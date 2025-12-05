Nemzeti Sportrádió

Pécsi egyetemi együttműködés a Barcelonával

P. P.P. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.05. 17:39
null
Ács Pongrác (balra) és Sergi Gozález Moreno (Fotó: PTE)
Címkék
Barcelona PTE Pécsi Tudományegyetem együttműködés
Aki a sportban csak kicsit is jártas, jól tudhatja, mit jelent abban a környezetben az FC Barcelona. A katalán klub innovációs és képzési központja, a Barcelona Innovation Hub stratégiai együttműködést írt alá pénteken, délidőben, Pécsett. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Egészségtudományi Kara (ETK) kizárólagos magyarországi partnerévé vált a spanyolországi csúcsegyesületnek.

A labdarúgáson kívül a kosárlabdában, illetve a kézilabdában szintén a legmagasabb szintet képviseli a külhoni – immár baráti – sportklub.

A szerződés értelmében a baranyai vármegyeszékhelyen tanulók, a magyar diplomájuk mellett akár nemzetközi oklevelet is szerezhetnek a csapatsportokban, labdajátékokban, a sérülések gyógyításában, megelőzésében. Hiszen egy korszerű elv szerint nem az a drága játékos, aki rengeteget keres, hanem az, aki sok időt tölt a játéktéren kívül, mert nem fogható hadra.

 

A dokumentumot Ács Pongrác, a PTE ETK dékánja, illetve Sergi Gozález Moreno, a Barcelona Innovation Hub nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője látta el kézjegyével. Ezt követően, az oktatási intézmény aulájában, az ünnepélyes esemény tényét megörökítő emléktálát szintén felavattak, a meghívott díszvendégek jelenlétében. Közöttük volt dr. Miseta Attila professzor, egyetemi rektor, Luis Angel Redondo, Spanyolország magyarországi nagykövete, valamint Hankó Balázs kulturális és innovávíciós miniszter is.

 

Barcelona PTE Pécsi Tudományegyetem együttműködés
Legfrissebb hírek

Hansi Flick szerint a Barcelona új szintre emelkedett az Atlético Madrid ellen

Spanyol labdarúgás
2025.12.03. 07:45

A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

Spanyol labdarúgás
2025.12.02. 23:04

Lamine Yamal életfilozófiája: Csak élvezni az életet és a futballt

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 17:02

Yamal és Olmo remekelt, a Barcelona otthon tartotta a három pontot az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.29. 18:19

Fontos meccsekről marad le sérülés miatt az FC Barcelona támadója

Spanyol labdarúgás
2025.11.27. 16:10

Autó-motorsport: külső tanszéket létesített a Hungaroringen a SZE

Egyéb autó-motor
2025.11.27. 14:30

„Néha reggel nem volt kedve edzeni” – Ronaldinhóról beszélt a korábbi MTK-edző

Spanyol labdarúgás
2025.11.26. 18:32

A Leverkusen elrontotta Guardiola századik manchesteri BL-meccsét; Aubameyang Szalah nyomában

Bajnokok Ligája
2025.11.26. 11:02
Ezek is érdekelhetik