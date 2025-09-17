BL: Bayern München–Chelsea

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Bayern München (német)–Chelsea (angol) 1–0 – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna. V: José María Sánchez Martínez (spanyol)
Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Kim Min Dzse, Goretzka, Nicolas Jackson, Bischof, Boey, Kiala, Karl, Daiber
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Reece James, Caicedo – Cole Palmer, Enzo Fernández, Neto – Joao Pedro. Menedzser: Enzo Maresca
A kispadon: F. Jörgensen (k.), Curd (k.), W. Fofana, Acheampong, Hato, Andrey Santos, Estevao, Gittens, Guiu, Buonanotte, Garnacho, T. George
Gólszerző: Chalobah (20. – öngól)