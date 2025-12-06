Sárkány Zalán rövid pályás Európa-bajnok 800 méteres gyorsúszásban

Akárcsak az 1500 méter fináléjában, ezúttal is az ott második Sárkány Zalán, a szám világbajnoka, valamint a címvédő, két évvel ezelőtt Otopeniben világcsúccsal diadalmaskodó ír Daniel Wiffen különcsatájára lehetett számítani. Az Egyesült Államokban készülő magyar a pénteki előfutam után azt mondta, szerinte közel lehetnek a végén riválisa rekordjához (7:20.46).

A két középső pálya ezúttal elválasztotta őket, de már 100 méteren után látható távolságba kerültek a többiektől, és mindketten egymás felé vették levegőt.

A táv feléhez érve viszont úgy tűnt, Wiffen nem bírja, visszaesett a hatodik helyre, Sárkány tempóját csak a német Johannes Liebmann tudta valamennyire tartani, aki junior világcsúcsot úszott az előfutamban. Az ír aztán némi „pihenő” után, 600 méterhez érve visszatért az üldözők közé, és pillanatok alatt visszajött a második helyre, láthatóan megnyitotta a hosszú hajrát.

Sárkány az utolsó 100 méternek 1.55 másodperces előnnyel vágott neki, ezúttal viszont nem engedte ki a kezéből a győzelmet és az októberi világkupa-fordulóban úszott országos csúcsát (7:29.50) tovább javítva, 7:26.84-es idővel diadalmaskodott. Wiffen végül csak harmadik lett a belga Lucas Henveaux mögött.

Sárkány Zalán a döntőben (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ez a magyar csapat első aranyérme a lengyelországi kontinensviadalon. Eddig négy ezüst volt a „termés”, Sárkány mellett korábban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó volt második.

Jászó Ádám a hatodik helyen végzett 100 méteres gyorsúszásban. A 23 éves magyar versenyző 46.20-as egyéni csúccsal került a fináléba, amelyben nagyjából 80 méterig versenyben volt a dobogóért, végül azonban 46.27-tel hatodikként csapott célba. A számot a francia Maxime Grousset nyerte 45.17-tel.

Zombori Gábor a nyolcadik helyen végzett 200 méteres vegyes úszásban. A novemberi országos bajnokságon öt aranyérmet szerző 23 éves magyar versenyző a középdöntőből egyéni csúccsal (1:54.72) nyolcadikként került a fináléba, ahol nem tudott javítani pozícióján, miután 1:54.97-tel csapott célba. A számot a spanyol Hugo Gonzalez De Oliveira nyerte meg 1:51.39 perccel.

Marrit Steenbergen Európa-csúccsal nyerte a női 200 méteres vegyesúszást, hollandok kiválósága 2:01.83 perccel csapott célba, ezzel a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2014 óta élt 2:01.86-os rekordját adta át a múltnak. Steenbergen két tizedre volt az amerikai Kate Douglass világcsúcsától (2:01.63), amely tavaly a Duna Arénában rendezett világbajnokságon született. Megdőlt Hosszú Katinka 11 éves Európa-csúcsa 200 méter vegyesen

Ábrahám Minna szintén a nyolcadik helyen végzett a 100 méteres gyorsúszás döntőjében. Az Egyesült Államokban készülő 19 éves versenyző az ötödik idővel várta a finálét, a középdöntőben 52.08 másodperces országos csúcsot ért el, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2016-os, 52.12-es rekordját adta át a múltnak. Edzője, Magyarovits Zoltán gyorsabb kezdést várt el tanítványától a fináléban. Ezt a feladatot két századdal tudta teljesíteni, az éremszerzésre azonban nem volt esélye, 52.54-gyel lett nyolcadik. A számot a holland Marrit Steenbergen nyerte 50.42-es Európa-csúccsal.

