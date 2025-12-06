A csereként beálló Böde duplájának köszönhetően a Paks legyőzte az MTK-t

LABDARÚGÓ NB I
16. FORDULÓ
PAKSI FC–MTK BUDAPEST 3–1 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2011 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Osváth (20.), Böde (67., 69.), ill. Polievka (55.)
A nagy kérdés az volt, hogy az utóbbi két fordulóban egyaránt vereséget szenvedő együttes közül, melyik csapat örülhet majd újra győzelemnek. Ám nemcsak ezért kerekedhetett remek meccs, hanem azért is, mert a Paksi FC és a vendég MTK Budapest is játssza a futballt, mindkét csapat a labdatartásra, a pontos passzokra a kombinatív játékra, a támadásokra és azok pontos befejezésére építi taktikáját. Nem is lehetett ebben csalódni, még akkor sem, ha csak a 12 percben tapsolhattak először látványos megoldásnak a nézők, amikor Gyurkits Gergő lövése nyomán a labda elkerülte a vendégek kapuját. A másik oldalon azonban Molnár Ádin szabadrúgás után a hazaiak kapujába talált, ám a gólt leshelyzet előzte meg, így elmaradt az öröm. A csapatok jelezték, győzelemre játszanak, s nincs helye alibifutballnak, óvatoskodásnak. A dicséretes szándék nem hozott magával a színvonalas játékot, de a küzdelem így is lázba hozta a fagyoskodó szurkolókat, akik a 20. percben már a lelátón ajándékokat osztogató Mikulás nyakába ugrottak Osváth Attila látványos gólja után, mi több, Ilia Beriasvili hatalmas hibája után csak a kapufa mentette meg a vendégeket az újabb góltól. A félidő hajrájára sajnálatos módon háttérbe szorult a futball, sok apró, olykor alattomos szabálytalanság gátolta a folyamatos játékot.
A szünet után nagyobb sebességre váltott ugyan az MTK, ez azonban kedvezett a szélsőjátékot erőltető hazaiaknak. Ugyanakkor a zöld-fehérek nem igazán figyeltek Róbert Polievkára, s a támadó kiegyenlített. Válaszul Bognár György, a paksiak vezetőedzője a szokásos fegyverhez nyúlt, a 60. percben pálya küldte Böde Dánielt és Balog Balázst – szinte egy csapásra mentek is a kapu elé ívelések, s persze a csere ezúttal is bevált, ugyanis egy kipattanó labdára ki más, mint a csatár csapott le elsőként, nem hibázott, hogy aztán két perccel később feltegye teljesítményére a koronát. Kilenc perc alatt a győzelem szempontjából elengedhetetlenül fontos gólt szerzett a rutinos támadó.
A lendületes Paksot innentől kezdve már képtelenség volt megállítani, az „őszinte”, ismét nyílt támadójátékkal előrukkoló csapat újra emelkedő pályára állította magát. Az MTK-nál erőteljesen elgondolkodhatnak azon, miként fordulhatott elő, hogy a 39 esztendős Böde Dániel pár perc leforgása alatt két megmozdulással is maga mögött hagyta a védőket, és hogy a csapat (a kapus és a hátvédek súlyos hibái miatt) zsinórban a harmadik vereséget könyvelhette el. Az ilyenkor sovány vigasz, hogy a kék-fehérek azért a jobban játszó Paks ellen szereztek egy gólt is... 3–1
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|1. Ferencvárosi TC
|15
|8
|4
|3
|31–17
|+14
|28
|2. Debreceni VSC
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|3. Paksi FC
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|4. ETO FC Győr
|15
|7
|5
|3
|30–16
|+14
|26
|5. Puskás Akadémia
|16
|7
|4
|5
|22–20
|+2
|25
|6. Kisvárda
|15
|7
|2
|6
|18–23
|–5
|23
|7. MTK Budapest
|16
|6
|2
|8
|29–32
|–3
|20
|8. Zalaegerszegi TE
|15
|5
|4
|6
|23–22
|+1
|19
|9. Diósgyőri VTK
|16
|4
|6
|6
|23–27
|–4
|18
|10. Újpest FC
|15
|4
|4
|7
|21–26
|–5
|16
|11. Nyíregyháza Spartacus
|16
|3
|5
|8
|18–31
|–13
|14
|12. Kazincbarcika
|15
|3
|2
|10
|15–31
|–16
|11