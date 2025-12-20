Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Vitinha a legjobb irányító – Pedri, Yamal és Messi előtt

2025.12.20. 11:13
null
Az IFFHS-nél Vitinhát választották meg a legjobb irányító középpályásnak (Forrás: IFFHS)
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS) a PSG portugál válogatott játékosa, Vitinha lett 2025 legjobb irányító középpályása.

 

Vitinha jelentős fölénnyel, 103 ponttal végzett az élen az IFFHS-nél az irányító középpályások 2025-ös rangsorában. A 2006 óta átadásra kerülő díjat olyan klasszisok után nyerte el, mint Jude Bellingham, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Lionel Messi, Toni Kroos, Andrés Iniesta, Xavi és Zinédine Zidane.

A PSG-vel Bajnokok Ligáját, a portugál válogatottal Nemzetek Ligáját nyerő Vitinha mögött a 2. és 3. helyen az FC Barcelona két spanyol válogatott klasszisa, Pedri és Lamine Yamal végzett, a negyedik pedig az argentin Lionel Messi (Miami) lett.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja a a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is. 

  1.

VITINHA

portugál

Paris SG

103 pont

  2.

PEDRI

spanyol

FC Barcelona

91

  3.

Lamine YAMAL

spanyol

FC Barcelona

78

  4.

Lionel MESSI

argentin

Inter Miami CF

49

  5.

Cole PALMER

angol

Chelsea FC

48

  6.

Jude BELLINGHAM

angol

Real Madrid CF

27

  7.

Kevin DE BRUYNE

belga

Manchester City/SSC Napoli

23

  8.

Martin ÖDEGAARD

norvég

Arsenal FC

15

  9.

Bruno FERNANDES

portugál

Manchester United FC

14

10.

Florian WIRTZ

német

Leverkusen/Liverpool FC

11

AZ IFFHS 2025-ÖS RANGSORA AZ IRÁNYÍTÓ KÖZÉPPÁLYÁSOK KÖZÖTT




 

 

