Gvardiolnak a sípcsontja tört el, Dias combsérülést szenvedett, a City ráhajthat Guéhire

A Manchester Citynek Josko Gvardiol és Rúben Dias személyében két védője is megsérült a Chelsea ellen vasárnap 1–1-es döntetlenre végződő angol bajnoki mérkőzésen. A horvát hátvéddel kapcsolatban hétfő este jelent meg közlemény a klub honlapján, mely szerint véget ért az idénye, a 23 éves játékos ugyanis sípcsonttörést szenvedett, s még a héten kés alá fekszik. Diassal kapcsolatban kedden kora délután nyilatkozott a vezetőedző, Pep Guadiola, aki megerősítette, hogy a portugál válogatott bekk combizomsérülést szenvedett, és négy-hat hétig harcképtelen lesz.

Pep 💬 (On Ruben Dias’ injury) Hamstring. [He will be out for] four to six weeks. pic.twitter.com/V55aiOmMU7 — Manchester City (@ManCity) January 6, 2026

A „kettős csapás” orvoslására az égszínkék mezesek visszahívták watfordi kölcsönjátékából a 20 éves Max Alleyne-t, ám a Sky Sports szerint a sajnálatos események következtében könnyen lehet, hogy a manchesterieknek be kell szállniuk a Crystal Palace angol válogatott védőjéért, Marc Guéhiért folytatott versenybe, amelyben nem más, mint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC a legnagyobb vetélytárs.