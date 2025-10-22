Enrique Guardiolát előzte, Haaland Cristiano Ronaldo nyomdokaiban a BL történetének leggólgazdagabb játéknapján

A 43 gól egy játéknapon rekord a BL történelmében, azonban a 4.8-as átlag „csak” második. Napra pontosan 11 évvel korábban nyolc mérkőzésen 40 gólt szereztek a csapatok, ami kereken ötös átlagot jelent.

KAJRAT ALMATI–PAFOSZ

A Kajrat megszerezte történelmének első pontját a BL-ben. Ezt leszámítva sok minden nem történt a mérkőzésen, leszámítva, hogy Joao Correia 3 perc 3 másodperc után elképesztő durva szabálytalanságot követett el. Több statisztikai oldal szerint ez volt minden idők leggyorsabb kiállítása a Bajnokok Ligájában, az IFFHS szerint Olekszandr Kucser, a Sahtar védőjét 2 perc 37 másodpercnél állították ki, így Correia piros lapja csak a második.

Kajrat Almati (kazah)–Pafosz (ciprusi) 0–0

BAYER LEVERKUSEN–PSG

A címvédő Paris Saint-Germain 7–2-re diadalmaskodott a Bayer Leverkusen vendégeként, ezzel csúcsot döntött, a párizsi gárda ugyanis 45 gólnál jár a BL-ben ebben a naptári évben. Az eddigi rekord a Manchester Unitedhez fűződött, amely 2002-ben 38-szor volt eredményes a legrangosabb európai kupasorozatban. Német csapat még sosem kapott hét gólt hazai pályán európai kupamérkőzésen, eddig a Real Madrid hatosa volt a csúcs a Schalke otthonában (2014). A PSG az első vendég együttes, amely négy gólt szerzett Németországban az első félidőben. A Leverkusen története során most először kapott hét gólt hazai pályán tétmérkőzésen. A kedd esti találkozó volt a hetedik a BL történelmében, amelyen a vendég csapat hét gólt szerez, legutóbb az Arsenal lőtt egy hetest a PSV vendégeként márciusban, emeli ki az IFFHS.

PSG have won SIX Champions League games in a row for the first time since 1994 🔥 pic.twitter.com/eu6YQ0ehp5 — LiveScore (@livescore) October 21, 2025

A PSG így már sorozatban hatodik BL-meccsét nyerte meg, eddig csak egyszer, 1994 szeptembere és decembere között volt hasonló sorozata a párizsiaknak. A párizsiak a 12. BL-győzelmét aratták 2025-ben ezzel beállítva a Bayern München (2001) és a Real Madrid (2014) rekordját.

Luis Enrique, a PSG spanyol szakvezetője ugyancsak rekorderré lépett elő, 65. BL-mérkőzésén ugyanis a 43. sikerét aratta, ezzel 66 százalékosra növelte győzelmi mutatóját, amivel megelőzte a legalább 50 találkozót jegyző trénerek rangsorában honfitársát és korábbi csapattársát, Josep Guardiolát. Enrique mellett Ousmane Dembélének is különleges volt a keddi találkozó. A sérülésből visszatérő aranylabdás támadó a 100. mérkőzésén lépett pályára a PSG színeiben.

Bayer Leverkusen (német)–Paris SG (francia) 2–7

VILLARREAL–MANCHESTER CITY

A Manchester Cityben a Villarreal vendégeként megnyert találkozón is gólt szerzett Erling Haaland, a norvég csatár ezzel sorozatban a 12. tétmérkőzésén is eredményes volt, ez Cristiano Ronaldo karrierjének legjobb szériája volt. A norvég csatár 11 mérkőzésen 15 gólt szerzett a Manchester City színeiben, míg a válogatottban három meccsen 9 gólnál jár. „Egy újabb nap az irodában” – kommentálta teljesítményét Erling Haaland a közösségi médiában.

Just another day at the office pic.twitter.com/IZnqP3m6QF — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 21, 2025

Villarreal (spanyol)–Manchester City (angol) 0–2

UNION SAINT-GILLOISE–INTER

Az Inter története során mindössze másodszor nyert meg idegenbeli európai kupamérkőzést legalább négy góllal. Ezt megelőzően 2004 októberében nyert 5–1-re Valenciában. Lautaro Martínez szerezte az Inter második gólját Belgiumban, ezzel már 11 gólnál jár 2025-ben, ennél senki nem lőtt többet a naptári évben.

Royale Union Saint-Gilloise (belga)–Inter (olasz) 0–4

PSV–NAPOLI

A Napoli lett az első csapat az öt elitbajnokság csapatai közül, amely legalább hat gólt kap Hollandiában. Olasz együttesek ritkán kapnak ilyen sok gólt, a nápolyiakat megelőzően legutóbb a Roma kapott legalább hat gólt a Bajnokok Ligájában (2015, Barcelona 6–1). A Napli legutóbb 1997 decemberében kapott hat gólt egy tétmérkőzésen, akkor a Sampdoria 6–3-ra nyert a Serie A-ban. A PSV-t megelőzően az Ajax szerzett legalább hat gólt európai kupamérkőzésen. 46 éve, 1979-ben az Ajax tízig jutott az Omonia Nicosia ellen. Dennis Man első két gólját szerezte a BL-ben, ezzel karrierje során először a mérkőzés legjobbjának választották.

