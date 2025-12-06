Nemzeti Sportrádió

A csereként beálló Böde duplájának köszönhetően a Paks legyőzte az MTK-t

2025.12.06. 18:52
Böde Dániel (jobbról a harmadik) csereként beállva két gól szerzett (Fotó: Dömötör Csaba)
MTK NB I MTK Budapest Paks labdarúgó NB I 16. forduló Paksi FC magyar foci magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 16. fordulójában a Paks hazai pályán 3–1-re legyőzte az MTK-t. Az első félidőben szerencsés góllal szerzett vezetést a Paks, majd a második félidő elején egyenlített az MTK. A csereként beálló Böde Dániel két perc alatt két gólt is szerzett, így a hazaiak két vesztes mérkőzés után újra győzni tudtak.

 

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
PAKSI FC–MTK BUDAPEST 3–1 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2011 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Osváth (20.), Böde (67., 69.), ill. Polievka (55.)

A nagy kérdés az volt, hogy az utóbbi két fordulóban egyaránt vereséget szenvedő együttes közül, melyik csapat örülhet majd újra győzelemnek. Ám nemcsak ezért kerekedhetett remek meccs, hanem azért is, mert a Paksi FC és a vendég MTK Budapest is játssza a futballt, mindkét csapat a labdatartásra, a pontos passzokra a kombinatív játékra, a támadásokra és azok pontos befejezésére építi taktikáját. Nem is lehetett ebben csalódni, még akkor sem, ha csak a 12 percben tapsolhattak először látványos megoldásnak a nézők, amikor Gyurkits Gergő lövése nyomán a labda elkerülte a vendégek kapuját. A másik oldalon azonban Molnár Ádin szabadrúgás után a hazaiak kapujába talált, ám a gólt leshelyzet előzte meg, így elmaradt az öröm. A csapatok jelezték, győzelemre játszanak, s nincs helye alibifutballnak, óvatoskodásnak. A dicséretes szándék nem hozott magával a színvonalas játékot, de a küzdelem így is lázba hozta a fagyoskodó szurkolókat, akik a 20. percben már a lelátón ajándékokat osztogató Mikulás nyakába ugrottak Osváth Attila látványos gólja után, mi több, Ilia Beriasvili hatalmas hibája után csak a kapufa mentette meg a vendégeket az újabb góltól. A félidő hajrájára sajnálatos módon háttérbe szorult a futball, sok apró, olykor alattomos szabálytalanság gátolta a folyamatos játékot.

A szünet után nagyobb sebességre váltott ugyan az MTK, ez azonban kedvezett a szélsőjátékot erőltető hazaiaknak. Ugyanakkor a zöld-fehérek nem igazán figyeltek Róbert Polievkára, s a támadó kiegyenlített. Válaszul Bognár György, a paksiak vezetőedzője a szokásos fegyverhez nyúlt, a 60. percben pálya küldte Böde Dánielt és Balog Balázst – szinte egy csapásra mentek is a kapu elé ívelések, s persze a csere ezúttal is bevált, ugyanis egy kipattanó labdára ki más, mint a csatár csapott le elsőként, nem hibázott, hogy aztán két perccel később feltegye teljesítményére a koronát. Kilenc perc alatt a győzelem szempontjából elengedhetetlenül fontos gólt szerzett a rutinos támadó.

A lendületes Paksot innentől kezdve már képtelenség volt megállítani, az „őszinte”, ismét nyílt támadójátékkal előrukkoló csapat újra emelkedő pályára állította magát. Az MTK-nál erőteljesen elgondolkodhatnak azon, miként fordulhatott elő, hogy a 39 esztendős Böde Dániel pár perc leforgása alatt két megmozdulással is maga mögött hagyta a védőket, és hogy a csapat (a kapus és a hátvédek súlyos hibái miatt) zsinórban a harmadik vereséget könyvelhette el. Az ilyenkor sovány vigasz, hogy a kék-fehérek azért a jobban játszó Paks ellen szereztek egy gólt is... 3–1

1. Ferencvárosi TC1584331–17+1428
2. Debreceni VSC1684425–20+528
3. Paksi FC1676335–25+1027
4. ETO FC Győr1575330–16+1426
5. Puskás Akadémia1674522–20+225
6. Kisvárda1572618–23–523
7. MTK Budapest1662829–32–320
8. Zalaegerszegi TE1554623–22+119
9. Diósgyőri VTK1646623–27–418
10. Újpest FC1544721–26–516
11. Nyíregyháza Spartacus1635818–31–1314
12. Kazincbarcika15321015–31–1611
AZ ÁLLÁS

 

 

