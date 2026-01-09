Vívás: öt magyar a férfi tőrözők párizsi világkupaversenyének főtábláján

Dósa Dániel és Szemes Gergő kiemeltként csak a pástok mellől figyelhette a férfi tőrözők selejtezőjét a párizsi világkupaversenyen pénteken, de hamar csatlakozott hozzájuk Tóth Gergely – kellett ehhez némi szerencse azért.

Ahhoz persze nem az kellett, hogy a világbajnoki bronzérmes csapat harmadik tagja mind a hat asszóját megnyerje a csoportkörben, ahhoz már igen, hogy mivel ez a hatalmas mezőnyben többeknek sikerült, Tóth holtversenyben lett a 16. az első kanyar után. Ilyenkor sorsolás dönt, ez pedig ezúttal a magyarnak kedvezett, így ő csomagolhatott.

A többiekre viszont még csak ekkor várt a „munka” zöme, hiszen ahhoz, hogy valaki a 64 közé jusson, három (!) egyenes kieséses asszót kellett megnyernie, ez pedig a csatába induló nyolc magyarból kettőnek sikerült: a sérülése után Párizsban visszatérő negyedik vb-bronzérmesünknek, Mihályi Andornak, valamint Bálint Álmosnak, így szombaton a vk-viadal főtábláján öt magyar köthet be.

VILÁGKUPAVERSENY, PÁRIZS

Tőr. Férfiak. Egyéni

A csoportmérkőzéseken: Szemes Gergő, Dósa Dániel (kiemeltek), Tóth Gergely 6 győzelem/0 vereség, Bodor Áron 4/2, Mihályi Andor 3/3, Frűhauf Benjámin 3/3, Bálint Álmos 3/3, Zsigmond Dániel 3/3, Gergely Zoltán 3/3, Benyus Attila 3/3, Bagdány Albert 2/4, Korom Erik 1/5

A 128 közé jutásért: Mihályi–Lonsdale 15:11, Bálint–Knizsnyik (ukrán) 15:12, Bagdány–Renner (német) 15:6, Bodor–Li (kanadai) 15:9, Gergely–Spoljar (horvát) 15:9, Khan (indiai)–Benyus 15:10, Xu (kanadai)–Zsigmond 15:5, Lacasta (spanyol)–Frűhauf 15:10

A 96 közé jutásért: Mihályi–Lam (hongkongi) 15:13, Bálint–Bourtis (amerikai) 15:10, Mohamed (egyiptomi)–Bagdány 15:13, Macujama (japán)–Bodor 15:9, Kappus (német)–Gergely 13:12

A 64 közé jutásért: Mihályi–Oisi (japán) 15:10, Bálint–Kozak (lengyel) 15:14