Senánszky Petra országos csúccsal a 12. helyen búcsúzott az 50 méteres gyorsúszás középdöntőjében. A 31 éves magyar úszó – aki uszonyos úszásban többszörös világbajnok és Világjátékok-győztes – akárcsak a délelőtti előfutamban, úgy este is rosszul rajtolt (72 századmásodperc volt a reakcióideje), ezzel együtt tovább faragott magyar rekordjából (24.11), és 24.06 másodperces idővel csapott célba.

Ugyanebben a számban a férfiaknál a Szabó Szebasztián, a szám 2021-es aranyérmese, 21.05 másodperces eredménnyel a hetedik helyen bejutott a döntőbe, míg Jászó Ádám a délelőtti egyéni rekordját tovább javítva, 21.14-gyel a 11. helyen zárt.

Női 200 méter pillangón Ilyés Laura a kilencedik helyen búcsúzott (2:08.59), a férfiaknál Márton Richárd viszont 1:52.10 perccel ötödikként bekerült a fináléba.

Komoróczy Lora 50 méter háton 26.45 másodperccel a hetedik helyen jutott tovább a döntőbe.

RÖVID PÁLYÁS ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, LUBLIN

KÖZÉPDÖNTŐK

A magyarok eredményei. Férfiak. 50 m gyors: 7. Szabó Szebasztián 21.05, …11. Jászó Ádám 21.14 – Szabó döntős, Jászó nem jutott döntőbe. 100 m gyors: 9. Németh Nándor 46.30 – szétúszás után, Németh nem jutott döntőbe. 200 m pillangó: 5. Márton Richárd 1.52.10 – Márton döntős. Nők. 50 m gyors: 12. Senánszky Petra 24.05, országos csúcs (régi: 24.11, Senánszky, 2025) – Senánszky nem jutott döntőbe. 50 m hát: 7. Komoróczy Lora 26.45 – Komoróczy döntős. 200 m pillangó: 9. Ilyés Laura Vanda 2.08.59 – Ilyés nem jutott döntőbe

DÖNTŐK

Férfiak. 100 m gyors. Európa-bajnok: Maxime Grousset (Franciaország) 45.17, 2. Jere Hribar (Horvátország) 45.64, 3. Matthew Richards (Nagy-Britannia) 45.82, …6. Jászó Ádám 46.27. 800 m gyors. Eb: Sárkány Zalán (Magyarország) 7:26.84, országos csúcs (régi: 7:29.50, Sárkány, 2025), 2. Lucas Henveaux (Belgium) 7:28.03, 3. Daniel Wiffen (Írország) 7:30.14. 200 m vegyes. Eb: Hugo González de Oliveira (Spanyolország) 1:51.39, 2. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:52.05, 3. Berke Saka (Törökország) 1:52.25, …8. Zombori Gábor 1:54.97

Nők. 100 m gyors. Eb: Marrit Steenbergen (Hollandia) 50.42, Európa-csúcs (régi: 50.58, Sjöström, 2017), 2. Beryl Gastaldello (Franciaország) 50.60, 3. Sara Curtis (Olaszország) 51.26, …8. Ábrahám Minna 52.54. 200 m vegyes. Eb: Marrit Steenbergen (Hollandia) 2:01.83, Európa-csúcs (régi: 2:01.86, Hosszú Katinka, 2014), 2. Ellen Walshe (Írország) 2:04.78, 3. Anastasia Gorbenko (Izrael) 2:05.32

A VASÁRNAPI PROGRAM

10.00: előfutamok

Női 400 m vegyes (Szabó-Feltóthy Eszter), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor), női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország), férfi 4x50 m vegyes váltó

19.00: döntők

Női 50 m hát (Komoróczy Lora), férfi 50 m hát, női 50 m mell, férfi 50 m mell, női 50 m gyors, férfi 50 m gyors (Szabó Szebasztián), női 200 m pillangó, férfi 200 m pillangó (Márton Richárd), női 1500 m gyors (Késely Ajna), női 400 m vegyes, férfi 400 m vegyes, női 4x50 m vegyes váltó, férfi 4x50 m vegyes váltó