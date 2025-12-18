Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

Az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörését követően az orosz sportolókat kizárták a nemzetközi porondról, majd szigorú szabályok mellett idén júliustól engedélyezik a visszatérésüket, ám egyelőre csak semleges színekben.

A WG most hat rg-snek – Aljona Szeliversztovának, Arina Lavrenovának, Darja Kudrjavcevának, Jekatyerina Tyimosenkónak, Szofja Lobovának és Nonna Nyanyinának –, egy szertornásznak, Ilja Muszinnak, valamint három edzőnek – Olga Abramovának, Igor Manykónak és Nyikolaj Kukszenkovnak – adott nemzetközi versenyengedélyt – írja az insidethegames.biz.