Zambia a ráadás során mentett pontot az Afrikai Nemzetek Kupája második mérkőzésén

Az első félidő végén El Bilal Touré tizenegyest hibázott, így Mali csak a szünet után szerzett vezetést, szögletet követően Lassine Sinayoko volt élelmes, és lőtt közelről a kapuba. Úgy tűnt, a nyugat-afrikai csapat győzelemmel kezdi a tornát, ám a hajrában Patson Daka a kapuba csúsztatott, amivel Zambia pontot szerzett. 1–1

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Mali–Zambia 1–1 (Sinayoko 61., ill. Daka 90+2.)

Vasárnap játszották

Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Díaz 55., El-Kabi 74.)

B-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Angola

21.00: Egyiptom–Zimbabwe