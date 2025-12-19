NHL: McDavid folytatta pazar sorozatát, a pontlista élére ugrott

A Minnesota a Columbus vendége volt, és bár egy harmad után vesztésre, két játékrészt követően döntetlenre állt, a harmadik periódusban három gólt ütve behúzta sorozatban hatodik győzelmét. Matt Boldy és Kirill Kaprizov egyaránt egy góllal, két assziszttal járult hozzá a sikerhez (2–5).

This passing play is WILD 🤯 pic.twitter.com/NE7re5xNe4 — NHL (@NHL) December 19, 2025

A Buffalo szintén öt gólig jutva könyvelte el újabb győzelmét – a Philadelphia elleni egymás után már a negyedik volt. Tage Thompson is lendületben maradt, a Sabres centere sorozatban az ötödik meccsén szerzett gólt, ezúttal 1–2-nél egyenlített. Lindy Ruff, a Buffalo szakvezetője immár egyedül birtokolja a negyedik helyet az NHL örökranglistáján: ez volt a 915. győzelme vezetőedzőként alapszakaszban (az élen Scotty Bowman áll 1244-gyel). (5–3)

🚨TAGE THOMPSON🚨@fatteybeer



EWWWW🤮



DAHLIN WITH A NASTY BETWEEN THE LEGS DROP PASS TO TAGE WHO SNIPES IT!!!



2-2 Hockey Game. #SabreHood #LetsGoFlyers



pic.twitter.com/CawrhIun3q — 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) December 19, 2025

S ha már gólszériák: Connor McDavid is betalált, az edmontoni kapitány emberhátrányban ütött góllal tette biztossá csapata győzelmét Bostonban. McDavid sorozatban nyolc meccsen szerzett pontot – nem is keveset: 10 gól, 12 assziszt a mérlege ebben az időszakban –, és az idényben eddig begyűjtött 58 pontjával (21, 37) csatlakozott Nathan MacKinnonhoz (Colorado) a liga pontlistájának élén (1–3).

Connor McDavid's your new co-leader in points with Nathan MacKinnon! 🚨



58 points in just 35 games! pic.twitter.com/KvkExw3Qbe — NHL (@NHL) December 19, 2025

Ha hosszabbítás és New York Rangers, akkor J. T. Miller: a Rangers csatára hat napon belül másodszor, az idényben harmadszor ütött győztes gólt a ráadásban. A New York-iak ezúttal a St. Louist verték meg. (1–2)

A Pittsburghnek nem sikerült kimásznia a gödörből, sorozatban hetedszer is kikapott, sőt játékosai gólt sem tudtak ütni az ottawai Linus Ullmarknak (24 védés, 4–0). A Chicago is szomorú napokat él, erejéből csak a vezetés megszerzésére futotta Montrealban, utána jött az egymást követő negyedik vereség – Zachary Bolduc két góllal, Lane Hutson három assziszttal mondta ki az ítéletet (4–1).

A Los Angelesnek ellenben sikerült lezárnia a négyes rossz szériáját, Adrian Kempe második harmadban ütött két góljával összejött a siker a Tampa Bay jegén (1–2).

Adrian Kempe calmly slides it home for his second of the game! ✌️ pic.twitter.com/waRabPfAnx — NHL (@NHL) December 19, 2025

Jakob Chychrun (Washington), Wyatt Johnston (Dallas) és Mikael Backlund (Calgary) egyaránt két góllal vette ki a részét csapata győzelméből – utóbbi és társai annak ellenére legyűrték a Seattle-t, hogy annak kapujában Joey Daccord 42 lövést védett.

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Edmonton Oilers 1–3

Columbus Blue Jackets–Minnesota Wild 2–5

Montreal Canadiens–Chicago Blackhawks 4–1

Ottawa Senators–Pittsburgh Penguins 4–0

Tampa Bay Lightning–Los Angeles Kings 1–2

Washington Capitals–Toronto Maple Leafs 4–0

Buffalo Sabres–Philadelphia Flyers 5–3

St. Louis Blues–New York Rangers 1–2, h. u.

Calgary Flames–Seattle Kraken 4–2

San Jose Sharks–Dallas Stars 3–5