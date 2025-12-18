Férfi Euroliga: a hajrában fordított a Real Madrid a Paris ellen

Nemzeti Sportrádió

2025.12.18.
A Real Madrid megszenvedett a győzelemért (Fotó: Getty Images)
A Real Madrid, a Panathinaikosz és a Maccabi Tel-Aviv hazai pályán, a Fenerbahce idegenben nyert a férfi kosárlabda Euroliga-alapszakasz 17. fordulójának csütörtöki játéknapján.

A Maccabi Tel-Aviv és a rekordgyőztes Real Madrid egyaránt megszenvedett a hazai győzelemért: az izraeliek három ponttal múlták felül a Valenciát, míg a spanyolok öttel a Paris Basketballt úgy, hogy a negyedik negyed előtt még a franciáknál volt az előny. 

A Panathinaikosznak könnyebb dolga volt a Hapoel Tel-Aviv ellen, és a Fenerbahce is magabiztosan nyert a Milan otthonában. 

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 17. FORDULÓ
Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Valencia (spanyol) 85–82 (19–21, 28–20, 23–20, 15–21)
Panathinaikosz (görög)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli) 93–82 (22–17, 23–29, 20–16, 28–20)
Milan (olasz)–Fenerbahce (török) 72–87 (11–19, 21–21, 23–16, 17–31)
Real Madrid (spanyol)–Paris Basketball (francia) 95–90 (24–21, 25–29, 21–24, 25–16)

Szerdán játszották
Zalgiris Kaunas (litván)–Anadolu Efes (török) 64–87 (17–28, 18–9, 16–26, 13–24)
ASVEL Villeurbanne (francia)–Bayern München (német) 76–74 (15–22, 27–16, 9–24, 25–12)
Baskonia (spanyol)–Monaco (francia) 85–73 (17–14, 26–20, 19–21, 23–17)
Partizan Beograd (szerb)–Virtus Bologna (olasz) 68–86 (19–24, 18–16, 15–23, 16–23)
Kedden játszották
Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 95–97 (30–23, 22–28, 14–28, 29–18)
Fenerbahce (török)–Panathinaikosz (görög) 77–81 (16–17, 21–24, 20–9, 20–31)
Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 84–78 (21–21, 19–16, 21–22, 23–19)
Olympiakosz (görög)–Valencia (spanyol) 92–99 (27–25, 20–24, 29–18, 16–32)
Milan (olasz)–Real Madrid (spanyol) 89–82 (23–21, 27–18, 16–21, 23–22)
Paris Basketball (francia)–Barcelona (spanyol) 69–85 (13–30, 16–22, 23–16, 17–17)

Az álláshoz kattintson ide.

 

