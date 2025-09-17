Nemzeti Sportrádió

BL: Bayern München–Chelsea

Vágólapra másolva!
2025.09.17. 20:53
null
AFP
Címkék
Bayern München BL-alapszakasz BL 1. forduló Chelsea
A Bajnokok Ligája 1. fordulójának egyik nagy rangadóját a Bayern München és a Chelsea vívja egymással – élőben az NSO-n!

 

BAJNOKOK LIGÁJA 
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Bayern München (német)–Chelsea (angol) 1–0 – élőben az NSO-n!
München, Allianz Aréna. V: José María Sánchez Martínez (spanyol)
Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany
A kispadon: Ulreich (k.), Urbig (k.), Kim Min Dzse, Goretzka, Nicolas Jackson, Bischof, Boey, Kiala, Karl, Daiber
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Reece James, Caicedo – Cole Palmer, Enzo Fernández, Neto – Joao Pedro. Menedzser: Enzo Maresca
A kispadon: F. Jörgensen (k.), Curd (k.), W. Fofana, Acheampong, Hato, Andrey Santos, Estevao, Gittens, Guiu, Buonanotte, Garnacho, T. George
Gólszerző: Chalobah (20. – öngól)

 

Bayern München BL-alapszakasz BL 1. forduló Chelsea
Legfrissebb hírek

A Bayern volna a BL Hoffenheimje?

Bajnokok Ligája
10 órája

Nyolcgólos mérkőzéssel nyitotta BL-idényét a Juventus és a Dortmund

Bajnokok Ligája
22 órája

A Liverpool az élen, a Real Madrid a dobógóra sem fért fel az NS BL-erősorrendjében

Bajnokok Ligája
Tegnap, 13:19

Cél a Puskás Aréna: magyar főszereplőkkel indul a BL alapszakasza!

Bajnokok Ligája
Tegnap, 6:40

Döntők visszavágói és magyaros találkozó Isztambulban – a BL-alapszakasz 12 legjobban várt meccse

Bajnokok Ligája
2025.09.15. 19:04

Michael Owen továbbra is úgy gondolja, hogy Harry Kane rossz döntést hozott

Német labdarúgás
2025.09.11. 11:59

Nézőcsúcsot dönt a Bayern München–Leverkusen női rangadó

Német labdarúgás
2025.09.01. 21:37

Nem borult a papírforma Augsburgban, ötgólos meccsen nyert a Bayern

Német labdarúgás
2025.08.30. 20:39
Ezek is érdekelhetik