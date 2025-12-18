Nemzeti Sportrádió

Győzelemmel zárta az évet a Magyar Futsal Akadémia

V. B.V. B.
2025.12.18. 23:49
Győzött az MFA (Fotó: Magyar Futsal Akadémia, archív)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 18. fordulójában a Magyar Futsal Akadémia – a két csapat egyaránt utolsó idei mérkőzésén – vendéglátóként 2–1-re megverte a PTE-PEAC-ot.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
18. FORDULÓ
Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 2–1

December 28., vasárnap
19.00: Aramis SE–Nyíregyháza
December 29., hétfő
18.00: DEAC–Berettyóújfalu
20.00: Újpest–Veszprém
November 14-én játszották
Nyírbátor–Kecskemét 4–1
November 12-én játszották
Haladás VSE–H.O.P.E. Futsal 0–6

 

Ezek is érdekelhetik