Van Gerwenre ráijesztett japán ellenfele, Sherrock simán kikapott Chisnalltól a darts-vb-n
Illusztrius vendége is akadt az esti programnak, a mérkőzésekre ugyanis kilátogatott az Alexandra Palace-ba a korábbi 42-szeres angol válogatott labdarúgó Peter Crouch, és láthatóan nagyon jól is érezte magát barátai társaságában.
Nem csoda, mert már az első összecsapás óriási izgalmakat hozott: a világranglista-19. helyezett holland Jermaine Wattimena az első játszmát ugyan megnyerte a nála jóval alacsonyabban rangsorolt Dominik Gruellich ellen, ezután azonban váratlanul fordított a német játékos, és a szetteket tekintve 2:1-es előnybe került. Wattimena ekkor elkezdett közel játszani a legjobb formájához, és miután kiegyenlített, a döntő szettet is behúzta, így továbbjutott.
A hangulat ezután fokozódott az addig szokatlanul visszafogottan ücsörgő nézők között, színpadra lépett ugyanis a közönségkedvenc Fallon Sherrock, aki a világranglista 21. Dave Chisnallal csapott össze. Nagyon szoros meccsre volt kilátás előzetesen, de egy szettet leszámítva nagy különbség volt a két játékos között – nem Sherrock javára. Az első két szettben az angol hölgy rendkívül gyengén dobott a kiszállóknál, így a tapasztaltabb Chisnall villámgyorsan kétszettes előnybe került úgy, hogy nem is kellett különösen jól játszania, ellenfele hibáiból is könnyedén megélt. A harmadik játszmában Sherrock közel állt a szépítéshez, de a fontos pillanatokban megingott, így Chisnall ezt a szettet is a maga javára fordította, és a vártnál jóval könnyebben jutott a következő körbe.
Ezután következett a torna egyik nagy esélyese, Michael van Gerwen, aki a japán Tacunami Micuhiko ellen kezdte meg szereplését. A mosolygós arcú japán vagány bevonulásával elkápráztatta a londoni közönséget, majd nagyon sokáig a játékával is – és ezzel jókora fejtörést okozott a sokkal esélyesebb holland klasszisnak, aki láthatóan nehezen dolgozta fel, hogy a közönség nem őt, hanem riválisát buzdítja hangosan. Az első szettet nagy meglepetésre hozta Tacunami, s nagyon közel volt ahhoz is, hogy kétszettes előnybe kerüljön – ekkor azonban megremegetett a keze, és ezt kihasználta a harmadik helyen kiemelt Van Gerwen, aki kiegyenlített. Ez pedig meghozta a lélektani fordulópontot, a háromszoros világbajnok magára talált és átvette a vezetést a szetteket tekintve. A negyedik játszmában megint fej fej mellett haladtak a játékosok, de a nagyobb tudás és a tapasztalat itt is kijött – így a végén Van Gerwen egy nagyon nehéz meccs után győzelemnek és továbbjutásnak örülhetett.
Az esti program záró mérkőzésén – már jócskán megfogyatkozott közönség előtt – a lengyel Krzysztof Ratajski 36 perc alatt átlépett a Fülöp-szigeteki Alexis Toylón. A meccs fénypontja az volt, amikor a második játszmában Ratajski big fisht dobott.
