IFFHS: Vitinha a legjobb irányító – Pedri, Yamal és Messi előtt

Vitinha jelentős fölénnyel, 103 ponttal végzett az élen az IFFHS-nél az irányító középpályások 2025-ös rangsorában. A 2006 óta átadásra kerülő díjat olyan klasszisok után nyerte el, mint Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Lionel Messi, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Xavi és Zinédine Zidane.
A PSG-vel Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal Nemzetek Ligáját nyerő Vitinha mögött a 2. és 3. helyen az FC Barcelona két spanyol válogatott klasszisa, Pedri és Lamine Yamal végzett, a negyedik pedig az argentin Lionel Messi (Miami) lett.
Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.
1.
VITINHA
portugál
Paris SG
103 pont
2.
PEDRI
spanyol
FC Barcelona
91
3.
Lamine YAMAL
spanyol
FC Barcelona
78
4.
Lionel MESSI
argentin
Inter Miami CF
49
5.
Cole PALMER
angol
Chelsea FC
48
6.
Jude BELLINGHAM
angol
Real Madrid CF
27
7.
Kevin DE BRUYNE
belga
Manchester City/SSC Napoli
23
8.
Martin ÖDEGAARD
norvég
Arsenal FC
15
9.
Bruno FERNANDES
portugál
Manchester United FC
14
10.
Florian WIRTZ
német
Leverkusen/Liverpool FC
11