Babos Bence: Bevallom, érzem magamon a nyomást

Micsoda szezonzáró! A Diósgyőri VTK a Ferencváros elleni hazai bajnokival zárja a 2025-ös évet, márpedig ez a mérkőzés a városban nem csupán egy meccs a sok közül. A csapatok alighanem zsúfolt lelátók előtt léphetnek pályára, ráadásul mindkét együttes számára van tét: a DVTK-nak a nyugodtabb téli pihenőhöz van szüksége a pontokra, míg az FTC-nek aligha fér bele több botlás. A jó hangulat biztosra vehető: miután a hazai drukkerek péntek délután leteszik a munkát, megindulnak a stadion felé, hogy aztán teljes erőből buzdítsák kedvenc csapatukat.

Ebben a közegben különösen nagy figyelem hárulhat a találkozó alakulását leginkább befolyásolni képes labdarúgókra. A 21 esztendős Babos Bence a nyáron kölcsönbe érkezett Székesfehérvárról a klubhoz, s fiatal kora ellenére rögtön meghatározó játékossá vált, ötgólos az őszi szezonban. Korábban bizonyította, nem ijed meg a nagy nevektől: szeptember közepén gólt szerzett a Ferencváros elleni idegenbeli 2–2 alkalmával, ami nemcsak pályafutása eddigi egyik legemlékezetesebb pillanata volt, hanem az önbizalma építése szempontjából is meghatározó.

„Szeptemberben a Groupama Arénában betaláltam, ami jót tett a lelkemnek – mondta lapunknak Babos Bence. – A Ferencváros elleni gól mindig sokat ér, nagyon örültem én is neki. Izgatottan készültünk az elmúlt napokban, érezhető az öltözőben, hogy milyen találkozó vár ránk. Jó állapotban vagyunk, győzni akarunk a Fradi ellen. Szeretnénk emlékezetesen zárni az évet, hogy mindenki jó hangulatban tölthesse az ünnepeket.”

A Diósgyőr a forduló előtt 18 pontjával a tabella 10. helyén áll, Babos Bence úgy érzi, ennél sokkal több van a csapatban. Megnézte, ha legyőzik a Ferencvárost, a nyolcadik helyre is felléphetnek, ettől még persze sikeresebb tavaszban reménykedik.

„Szeretnénk megmutatni, hogy több van bennünk. A keret erőssége alapján a tabella első felében lenne a helyünk, semmiképpen sem a kiesés ellen kellene küzdenünk.”

A fiatal játékosnak a Fradi elleni rangadó újabb lehetőség, hogy megmutassa, az ilyen kiélezett összecsapásokon sem ijed meg, Vladimir Radenkovics vezetőedző bármikor számíthat rá. Egy jó megmozdulás, gól vagy gólpassz kulcsfontosságú lehet – a csapat és az egyéni karrier szempontjából egyaránt.

„Jól érzem magam Diósgyőrben – szögezte le Babos Bence. – A hazai meccseinken mindig jó a hangulat, sokan vannak a lelátókon, ezzel a Ferencváros ellen sem lesz gond. Bevallom, érzem magamon a nyomást, és úgy készülök, hogy ezúttal győzelmet érő gólt szerezhetek vagy gólpasszt adhatok.”

Szerinte az NB I-ben azért született jó néhány meglepetés az ősszel, mert a mezőny kiegyensúlyozott. A Ferencváros hazai teljesítményéről pedig azt mondta, hogy a bajnokcsapatot akkor sem lehetne leírni, ha sorozatos vereségek után érkezne Diósgyőrbe. Erről azonban szó sincs. Noha a zöld-fehérek az elmúlt időszakban többször is botlottak, a váratlan vereségek az Üllői úton csúsztak be.

„Jó csapat az FTC, egyértelműen az övé a legjobb keret a bajnokságban. Az NB I-ben sok váratlan eredmény született az elmúlt időszakban, de ne feledjük, a Fradinak a nemzetközi kupára is figyelnie kell, amelyben kifejezetten jól teljesít. Nem gondolnám, hogy a játékosok motivációjával bármiféle probléma lenne, biztos vagyok benne, az év utolsó meccsére ők is felszívják magukat.”

Babos Bence a mérkőzést követő hétvégén hazautazik szüleihez, a karácsonyt velük tölti Győrben.

Idénybeli nézőcsúcs várható a péntek esti bajnokin Szépen fogynak a jegyek a Diósgyőr–Ferencváros rangadóra, csütörtök kora délutánig körülbelül 6000 belépő talált gazdára. Az év utolsó tétmérkőzésére nagy az érdeklődés a városban, szinte biztosan többen lesznek, mint a Debreceni VSC elleni (0–0) szeptemberi bajnokin, amelyen 6279-en ültek a lelátón – jelenleg ez az idénybeli nézőcsúcs a DVTK Stadionban. Cs. A.

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

December 19., péntek

20.00: Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

December 20., szombat

13.00: Zalaegerszegi TE FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.30: Paksi FC–Nyíregyháza Spartacus FC FC (Tv: M4 Sport)

18.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

December 21., vasárnap

15.00: Újpest FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)

17.30: Debreceni VSC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)