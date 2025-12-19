Babos Bence: Bevallom, érzem magamon a nyomást

Nemzeti Sportrádió

2025.12.19.
Babos Bence, a DVTK támadója szeptemberben gólt lőtt a Fradinak az Üllői úton, péntek este hazai pályán ugyanerre készül (Fotó: Kovács Péter)
Pénteken 20 órától az NB I-ben címvédő Ferencvárost fogadja az utolsó idei bajnoki forduló nyitányán a Diósgyőri VTK. Babos Bence, a hazaiak fiatal támadója hisz benne, hogy ezúttal is gól szerez a Fradi ellen.

Micsoda szezonzáró! A Diósgyőri VTK a Ferencváros elleni hazai bajnokival zárja a 2025-ös évet, márpedig ez a mérkőzés a városban nem csupán egy meccs a sok közül. A csapatok alighanem zsúfolt lelátók előtt léphetnek pályára, ráadásul mindkét együttes számára van tét: a DVTK-nak a nyugodtabb téli pihenőhöz van szüksége a pontokra, míg az FTC-nek aligha fér bele több botlás. A jó hangulat biztosra vehető: miután a hazai drukkerek péntek délután leteszik a munkát, megindulnak a stadion felé, hogy aztán teljes erőből buzdítsák kedvenc csapatukat.

Ebben a közegben különösen nagy figyelem hárulhat a találkozó alakulását leginkább befolyásolni képes labdarúgókra. A 21 esztendős Babos Bence a nyáron kölcsönbe érkezett Székesfehérvárról a klubhoz, s fiatal kora ellenére rögtön meghatározó játékossá vált, ötgólos az őszi szezonban. Korábban bizonyította, nem ijed meg a nagy nevektől: szeptember közepén gólt szerzett a Ferencváros elleni idegenbeli 2–2 alkalmával, ami nemcsak pályafutása eddigi egyik legemlékezetesebb pillanata volt, hanem az önbizalma építése szempontjából is meghatározó.

„Szeptemberben a Groupama Arénában betaláltam, ami jót tett a lelkemnek – mondta lapunknak Babos Bence.A Ferencváros elleni gól mindig sokat ér, nagyon örültem én is neki. Izgatottan készültünk az elmúlt napokban, érezhető az öltözőben, hogy milyen találkozó vár ránk. Jó állapotban vagyunk, győzni akarunk a Fradi ellen. Szeretnénk emlékezetesen zárni az évet, hogy mindenki jó hangulatban tölthesse az ünnepeket.”

A Diósgyőr a forduló előtt 18 pontjával a tabella 10. helyén áll, Babos Bence úgy érzi, ennél sokkal több van a csapatban. Megnézte, ha legyőzik a Ferencvárost, a nyolcadik helyre is felléphetnek, ettől még persze sikeresebb tavaszban reménykedik.

„Szeretnénk megmutatni, hogy több van bennünk. A keret erőssége alapján a tabella első felében lenne a helyünk, semmiképpen sem a kiesés ellen kellene küzdenünk.”

A fiatal játékosnak a Fradi elleni rangadó újabb lehetőség, hogy megmutassa, az ilyen kiélezett összecsapásokon sem ijed meg, Vladimir Radenkovics vezetőedző bármikor számíthat rá. Egy jó megmozdulás, gól vagy gólpassz kulcsfontosságú lehet – a csapat és az egyéni karrier szempontjából egyaránt.

„Jól érzem magam Diósgyőrben – szögezte le Babos Bence. – A hazai meccseinken mindig jó a hangulat, sokan vannak a lelátókon, ezzel a Ferencváros ellen sem lesz gond. Bevallom, érzem magamon a nyomást, és úgy készülök, hogy ezúttal győzelmet érő gólt szerezhetek vagy gólpasszt adhatok.”

Szerinte az NB I-ben azért született jó néhány meglepetés az ősszel, mert a mezőny kiegyensúlyozott. A Ferencváros hazai teljesítményéről pedig azt mondta, hogy a bajnokcsapatot akkor sem lehetne leírni, ha sorozatos vereségek után érkezne Diósgyőrbe. Erről azonban szó sincs. Noha a zöld-fehérek az elmúlt időszakban többször is botlottak, a váratlan vereségek az Üllői úton csúsztak be.

„Jó csapat az FTC, egyértelműen az övé a legjobb keret a bajnokságban. Az NB I-ben sok váratlan eredmény született az elmúlt időszakban, de ne feledjük, a Fradinak a nemzetközi kupára is figyelnie kell, amelyben kifejezetten jól teljesít. Nem gondolnám, hogy a játékosok motivációjával bármiféle probléma lenne, biztos vagyok benne, az év utolsó meccsére ők is felszívják magukat.”

Babos Bence a mérkőzést követő hétvégén hazautazik szüleihez, a karácsonyt velük tölti Győrben.

Idénybeli nézőcsúcs várható a péntek esti bajnokin

Szépen fogynak a jegyek a Diósgyőr–Ferencváros rangadóra, csütörtök kora délutánig körülbelül 6000 belépő talált gazdára. Az év utolsó tétmérkőzésére nagy az érdeklődés a városban, szinte biztosan többen lesznek, mint a Debreceni VSC elleni (0–0) szeptemberi bajnokin, amelyen 6279-en ültek a lelátón – jelenleg ez az idénybeli nézőcsúcs a DVTK Stadionban.

Cs. A.

LABDARÚGÓ NB I
18. FORDULÓ
December 19., péntek
20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
December 20., szombat
13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport)
18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
December 21., vasárnap
15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁS       
  1. ETO FC

17

95334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC

17

94434–18+1631
  3. Debreceni VSC

17

94426–20+631
  4. Paksi FC

17

86337–25+1230
  5. Puskás Akadémia

17

84524–21+328
  6. Kisvárda

17

73721–29–824
  7. Zalaegerszegi TE

17

65628–25+323
  8. MTK Budapest

17

62932–36–420
  9. Újpest FC

17

54825–31–619
10. Diósgyőri VTK

17

46724–29–518
11. Nyíregyháza Spartacus

17

35918–32–1414
12. Kazincbarcika

17

321216–36–2011

 

 

