Szafonov négy 11-est kivédett, a PSG nyerte meg az Interkontinentális Kupát

A CONCACAF-zóna BL-jének győztese, a mexikói Cruz Azul, majd az afrikai BL-győztese, az egyiptomi Pyramids legyőzésével harcolta ki a Libertadores-kupát megnyerő brazil Flamengo, hogy az európai Bajnokok Ligájában diadalmaskodó PSG ellen léphessen pályára a FIFA Interkontinentális Kupa döntőjében Al-Rajjanban, az Arab Emírségekben.

A PSG kezdte támadóbb felfogásban a mérkőzést, amit mutatott az is, hogy az első kapura lövést Li Kang In eresztette meg a 6. perc végén, Agustín Rossi biztos kézzel ölelte magához a labdát. Három perccel később ismét főszereplővé vált az argentin kapus, amikor oldalra messze kiszaladva az alapvonal fölül rosszul kanalazta el a hazatett labdát, amely viszont Joao Nevestől éppen Fabián Ruiz elé került, aki 18 méterről középről kapásból az üresen maradt kapuba emelt – jó három perc videózás után azonban az amerikai Ismail Elfath játékvezető közölte, már kint volt a labda, amikor Rossi visszarúgta, így szöglettel folytatódik a mérkőzés. Amelybe a Flamengo úgy negyedóra elteltével meg is érkezett: Erick Pulgar lövése után védett nagyot a PSG kapuját óvó Matvej Szafonov. Bő fél óra játék után megsérült Li, helyére pedig a 19 éves Senny Mayulu állt be. Hogy jól döntött Luis Enrique, amikor a fiatal franciát küldte pályára, azt mutatja, hogy a PSG – immár – szabályos góljához vezető támadás Mayulu labdaszerzése után indult; Hvicsa Kvarachelia közelről pofozta az üres kapuba a kivetődő Rossiról elé pattanó labdát.

A második félidő úgy folytatódott, ahogy az első véget ért: a PSG birtokolta többet a labdát, s alakított ki több helyzeteket, a Fla egy-egy gyors megindulásban bízhatott – nem sok sikerrel... Mígnem negyedóra játék után Marquinhos a tizenhatoson belül akasztotta Giorgian De Arrascaetát, mire az amerikai játékvezető néhány másodperccel később megállította a játékot, mert a VAR-szobából kihívták, hogy ezt bizony meg kéne néznie. Megnézte, megadta a büntetőt, Jorginho meg a megszokott megtorpanós, szökellős módon értékesítette is azt. Miután a pályán lévők egyre kevésbé voltak kapura veszélyesek a Flamengónál, 75 percnyi játék után tripla cserével próbált frissíteni Filipe Luís vezetőedző – akire az Atlético Madridnál kétszer négy idény alatt balhátvédként több mint 330 meccsről emlékezhetünk. A franciáknál meg Ousmané Dembélé érkezett a 78. percben, s az idei aranylabdás és a FIFA Év Játékosa-díjat éppen a meccs előestéjén átvevő támadó beállása után két perccel ki is hagyták a párizsiak a meccs addigi talán legnagyobb helyzetét. Válaszként a brazilok három perccel később szórakoztak el egy 2 az 1 elleni ziccert. Mivel a négy perc ráadás sem hozott újabb gólt (Marquinhos másfél méterre az üres kaputól olyan rosszul találta el a labdát Dembélé erőteljesen belőtt beadásából, hogy az visszapattant az ötös jobb sarkánál kóricáló Rossi kapus kezébe), következhetett a kétszer 15 perc hosszabbítás.

Amely azzal kezdődött, hogy a szintén Atlético-legenda Saúl nagyot rúgott a szép cselekkel előretörő Nuno Mendesbe, amiért sárgát kapott – ez volt a nyolcadik ebből a fajtából az amúgy nem különösen durva találkozón. Gól azonban ebben a szakaszban már nem esett (noha a PSG közelebb állt a mérkőzés eldöntéséhez), így tizenegyesekre került sor. Itt pedig valódi kapusparádét láthattunk: Rossi kivédte Ousmané Dembélé, majd Bradley Barcola tizenegyesét, ám Matvej Szafonov még rajta is túltett! Az első kísérletet még nem tudta hárítani az orosz – Nicolás de la Cruz túljárt az eszén –, a folytatásban viszont Saúl, Pedro, Léo Pereira és Luiz Araújo sem tudta megverni a PSG kapusát, aki négyszer is hárított, hozzásegítve a Paris Saint-Germaint, hogy első alkalommal megnyerje első ilyen trófeáját.

A gólok és a tizenegyesek ide kattintva megnézhetők.

FIFA INTERKONTINENTÁLIS KUPA

DÖNTŐ, AL-RAJJAN

PSG (francia)–FLAMENGO (brazil) 1–1 (1–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 2–1

Al-Rajjan, Ahmed bin Ali Stadion, 45 032 néző. Vezette: Elfath (amerikai)

PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Fabián (Ndjantou, 106.) – Li Kang In (Mayulu, 35.; Barcola, 64.), Kvarachelia (Mbaye, 91.), D. Doué (O. Dembélé, 78.). Vezetőedző: Luis Enrique

FLAMENGO: A. Rossi – Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro – Pulgar (De la Cruz, 75.), Jorginho (Saúl, 75.) – Carrascal (Pedro, 56.), De Arrascaeta (Everton, 75.), Plata (Lino, 108.) – Bruno Henrique (L. Araújo, 90+2.). Vezetőedző: Filipe Luís

Gólszerző: Kvarachelia (38.), ill. Jorginho (62. – 11-esből)