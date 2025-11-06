IFFHS: Guardiola Manchester Cityje 22 meccs óta őrzi hazai veretlenségét a BL-ben

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy a Man. City legutóbb 2018-ban, a Lyontól kapott ki saját stadionjában. A City norvég sztárcsatára, a szerda este is eredményes Erling Haaland már 27 gólt szerzett azon a 17 mérkőzésen, amelyet ebben az idényben játszott klub- és válogatott színekben. A hazaiaknál 100. BL-meccsén szereplő Bernardo Silva negyedik portugálként érte el ezt a mérföldkövet Cristiano Ronaldo (183), Pepe (120) és Luís Figo (103) után.

Belgiumban a Club Brugge (FC Bruges) vendégeként 3–3-mal záró FC Barcelona 51 egymást követő mérkőzésén szerzett gólt minden versenysorozatot figyelembe véve, ez a katalán alakulat történetének legjobb ilyen sorozata. Ugyanakkor – jegyezte meg az IFFHS – a spanyol bajnoki címvédő az utóbbi kilenc meccsének mindegyikén kapott gólt, ami viszont a legrosszabb mutatója 2013 márciusa óta (13 mérkőzés). A belga csapat 1969-et követően először talált be legalább háromszor spanyol csapat kapujába, akkor a Sabadell ellen nyert 5:1-re a Vásárvárosok Kupájában.

Az Internazionale–Kairat Almati (2–1) összecsapás kapcsán az összefoglaló azt emelte ki, hogy az olasz gárda a klub történetében először nyerte meg egy szezonban első négy mérkőzését a Bajnokok Ligájában, illetve az előd BEK-ben. A hazaiak vezető találatát jegyző argentin Lautaro Martínez a BL-ben 2025-ös év legeredményesebb játékosainak élére ugrott 12 góljával, megelőzve a Bayern München angol támadóját, Harry Kane-t (11) és a Real Madridban játszó francia Kylian Mbappét (10).

A Benfica–Bayer Leverkusen (0–1) meccs érdekességeként az elemzés azt említette, hogy a portugál gárda története során harmadszor kapott ki sorozatban első négy BL-fellépésén a 2017–2018-as és a 2023–2024-es hasonló szezonkezdet után. Vezetőedzőjének, José Mourinhónak a mérlege még rosszabb: a portugál tréner szakmai karrierjének mélypontjaként legutóbbi hat Bajnokok Ligája-mérkőzését elveszítette.

Az Ajax is története negatív rekordjával szolgált a magyar válogatott Sallai Rolandot is a soraiban tudó török Galatasaray-tól hazai pályán elszenvedett 3–0-s kudarcával: a holland csapat egymást követő hetedik európai kupameccsén maradt alul. Az Ajax minden versenysorozatot figyelembe véve az utóbbi nyolc mérkőzésén nyolc büntetőt kapott, ugyanannyit, mint az azt megelőző 123 mérkőzésén összesen – írta az IFFHS.