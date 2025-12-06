Vívás: Kollár Anna és Zsögön Andor a juniorbajnok tőrben

Szombaton a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezték a junior tőrözők országos bajnokságát, melyen

Kollár Anna és Zsögön Andor nyert aranyérmet.

A Törekvés SE kiválósága, Kollár a döntőben Simon Borbálát győzte le 15:12-re. A bronzérem Zhou Xinyao és Badár Szonja nyakába került. A lányok versenyének nagy hiányzója volt Papp Jázmin, aki ezen a hétvégén a felnőttválogatottban szerepel a puszani világkupán.

A budakalászi Zsögön a fináléban Gergely Zoltán ellen nyert 15:4-re. A harmadik helyen Bodor Áron és Bán Sebestyén osztozott.

(Kiemelt képünkün: Kollár Anna Forrás: MVSZ)