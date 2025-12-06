Nagyon simán, harminc ponttal megverte a DVTK a Sopront a női kosár NB I szombati rangadóján

Jubileumi, századik bajnoki meccsét játszotta egymás ellen a Diósgyőr és a címvédő Sopron szombaton, ám erre a találkozóra alighanem csak a borsodiak emlékeznek majd szívesen, hiszen az áprilisban aranyérmet szerző vendégek csúf, harmincpontos vereséggel távoztak a DVTK Arénából.

A tartalékos soproniak egyetlen pillanatig sem vezettek a szinte már a második félidő elejétől edzőmeccsé szelídülő összecsapáson, és már 36 pontos hátrányban is voltak. Eközben az éllovas Pécs, amely már mindkét vetélytársát legyőzte, Győrben is megőrizte veretlenségét és továbbra is hibátlanul vezeti a bajnokságot.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DVTK HUN-THERM–SOPRON BASKET 84–54 (23–12, 14–13, 29–8, 18–21)

Miskolc, 1800 néző. V: Nagy V., Makrai, Varga-Záray

DIÓSGYŐR: Aho T. 5/3, Aho N., LELIK 17/9, Westbeld 7, GINZO 11. Csere: MIKLÓS 7/3, Toman P. 9/3, SMUDA 13, Takács B. 7/3, Poczkodi 8/6. Edző: Völgyi Péter

SOPRON: Friskovec 3, Sinka 4, LACZKÓ 13, Wallack 9, Brooks 3. Csere: Jevtovics 2, Sitku 10/3, Böröndy 10/3, Völgyi L. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–3. 5. p.: 10–6. 8. p.: 13–12. 9. p.: 22–12. 13. p.: 25–13. 14. p.: 30–15. 16. p.: 34–19. 19. p.: 34–25. 23. p.: 44–25. 24. p.: 48–27. 27. p.: 55–29. 29. p.: 66–31. 34. p.: 70–39. Kipontozódott: Wallack (34. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Ez a meccs megmutatta, mekkora jelentősége van annak, ha valaki egy kemény találkozó után játszik rangadót. Mi egy hete Pécsett szenvedtünk, most viszont mi tudtunk a Sopron ellen nagy sebességgel játszani. A lepattanózással nem voltam megelégedve, a védekezés nagyjából rendben volt, örülök a nagy különbségű győzelemnek.

Gáspár Dávid: – A DVTK megérdemelt, egyértelmű győzelmet aratott. Mi sok problémával küzdünk, és csapatként kell ebből kijönnünk. Sok a sérültünk, sok új játékos van a keretben, jó edzésmunkával lehet ebből csapatot kovácsolni. Azon fogunk dolgozni, hogy egyénileg és csapatként is jobbak legyünk.

UNI GYŐR–NKA UNIVERSITAS PÉCS 61–97 (13–17, 31–31, 5–26, 12–23)

Győr, 100 néző. V: Jankovics, Gruber, Csák

GYŐR: Rozmán 4, ZSEBE-WENINGER 27/12, Dubei 4, Lép 2, Jelenc 6/6. Csere: Ruff-Nagy 8/3, Selcova 3, Gálos 2, Ács, Katona B. 3/3, Bánszegi 2.Edző: Fűzy-Antolovics Adél

PÉCS: Rátkai 3, Török Á. 12, Tóth O. 11/6, OLAWUYI 10/3, REISINGEROVÁ 17. Csere: DÚL P. 18/12, Josepovits 2, Varga A. 7/3, Hőgye 3, Grets, Halmágyi Kitti 10/6, Halmágyi Kata 4. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 5. perc: 10–8. 8. p.: 10–15. 12. p.: 18–25. 16. p.: 31–32. 19. p.: 42–41. 25. p.: 47–57. 28. p.: 49–66. 33. p.: 49–79. 37. p.: 56–90. Kipontozódott: Dubei (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Fűzy-Antolovics Adél: – Ruff-Nagy Dóra súlyosnak látszó sérülését követően megadtuk magunkat. Végül emelt fővel jöhetett le a pályáról a csapat, de a következő fordulóra meg kell találnunk irányítónk helyettesét.

