Zambia a ráadás során mentett pontot az Afrikai Nemzetek Kupája második mérkőzésén
A labdarúgó Afrikai Nemzetek Kupája A-csoportjának második, hétfői mérkőzésén Mali 1–1-es döntetlent játszott Zambiával.
Az első félidő végén El Bilal Touré tizenegyest hibázott, így Mali csak a szünet után szerzett vezetést, szögletet követően Lassine Sinayoko volt élelmes, és lőtt közelről a kapuba. Úgy tűnt, a nyugat-afrikai csapat győzelemmel kezdi a tornát, ám a hajrában Patson Daka a kapuba csúsztatott, amivel Zambia pontot szerzett. 1–1
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
A-CSOPORT
Mali–Zambia 1–1 (Sinayoko 61., ill. Daka 90+2.)
Vasárnap játszották
Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Díaz 55., El-Kabi 74.)
B-CSOPORT
18.00: Dél-Afrika–Angola
21.00: Egyiptom–Zimbabwe
