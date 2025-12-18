Nemzeti Sportrádió

Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók kaptak indulási engedélyt a nemzetközi versenyekre

2025.12.18. 22:32
Ilja Muszin is engedélyt kapott (Fotó: Imago Images)
Címkék
torna ritmikus gimnasztika orosz sportolók Nemzetközi Tornaszövetség
Újabb orosz tornászok és ritmikus gimnasztikázók, valamint edzők kaptak indulási engedélyt a nemzetközi viadalokra a sportág nemzetközi szövetségétől (WG), így a tiltás alól felmentett versenyzők összlétszáma már 268.

Az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörését követően az orosz sportolókat kizárták a nemzetközi porondról, majd szigorú szabályok mellett idén júliustól engedélyezik a visszatérésüket, ám egyelőre csak semleges színekben.

A WG most hat rg-snek – Aljona Szeliversztovának, Arina Lavrenovának, Darja Kudrjavcevának, Jekatyerina Tyimosenkónak, Szofja Lobovának és Nonna Nyanyinának –, egy szertornásznak, Ilja Muszinnak, valamint három edzőnek – Olga Abramovának, Igor Manykónak és Nyikolaj Kukszenkovnak – adott nemzetközi versenyengedélyt – írja az insidethegames.biz.

 