Djokics Zseljko: – Az első félidőben szenzációsan játszott a Győr, elsősorban a bizonyítani akaró Zsebe-Weninger Virággal az élen. A harmadik negyedtől azután megmutattuk a saját karakterünket, a negyedik negyedben pedig a fiatalokat is pályára tudtam küldeni.

CSATA TKK–BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS 84–51 (24–18, 15–11, 23–12, 22–10)

E.ON Sportcsarnok, 150 néző. V: Jakab, Rácz Zs., Földesi M.

CSATA: J. WALKER 13/3, RIMDAL 23/15, BICZÓ 10/6, Varga-Aradi 4, Z. Williams 5. Csere: HEGEDŰS J. 14/9, BORICSICS 10, Vári 2, Tózer-Nemes 3/3, Németh L. Edző: Tursics Krisztián

SZIGETSZENTMIKLÓS: Tenyér 9/3, Kiss L. 3/3, Zsámár L. 2, THURMAN 15/3, SAKEVICIUTE 14. Csere: Szeitl 3/3, Biszak, Vincze N. 5/3, Kiss-Szabó E., Csoma, Hévízi. Edző: Horváth Richárd

Az eredmény alakulása. 4. perc: 13–5. 8. p.: 21–14. 13. p.: 28–25. 18. p.: 32–29. 24. p.: 47–32. 28. p.: 59–37. 33. p.: 65–49. 37. p.: 75–51. Kipontozódott: Biszak (27. p.), Thurman (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Tursics Krisztián: – Mindenképpen pozitívan értékelem a győzelmet, azonban a pontos befejezésekre jobban kell figyelnünk a jövőben. Az nem járja, hogy a triplákat jobb százalékkal értékesítjük, mint a duplákat. Kiemelném azt is, hogy ellenfelünket harminchárom eladott labdára kényszerítettük, ami a védekezésünket dicséri, ezekből könnyű kosarakat tudtunk elérni.

Horváth Richárd: – Megérdemelten nyert a Csata. Sok mindenben sikerült előre lépnünk, fejlődnünk, viszont az eladott labdák számát le kell csökkentenünk a jövőre nézve. Nem személyeskedésként mondom, de a tabella utolsó helyezettjeként is megérdemelnénk azt, hogy játékvezetés szempontjából az ítéleteknél minket is vegyenek számításba.

ELTE BEAC ÚJBUDA–DÁVID KORNÉL KA 83–64 (22–15, 30–13, 14–18, 17–18)

Gabányi-sportcsarnok, 250 néző. V: Csabai-Kaskötő, Németh P., Nepp

BEAC: Moore 14/3, DRAHOS 19, Varga S. 4, Koch 2, Fárbás Eliza 6. Csere: OZOLA 20/9, Dobó 3/3, SZAUTER 6/3, Dinnyés, Swint 6, Vég-Dudás 3. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

DKKA: Deans 3, SIMMONS 11/3, Küllős 10, Laufer 5/3, Salamon Zs. 9/3. Csere: DÁVID M. 11/3, Raffay 3/3, Szűcs L. 4, Madár K., Ehmann 8, Papp L. Edző: Gáll Tamás

Az eredmény alakulása. 4. perc: 8–7. 7 p.: 14–11. 12. p.: 23–19. 15. p.: 37–20. 18. p.: 43–26. 24. p.: 58–38. 28. p.: 65–40. 32. p.: 70–48. 37. p.: 76–60. Kipontozódott: Salamon Zs. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Mészárosné Kovács Andrea: – Csapatmunka ez a siker, mindenki tudta a feladatát, Drahos Leila pedig nagyon szépen kapcsolta ki az ellenfél legjobbját. Nem volt sok időnk, a csapat mégis nagyon jól alkalmazkodott a feladathoz és jól teljesített. Büszke vagyok a lányokra!

