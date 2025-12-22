Nemzeti Sportrádió

Fennakadt a doppingteszten az irániak U23-as világbajnok birkózója

2025.12.22. 16:02
Iman Mohammadi (Fotó: Facebook/United World Wrestling)
Doppingvétségen érték Iman Mohammadit, az irániak kétszeres U23-as világbajnok birkózóját.

Az olimpiai sportágakra szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint az iráni Iman Mohammadi szervezetében tiltólistás, teljesítményfokozó metabolikára bukkantak az októberi, Újvidéken rendezett U23-as vb-n, ahol a kötöttfogásúak 72 kilogrammos súlycsoportjában lett aranyérmes.

Mohammadi 2022-ben ugyancsak U23-as világbajnok volt, de akkor még a 63 kilósok között. Ez utóbbi súlycsoportban – szintén 2022-ben – volt junior vb-n és ázsiai junior bajnokságon aranyérmes, felnőtt Ázsia-bajnokságon bronzérmes, valamint 2023-ban kontinenselső.

 

