Fennakadt a doppingteszten az irániak U23-as világbajnok birkózója

Az olimpiai sportágakra szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint az iráni Iman Mohammadi szervezetében tiltólistás, teljesítményfokozó metabolikára bukkantak az októberi, Újvidéken rendezett U23-as vb-n, ahol a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában lett aranyérmes.

Mohammadi 2022-ben ugyancsak U23-as világbajnok volt, de akkor még a 63 kilósok között. Ez utóbbi súlycsoportban – szintén 2022-ben – volt junior vb-n és ázsiai junior bajnokságon aranyérmes, felnőtt Ázsia-bajnokságon bronzérmes, valamint 2023-ban kontinenselső.