Gáll Tamás: – Az első félidőben nagyon jó energiákat hoztak a pályára a hazaiak, akármilyen ötösben egységben működtek. Mi, mint egy megzavart ménes, futkároztunk össze-vissza. Nem volt vezér a pályán, ezen én sem tudtam változtatni. A félidőben nem kosárlabdát, hanem önbecsülést kértem a lányoktól. Dicséret illeti a fiatalokat, a második félidőben megtették, amit kértem, emelt fővel jöhettek le a pályáról.

VBW CEKK CEGLÉD–VASAS AKADÉMIA 51–67 (23–18, 10–15, 9–13, 9–21)

Cegléd, 290 néző. V: Szilágyi B., Nagy B. L., Gombos M. B.

CEGLÉD: Walker 13/3, Szoboszlai M. 3/3, Farkas, SZERELEM-KOBOLÁK 13/9, SZÉKI-BARNAI 7. Csere: Felső, ZSÁMÁR 15/15, Kaid, Albert, Király, Viszmeg. Edző: Földi Attila

VASAS: ANGYAL 15, Czirkos 7/3, Szerencsés 2, Jáhni 4, KISS 9. Csere: Mayr, Szoboszlai, Gyöngyösi 13/9, SZIRONY 15/12, Madár E. 2. Edző: Nenad Markovics

Az eredmény alakulása. 3. p.: 6–1. 7. p.: 13–11. 11.p.: 23–18. 13. p.: 30–20. 15. p.: 30–25. 19. p.: 30–31. 23. p.: 33–35. 25.p.: 33–35. 28. p.: 35–41. 34. p.: 45–50. 36. p.: 48–52. 39.p.: 49–60

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Tanácstalan vagyok, nem tudom, hogy a csapat miért nem csinálja azt, amit megbeszéltünk. Ha ez a jövőben változni fog, akkor lehet esélyünk.

Nenad Markovics: – Azt gondolom, nem koncentráltunk eléggé a meccs első félidejében. Jó mérkőzést játszottak a csapatok, voltak olyan periódusok, amikor jól játszottunk, ezeket kell kitolni negyven percre.

TARR KSC SZEKSZÁRD–TFSE 78–66 (22–21, 15–17, 19–14, 22–14)

Szekszárd, 900 néző. V: Mészáros, Rózsavölgyi, Téczely

SZEKSZÁRD: RODRIGUES 13/3, DOMBAI 20/6, Holcz 8, Szücs G., Gakdeng 7. Csere: KARLEN 17, Theodoreán 7/3, Baa 6. Edző: Magyar Bianka

TFSE: DÚL T. 15, Gábor L. 2, Donarski 7/3, Mányoky 8/6, TÓTH F. 14/6. Csere: Kádár O. 2, Bernáth 14/6, Vladár 2, Vígh B. 2. Edző: Hegedűs Péter

Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–0. 6. p.: 15–7. 10. p.: 20–21. 12. p.: 27–21. 17. p.: 34–26. 21. p.: 39–40. 25. p.: 47–48. 28. p.: 53–48. 32. p.: 62–52. 36. p.: 67–56

MESTERMÉRLEG

Magyar Bianka: – Mindig nagy kihívás a TFSE ellen készülni, most különösen az volt annak tudatában, hogy nem játszott az amerikai centere. Jó egyéni teljesítményeket mutattak, de nagyobb dicséret jár az én csapatomnak. A második félidőben olyan védekezést produkáltunk, amit minden találkozón szeretnénk, 14-14 ponton tartottuk a vendégeket, ez pedig pozitív hatással volt a támadójátékunkra.

Hegedűs Péter: – Bizonyos dolgokban magunkat okolhatjuk, például a büntetőket negyvenhat százalékkal dobtuk, amit nem lehet kitenni az ablakba. A lepattanók aránya a második félidőben megfordult, több második szándékból próbálkozhatott a Szekszárd. Szerettem volna, ha a végén faragni tudunk a különbségen, de megérdemelt a hazaiak győzelme, jobban akarták a sikert.