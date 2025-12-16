16 pontos hátrányból felállva a Seattle hosszabbítás után verte a Los Angelest az év meccsén – videó

Nem csak az NFC Nyugati divíziójának első helye, hanem könnyen lehet, hogy az NFC első kiemelése volt a tét Seattle-ben. A Rams jobban kezdett, az első félidőben négy támadósorozatából hármat ponszerzéssel zárt, bár csak egyet touchdownnal. A Seattle TD-vel kezdett, utána viszont két gyors punt és egy fumble következett, így hatpontos vendég előnnyel jött a nagyszünet.

A harmadik játékrészben Kenneth Walker 55 yardos futott hatpontosával fordított a Seahawks, ezt követően viszont Sam Darnold két interceptiont is dobott. A Los Angeles támadósora a szünet után is hatékony volt, előbb egy mezőnygól, majd a labdaszerzés után egy egyyardos touchdown, majd egy 85 yardos drive végén egy újabb TD következett. A negyedik negyed elején 30–14-re vezetett a Rams, amikor jött Darnold második eladott labdája. Úgy tűnt, eldőlt a meccs, de a Seattle óriási feltámadást mutatott be. A lehetőséget Rashid Shaheed teremtette meg, aki egy 58 yardos puntreturn TD-vel kezdte a felzárkózást, ezt követően jött egy két játékból álló 57 yardos TD-drive. Ráadásul mindkettő végén sikeres volt a kétpontos kísérlet is. A Rams így is támadhatott a győzelemért, el is jutott mezőnygól távolságig, de Harrison Mevis hibázott 48 yardról, jöhetett a hosszabbítás.

A Los Angeles kezdett és nyolc játékból nyolcvan yardot megtéve touchdownt ért el. Az új hosszabbításos szabály értelmében visszatámadhatott a Seattle, Sam Darnoldék végig is mentek a pályán, Jaxon Smith-Njigba elkapása révén összejött a hazaiaknak is TD. A Seahawks nem akarta, hogy a Rams egy mezőnygóllal megnyerhesse a mérkőzést, ráment a kétpontosra, és a mérkőzésen során harmadszor is sikerült, így egy őrült mérkőzés végén 38–37-re legyőzte a csoportriválist és nagyon közel került az NFC első kiemeléséhez is.

Matthew Stafford 457 passzolt yarddal (harmadik legmagasabb karrierjében) és három touchdownpasszal zárt, míg a Ramsnek összesen 581 támadóyardja volt labdaeladás nélkül. Puka Nacua karrierrekordot jelentő 225 yardot hozott össze két TD mellett, Kyren Williams 70 yardot futott, Blake Courmnak a földön, míg Terrance Ferguson a levegőben jegyzett touchdownt. Sam Darnold az előző Rams elleni találkozón négyszer is eladta a labdát, ezúttal két interceptiont dobott. Emellett volt 270 passzolt yardja és két touchdownja. Jaxon Smith-Njigba nyolc elkapásból 96 yardig jutott egy TD kíséretében, továbbá AJ Barnernek is volt egy elkapott hatpontosa. Kenneth Walkernek 64 elkapott és 100 futott yardja volt, a földön be is jutott a célterületre.

NFL

16. FORDULÓ

Péntek

Seattle Seahawks–Los Angeles Rams 38–37 (7–3, 0–10, 7–10, 16–7, 8–7) – hosszabbítás után

Szombat

23.00: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Match4)

Vasárnap

2.20: Chicago Bears–Green Bay Packers (Tv: Match4)

19.00: Cleveland Browns–Buffalo Bills

19.00: Dallas Cowboys–Los Angeles Chargers (Tv: Arena4)

19.00: Tennessee Titans–Kansas City Chiefs

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–New York Jets

19.00: New York Giants–Minnesota Vikings

19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers (Tv: Max4)

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.05: Arizona Cardinals–Atlanta Falcons

22.25: Detroit Lions–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

22.05: Houston Texans–Las Vegas Raiders

Hétfő

2..20: Baltimore Ravens–New England Patriots (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)