Győzelemmel zárta az évet a Magyar Futsal Akadémia
A férfi futsal NB I 18. fordulójában a Magyar Futsal Akadémia – a két csapat egyaránt utolsó idei mérkőzésén – vendéglátóként 2–1-re megverte a PTE-PEAC-ot.
FÉRFI FUTSAL NB I
18. FORDULÓ
Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 2–1
December 28., vasárnap
19.00: Aramis SE–Nyíregyháza
December 29., hétfő
18.00: DEAC–Berettyóújfalu
20.00: Újpest–Veszprém
November 14-én játszották
Nyírbátor–Kecskemét 4–1
November 12-én játszották
Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 0–6
