Turisztikai vetélkedő gyerekeknek – fókuszban az Alföldi Kéktúra

2025.12.22. 17:55
Magyar Természetjáró Szövetség Alföldi Kéktúra csupasport túrázás
A Magyar Természetjáró Szövetség a napokban tette közzé az általános iskolás diákok számára kiírt, „Indulj egy úton…” elnevezésű turisztikai vetélkedő jövő évi versenyfelhívását, melyre január 6-ig várják a jelentkezőket. 2026-ban az Alföldi Kéktúra kerül a többfordulós vetélkedő fókuszába.

 

Évek óta tartó hagyományként idén év végén is meghirdette az „Indulj el egy úton…” ismertté vált vetélkedőjét a Seregélyesi Baptista Általános Iskola. Ezúttal az Alföldi Kéktúra útvonalán folytatódik a kalandozás Szekszárdtól Mindszent vasútállomásig.

A Magyar Természetjáró Szövetség által is támogatott versenyre az ország bármely iskolájából jelentkezhetnek az általános iskola 3-8. évfolyamára járó gyerekek 4 fős csapatokban.

A verseny elsődleges célja továbbra is az aktív természetjárás népszerűsítése, valamint az, hogy a diákok megismerjék az Alföldi Kéktúra útvonalát és látnivalóit.

A főleg logikára épülő játékos feladatokat a versenyzők több fordulóban teljesítik. Először 3 írásbeli fordulót kell teljesíteni, majd 1-1 elméleti és gyakorlati forduló következik. A döntőbe kategóriánként a 10-10 legmagasabb pontszámot elért csapatot hívják meg. 

Jelentkezni 2026. január 6-ig lehet a seregelyes.baptistaoktatas.hu oldalon, a döntő április 30-án lesz.

 

