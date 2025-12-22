Néhány nap karácsonyi pihenő jön az osztrák ligában

ELLENTÉTES HÉTVÉGÉN VAN TÚL az osztrák bázisú liga két magyar csapata – a Fradi pénteken győzött a Villach ellen, majd vasárnap kikapott a Klagenfurttól, a Hydro Fehérvár AV19 pedig pénteken vereséget szenvedett a Graztól vasárnap viszont legyőzte a Linzet. Ted Dent és Timo Saarikoski csapata egyébként is fej fej mellett halad az ICEHL alapszakaszában, karácsonykor is mindössze egyetlen pont választja el őket egymástól a tabellán. Az FTC-nek rengeteg sérült játékosa van, már fordulók óta képtelen négy teljes sort kiállítani (de hármat sem a lehető legerősebb összetételben), így nem is csoda, hogy a rekordbajnok és listavezető KAC fél gőzzel is 5–0-ra nyert vasárnap a Tüskecsarnokban. A Volán azonban az utóbbi időben egyre több olyan periódust produkál, amelyet az idény első felében nemigen láttunk tőle, amelyben ellenfele főlé nő, dominál, és ami még fontosabb, helyzeteit gólra váltja.

Negyven percig így volt ez a Linz ellen is, a középső játékrész haloványabb teljesítménye miatt azonban még így is szoros volt a párharc.

„Két, a fordulót megelőzően a tabellán még egymás mellett álló, hasonló erősségű csapat játszott vasárnap. Nekünk volt egy jó első, az ellenfélnek egy jó második harmada, aztán a hátralevő időben azért billent felénk a mérleg nyelve, mert 2–2 után nekünk sikerült először újra betalálni. Két ilyen hasonló játékerejű együttes párharcában természetes, hogy meccsen belül is változik, melyik játszik éppen fölényben. Miután gyorsan kiegyenlített a Linz kétgólos hátrányból, nála volt a lélektani fölény, de ez normális ebben a sportban” – mondta Hári János, a Fehérvár csatára, aki egyébként Anze Kurattal holtversenyben csapata legponterősebb játékosa az idényben.

A meccs embere – nem is kérdés – a mesterhármasig jutó Trevor Cheek volt, aki nagyszerű teljesítménye ellenére sem ragadtatta el magát, józanul nyilatkozott a mérkőzés után.

„Azt gondolom, jól kezdtük a meccset, az első harmadban kifejezetten jól játszottunk, aztán kicsit visszaestünk, és engedtük, hogy újra meccsben legyen a Linz. A harmadik húsz percben aztán újra úgy játszottunk, ahogy tudunk, nagy győzelmet arattunk, fontos három pontot szereztünk karácsony előtt. Az utóbbi időben kissé peches voltam, de nagyon jó érzés gólt lőni, remélem, így folytatom tovább, és további pontokat szerzünk csapatként is” – mondta a Volán amerikai támadója.

A Fehérvár legközelebb december 26-án lép jégre, akkor a Vienna Capitals lesz az ellenfele a MET Arénában. Erdély Csanádéknak pedig meggyűlhet a bajuk a bécsiekkel: az osztrákok legutóbbi 5 meccsükből négyet megnyertek, és – eggyel kevesebbet játszva a Volánnál – már rájátszáskvalifikációt érő helyen állnak a tabellán, éppen a magyar csapat mögött, két ponttal lemaradva.