi klubról szóló netflixes sorozat miatt odáig vannak a csaptért.

Persze utóbbiak csak a felvezetésnek voltak fontos részei, a meccset nem befolyásolták. A walesiek egy másodpercig nem engedték azt éreztetni a Foresttel, hogy övék a gyengébb csapat, alaposan bekezdtek, majd a 37. percben az első, a 40. percben a második gólt is megszerezték, így a szünetre kétgólos előnnyel vonulhattak.

A Nottingham Forest persze nem adta fel, Sean Dyche vezetőedző hármat is cserélt a szünetben, a 64. percben pedig meg is lett a szépítés Igor Jesus révén. Mindössze tíz perc telt el, amikor a Wrexham megszerezte a meccs negyedik gólját, ezzel újra kettővel ment, de még nem volt vége a meccsnek, hiszen alig két perccel később Callum Hudson-Odoi újra szépített.

Az utolsó percekben a Forest a kapu elé szegezte a walesieket, akik nem is bírták a nyomást: Hudson-Odoi a 89. percben egyenlített, 3–3, jöhetett a hosszabbítás. A kétszer tizenöt perc nem hozott gólt, a tizenegyeseknél pedig rögtön a második rúgásra hibázott a Wrexham, de még itt sem volt vége.

A rendes játékidőben gólt szerző Igor Jesus rögtön utána szintén rontott, majd az ötödik körben Omari Hutchinson vétett, így a Wrexham 4–3-ra megnyerte a szétlövést és továbbjutott!

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

Wrexham (II.)–Nottingham Forest 3–3 – 11-esekkel 4–3 (Cacace 37., Rathbone 40., Hyam 74., ill. Igor Jesus 64., Hudson-Odoi 76., 89.)