Szoboszlai szögletéből Van Dijk győztes gólt fejelt az Atlético ellen, Kerkez debütált a BL-ben

2025.09.17. 22:55
Szoboszlai Dominik remek szöglete után Virgil van Dijk befejelte a Liverpool győztes gólját (Fotó: Getty Images)
A Liverpool 3–2-re legyőzte az Atlético Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában, a szerdai játéknapon.

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
LIVERPOOL FC (angol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 3–2 (2–1)
Liverpool, Anfield, 61 000 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Alisson – J. Frimpong (Bradley, 58.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 86.) – Gravenberch, Wirtz (Ngumoha, 74.), Szoboszlai – Szalah, Isak (Ekitiké, 58.), Gakpo (A. Mac Allister, 58.). Menedzser: Arne Slot
Atlético: Oblak – M. Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán – Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher (Molina, 61.), Nicolás González (Pubill, 77.) – Raspadori (Koke, 52.), Griezmann (Sörloth, 61.). Vezetőedző: Diego Simeone
Gólszerző: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90+2.), ill. M. Llorente (45+3., 82.)

Visszakerült az eredeti posztjára Szoboszlai Dominik. A Liverpool magyar válogatott középpályása szerda este, az Atlético Madrid ellen lépett pályára a századik tétmérkőzésén a Liverpoolban, s ennek apropóján a klub köszöntötte őt a közösségi médiafelületeken. A 24 éves játékos a középpályán kapott lehetőséget, ami már-már kissé szokatlan volt azután, hogy az utóbbi találkozókon jobbhátvédként futballozott, s ott szintén kimagasló teljesítményt nyújtott. Kerkez Milos viszont a Burnley elleni gyenge teljesítménye után a kispadra szorult, a Newcastle Unitedtől 145 millió euróért igazolt Alexander Isak pedig ezen a meccsen mutatkozott be a Liverpoolban. Méghozzá kezdőként, ami azért volt érdekes, mert az összecsapás előtt Arne Slot menedzser azt mondta, a svéd csatár az erőnléte miatt még biztosan nem bír végig kilencven percet. 

Szoboszlai Dominik indította útjára a labdát, de abban talán még ő sem reménykedett, hogy alig öt perc leforgása alatt már két góllal vezetnek. Előbb Mohamed Szalah 17 méterről elvégzett szabadrúgása után pattant a labda Andrew Robertsonról a kapu bal oldalába, majd nem sokkal később az egyiptomi csatár három Atleti-játékos közül kibújva lőtt az öt és feles jobb sarkáról a jobb alsó sarokba. 

Szalah a 6. percben már a második liverpooli gólt szerezte (Fotó: Getty Images)

Negyedóra után kezdtek éledezni a vendégek, főleg a tizenhatos jobb széléről próbálták megbontani a Liverpool védelmét, de igazán veszélyes lehetőséget nem tudtak kialakítani. Márpedig kétgólos hátrányból kellett volna talpra állniuk, az Anfieldben. A 40. percben aztán előbb Isak tekert a kapu bal oldala mellé, majd Szalah lövését védte Jan Oblak, közelebb állt a Liverpool a harmadik gól megszerzéséhez, mint az Atlético a szépítéshez. A félidő hajrájában azonban Marcos Llorente a kapu jobb oldalába pöckölte a labdát, teljesen nyílttá és izgalmassá téve a második játékrészt. 

Llorente két gólja sem volt elég az Atlético sikeréhez (Fotó: Getty Images)

A 65. percben gyors támadás után Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz egymást zavarta, de utóbbi így is Szalahhoz passzolt, aki a kapufát találta telibe. A hajrában Llorente lövésénél a labda megpattant Alexis Mac Allister sarkán, így egyenlített az Atlético, ám még nem volt vége. Kerkez Milos beállt, így élete első BL-főtáblás meccsén játszhatott, majd jött Szoboszlai Dominik, és az ötödik szögletét jobb oldalról elvégezve gólpasszt adott: Virgil van Dijk emelkedett középen a magasba és a kapuba bólintott – tökéletesen alakult a magyar középpályás jubileuma!

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
Arne Slot tanácsai Kerkez Milosnak, aki élete első Bajnokok Ligája-mérkőzésén lépett pályára (Fotó: Getty Images)
