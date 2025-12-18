Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Szűcsék ellen szakadt meg Hanuszék rossz sorozata – körkép

2025.12.18. 23:20
Hanusz Egon
Hanusz Egon három és Szeitl Erik öt góljával a Cesson-Rennes házigazdaként 33–25-re nyert az USDK Dunkerque ellen a francia férfi kézilabda-bajnokság csütörtöki játéknapján.

A liga honlapja szerint a válogatott irányító, Hanusz tíz gólpasszt adott a találkozón, amellyel megszakadt csapata hat meccsből álló bajnoki nyeretlensége. A vendégeknél Szűcs Bence mind a hat lövését gólra váltotta, együttese viszont immár kilenc forduló óta nyeretlen és kieső helyen áll.

Pergel Andrej öt góljával a CB Ciudad de Logrono házigazdaként 33–28-ra nyert a Bada Huesca ellen a spanyol élvonalban. A vendégeknél Décsi Gábornak hat védése volt.

Palasics Kristóf kilenc és Bartucz László egy védése ellenére az MT Melsungen meglepetésre 30–23-ra kikapott a Bergischer HC otthonában a Német Kupa negyeddöntőjében. Sipos Adrián nem szerzett gólt a vendégeknél. A két csapat vasárnapi bajnoki meccsét a Melsungen nyerte 33–28-ra.

A címvédő THW Kiel sem jutott a négyes döntőbe, mivel a hasfalhúzódásából fakadó fájdalmai miatt hiányzó Imre Bence nélkül 32–30-ra alulmaradt  a bajnok Füchse Berlin otthonában.

Az izlandi Stjarnan csütörtökön közölte, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Rea Barnabással, akit a Szeged nyáron adott kölcsön, és a klub utánpótlásában is dolgozott edzőként.

 

