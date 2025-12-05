Pécsi egyetemi együttműködés a Barcelonával

A labdarúgáson kívül a kosárlabdában, illetve a kézilabdában szintén a legmagasabb szintet képviseli a külhoni – immár baráti – sportklub.

A szerződés értelmében a baranyai vármegyeszékhelyen tanulók, a magyar diplomájuk mellett akár nemzetközi oklevelet is szerezhetnek a csapatsportokban, labdajátékokban, a sérülések gyógyításában, megelőzésében. Hiszen egy korszerű elv szerint nem az a drága játékos, aki rengeteget keres, hanem az, aki sok időt tölt a játéktéren kívül, mert nem fogható hadra.

A dokumentumot Ács Pongrác, a PTE ETK dékánja, illetve Sergi Gozález Moreno, a Barcelona Innovation Hub nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője látta el kézjegyével. Ezt követően, az oktatási intézmény aulájában, az ünnepélyes esemény tényét megörökítő emléktálát szintén felavattak, a meghívott díszvendégek jelenlétében. Közöttük volt dr. Miseta Attila professzor, egyetemi rektor, Luis Angel Redondo, Spanyolország magyarországi nagykövete, valamint Hankó Balázs kulturális és innovávíciós miniszter is.