IFFHS: Vitinha a legjobb irányító – Pedri, Yamal és Messi előtt

Vitinha jelentős fölénnyel, 103 ponttal végzett az élen az IFFHS-nél az irányító középpályások 2025-ös rangsorában. A 2006 óta átadásra kerülő díjat olyan klasszisok után nyerte el, mint Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Lionel Messi, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Xavi és Zinédine Zidane.

A PSG-vel Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal Nemzetek Ligáját nyerő Vitinha mögött a 2. és 3. helyen az FC Barcelona két spanyol válogatott klasszisa, Pedri és Lamine Yamal végzett, a negyedik pedig az argentin Lionel Messi (Miami) lett.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.

1. VITINHA portugál Paris SG 103 pont 2. PEDRI spanyol FC Barcelona 91 3. Lamine YAMAL spanyol FC Barcelona 78 4. Lionel MESSI argentin Inter Miami CF 49 5. Cole PALMER angol Chelsea FC 48 6. Jude BELLINGHAM angol Real Madrid CF 27 7. Kevin DE BRUYNE belga Manchester City/SSC Napoli 23 8. Martin ÖDEGAARD norvég Arsenal FC 15 9. Bruno FERNANDES portugál Manchester United FC 14 10. Florian WIRTZ német Leverkusen/Liverpool FC 11 AZ IFFHS 2025-ÖS RANGSORA AZ IRÁNYÍTÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK KÖZÖTT