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
Esti program
Jermaine Wattimena (holland, 19., 87.28)–Dominik Grüllich (német, 81.67) 3:2 (3–1, 2–3, 2–3, 3–1, 3–0)
Dave Chisnall (angol, 21., 89.66)–Fallon Sherrock (angol, 84.83) 3:0 (3–1, 3–0, 3–2)
Michael van Gerwen (holland, 3., 90.82)–Tacunami Micuhiko (japán, 84.40) 3:1 (1–3, 3–2, 3–1, 3–2)
Krzysztof Ratajski (lengyel)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)
Délutáni program
Callan Rydz (angol, 88.39)–Kovács Patrik (84.93) 3:0 (3–1, 3–1, 3–1)
Thibault Tricole (francia, 83.11)–Szakai Motomu (japán, 87.38) 0:3 (2–3, 2–3, 0–3)
Ryan Joyce (angol, 24., 95.27)–Owen Bates (angol, 83.64) 3:0 (3–0, 3–1, 3–0)
Mike De Decker (belga, 18., 83.83)–David Munyua (kenyai, 80.78) 2:3 (3–1, 3–2, 2–3, 2–3, 1–3)
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván) 3:0
Mario Vandenbogaerde (belga)–David Davies (walesi) 0:3
Joe Cullen (angol, 32.)–Bradley Brooks (angol) 3:0
Mensur Suljovic (osztrák)–David Cameron (kanadai) 3:1
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Steve Lennon (ír) 3:1
Raymond van Barneveld (holland)–Stefan Bellmont (svájci) 0:3
Rob Cross (angol, 17.)–Cor Dekker (norvég) 3:0
Ian White (angol)–Mervyn King (angol) 3:2
Chris Dobey (angol, 8.)–Cung Hsziao-csen (kínai) 3:1
Andrew Gilding (angol)–Cam Crabtree (angol) 3:1
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Boris Krcmar (horvát) 3:1
Martin Lukeman (angol)–Max Hopp (német) 1:3
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Adam Gawlas (cseh) 3:0
Lukas Wenig (német)–Wesley Plaisier (holland) 1:3
Stephen Bunting (angol, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 3:2
Richard Veenstra (holland)–Nitin Kumar (indiai) 2:3
Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–Andy Baetens (belga) 3:2
James Hurrell (angol)–Stowe Buntz (amerikai) 3:1
Martin Schindler (német, 13.)–Stephen Burton (angol) 3:1
Keane Barry (ír)–Tim Pusey (ausztrál)
Ryan Searle (angol, 20.)–Chris Landman (holland) 3:0
Brendan Dolan (északír)–Tavis Dudeney (angol) 3:1
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Adam Lipscombe (angol) 3:1
Dom Taylor (angol)–Oskar Lukasiak (svéd) 3:0
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Haupai Puha (új-zélandi) 3:0
Ross Smith (angol, 12.)–Andreas Harrysson (svéd) 2:3
Thibault Tricole (francia)–Szakai Motomu (japán) 0:3
Ricardo Pietreczko (német)–José de Sousa (portugál) 3:1
Luke Humphries (angol, 2.)–Ted Evetts (angol) 3:1
Jeffrey de Graaf (svéd)–Paul Lim (szingapúri) 1:3
Wessel Nijman (holland, 31.)–Karel Sedlácek (cseh) 3:0
Gabriel Clemens (német)–Alex Spellman (amerikai) 3:0
Nathan Aspinall (angol, 15.)–Lourence Ilagan (Fülöp-szigeteki)
Mickey Mansell (északír)–Leonard Gates (amerikai)
Mike De Decker (belga, 18.)–David Munyua (kenyai) 2:3
Kevin Doets (holland)–Matthew Dennant (angol)
James Wade (angol, 7.)–Azemoto Rjuszei (japán) 3:0
Ricky Evans (angol)–Man Lok Leung (hongkongi) 3:0
Cameron Menzies (skót, 26.)–Charlie Manby (angol) 2:3
Matt Campbell (kanadai)–Adam Sevada (amerikai) 1:3
Gian van Veen (holland, 10.)–Cristo Reyes (spanyol) 3:1
Alan Soutar (skót)–Teemu Harju (finn) 3:2
Dimitri Van den Bergh (belga, 23.)–Darren Beveridge (skót) 0:3
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland) 3:1
William O’Connor (ír)–Krzysztof Kciuk (lengyel)
Peter Wright (skót, 30.)–Noa-Lynn van Leuven (holland) 3:0
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német) 1:3
Gary Anderson (skót, 14.)–Adam Hunt (angol) 3:2
Connor Scutt (angol)–Simon Whitlock (ausztrál) 3:2
Scott Williams (angol)–Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki) 3:0
Danny Noppert (holland, 6.)–Jurjen van der Velde (holland) 3:1
Nick Kenny (walesi)–Justin Hood (angol) 0:3
Ritchie Edhouse (angol, 27.)–Jonny Tata (új-zélandi) 0:3
Ryan Meikle (angol)–Jesús Salate (argentin)
Josh Rock (északír, 11.)–Gemma Hayter (angol)
Niko Springer (német)–Joe Comito (ausztrál) 1:3
Daryl Gurney (északír, 22.)–Beau Greaves (angol)
