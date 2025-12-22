Turisztikai vetélkedő gyerekeknek – fókuszban az Alföldi Kéktúra

Évek óta tartó hagyományként idén év végén is meghirdette az „Indulj el egy úton…” ismertté vált vetélkedőjét a Seregélyesi Baptista Általános Iskola. Ezúttal az Alföldi Kéktúra útvonalán folytatódik a kalandozás Szekszárdtól Mindszent vasútállomásig.

A Magyar Természetjáró Szövetség által is támogatott versenyre az ország bármely iskolájából jelentkezhetnek az általános iskola 3-8. évfolyamára járó gyerekek 4 fős csapatokban.

A verseny elsődleges célja továbbra is az aktív természetjárás népszerűsítése, valamint az, hogy a diákok megismerjék az Alföldi Kéktúra útvonalát és látnivalóit.

A főleg logikára épülő játékos feladatokat a versenyzők több fordulóban teljesítik. Először 3 írásbeli fordulót kell teljesíteni, majd 1-1 elméleti és gyakorlati forduló következik. A döntőbe kategóriánként a 10-10 legmagasabb pontszámot elért csapatot hívják meg.



Jelentkezni 2026. január 6-ig lehet a seregelyes.baptistaoktatas.hu oldalon, a döntő április 30-án lesz.