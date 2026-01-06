Nemzeti Sportrádió

Gvardiolnak a sípcsontja tört el, Dias combsérülést szenvedett, a City ráhajthat Guéhire

2026.01.06. 14:28
null
Josko Gvardiol és Rúben Dias is hosszú időre kidőlt a Citynél (Fotó: Getty Images)
Marc Guéhi Josko Gvardiol Rúben Dias Premier League Manchester City
Nem kaphatott volna rosszabb híreket a Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola: a Chelsea elleni vasárnapi bajnokin megsérülő játékosai közül Josko Gvardiolnál sípcsonttörést, Rúben Diasnál combizomsérülést állapítottak meg az orvosok. A Sky Sports szerint a példátlan sérüléshullámot Marc Guéhi megszerzésével ellensúlyoznák az égszínkék mezesek.

A Manchester Citynek Josko Gvardiol és Rúben Dias személyében két védője is megsérült a Chelsea ellen vasárnap 1–1-es döntetlenre végződő angol bajnoki mérkőzésen. A horvát hátvéddel kapcsolatban hétfő este jelent meg közlemény a klub honlapján, mely szerint véget ért az idénye, a 23 éves játékos ugyanis sípcsonttörést szenvedett, s még a héten kés alá fekszik. Diassal kapcsolatban kedden kora délután nyilatkozott a vezetőedző, Pep Guadiola, aki megerősítette, hogy a portugál válogatott bekk combizomsérülést szenvedett, és négy-hat hétig harcképtelen lesz.

A „kettős csapás” orvoslására az égszínkék mezesek visszahívták watfordi kölcsönjátékából a 20 éves Max Alleyne-t, ám a Sky Sports szerint a sajnálatos események következtében könnyen lehet, hogy a manchesterieknek be kell szállniuk a Crystal Palace angol válogatott védőjéért, Marc Guéhiért folytatott versenybe, amelyben nem más, mint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC a legnagyobb vetélytárs.

Angol labdarúgás
Tegnap, 14:39

Visszahívja kölcsönből fiatal hátvédjét a Manchester City – sajtóhír

Fabrizio Romano értesülése szerint Pep Guardioláék Josko Gvardiol sérülése miatt azonnali hatállyal visszahívták Max Alleyne-t a Watfordtól.

 