First two @ChampionsLeague goals. First Player of the Match🌟

One to remember for Dennis Man! 🔥#PSVNAP pic.twitter.com/wqXkhPYoM7 — PSV (@PSV) October 21, 2025

PSV Eindhoven (holland)–Napoli (olasz) 6–2

NEWCASTLE UNITED–BENFICA

A Newcastle United 2003 februárja után nyert sorozatban két BL-mérkőzést. Anthony Gordon az első játékos a klub történelmében, aki sorozatban három BL-meccsen is betalált.

Newcastle United (angol)–Benfica (portugál) 3–0

KÖBENHAVN–DORTMUND

Niko Kovac 12 BL-mérkőzés után még mindig veretlen (kilenc győzelem, három döntetlen). Korábban csak Fabio Capello (12 meccs) és Louis van Gaalnak (13 mérkőzés) hasonló mutatója karrierje kezdetén. A németek hőse Felix Nmecha volt, aki az első dortmundi játékos, aki két gólt is szerzett a tizenhatoson kívülről egy BL-mérkőzésen.

12 - Niko Kovac remained unbeaten in his 12th game in charge in the group/league phase of the UEFA Champions League (W9 D3), a feat previously achieved only by Louis van Gaal (the first 13) and Fabio Capello (12). Unbeatable. pic.twitter.com/QFGBLRZYD4 — OptaFranz (@OptaFranz) October 21, 2025

Köbenhavn (dán)–Borussia Dortmund (német) 2–4

ARSENAL–ATLÉTICO MADRID

Az Arsenal is történelmet írt az Atlético Madrid legyőzésével. A londoni klub az első a BL történelmében, amely sorozatban hét mérkőzést nyert meg spanyol ellenféllel szemben. Mikel Arteta csapata ezen sorozat alatt legyőzte a Real Madrid, a Sevillát kétszer, a Gironát, az Athletic Bilbaót és most az Atlético Madridot is. Utóbbi csapat most először kapott hat percen belül három gólt.

Arsenal have now won their last SEVEN games against Spanish opposition 😳🇪🇸



Mikel Arteta may be a Spaniard but that hasn't stopped him dominating LaLiga sides with the Gunners 😂 pic.twitter.com/mD1r6OrpM5 — OneFootball (@OneFootball) October 21, 2025

Az Atlético hetedik alkalommal kapott ki négy góllal európai kupamérkőzésen, ez a legnagyobb vereségük. Az Arsenal a BL csoportkörében, illetve alapszakaszában Mikel Arteta alatt mind a kilenc meccsét megnyerte, ezeken 26 gólt szerzett és egyet sem kapott.

Arsenal have never lost or conceded in a Champions League group/league phase game at the Emirates under Mikel Arteta 😳 pic.twitter.com/kg1yjEbB32 — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 21, 2025

Arsenal (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 4–0

BARCELONA–OLYMPIAKOSZ

A Barcelona kezdőcsapatának átlag életkora 23 év és 214 nap volt, ami a katalánok harmadik legfiatalabbja volt BL-találkozón, a 27 éves Marcus Rashford volt a legidősebb mezőnyjátékos. A Barcelona legutóbb 2017 márciusában lőtt hat gólt európai kupamérkőzésen, akkor a PSG elleni emlékezetes visszavágón (6–1) továbbjutást ért a gólzápor.

Hans Dieter-Flick együttese sorozatban 23. BL-meccsén talált be, ez Pep Guardiola 29 meccses sorozata (2009 és 2012 között) után a második leghosszabb. A Bajnokok Ligája kezdete óta (1992) Fermín López az első spanyol játékos, aki triplázott a Barcelona színeiben a BL-ben. Más európai sorozatot tekintve Luis Enrique volt az utolsó, aki az AEK kapuját vette be háromszor 2001-ben. Fermín López előtt pedig Lucas Pérez volt az utolsó triplázó spanyol játékos, az Arsenal játékos a Baselt szórta meg 2016-ban.

3 - Fermín López se ha convertido en el primer jugador español que marca un hat-trick con el FC Barcelona en toda la historia de la Liga de Campeones. Instinto. pic.twitter.com/1EZM2Y78Ol — OptaJose (@OptaJose) October 21, 2025

Lamine Yamal életkora kapcsán szinte minden mérkőzésre jut egy statisztika. Kedden ő lett a BL történetének második legfiatalabb játékosa, aki a BL-ben büntetőt értékesített. Yamal (18 év, 100 nap) előtt egy másik barcelonai játékos, Bojan Krkic áll, aki 2008-ban 18 évesen és 90 naposan vette be a Sporting kapuját. Yamal lett az első játékos a sorozatban, aki 19 éves kora előtt 25 mérkőzésen lépett pályára. Dro Fernández első BL-mérkőzésén megszerezte első gólpasszát, a 17 éves 282 napos támadó a második legfiatalabb játékos, aki aszisztot jegyzett a BL-ben.

Barcelona (spanyol)–Olympiakosz (görög) 6–1

