Dárdai Pál újra a magyar futballban: az Újpest FC sportigazgatója lett; Mészáros Lőrinc: A miénk nem egyszerűen futballakadémia, hanem egy komplett sportfalu

2025.12.18. 23:56
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Dárdai Pál újra a magyar futballban: az Újpest FC sportigazgatója lett. A korábbi szövetségi kapitány elköszönt a Hertha BSC-től, és a lila-fehér klub teljes szakmai munkájának felügyeletét vállalta a legkisebb utánpótlás-korosztályoktól a felnőttcsapatig. Bodnár Zalán beszámolója

Mészáros Lőrinc: „A miénk nem egyszerűen futballakadémia, hanem egy komplett sportfalu”. Csaknem két év után adott ismét interjút a Puskás Akadémiát működtető alapítvány kuratóriumi elnökeként, azaz főként labdarúgásról az ország leggazdagabb üzletembere, Mészáros Lőrinc, az interjút – amelyet Szöllősi György készített – ezúttal is a Nemzeti Sport hasábjain olvashatják

Vanczák Vilmos úgy érzi, mintha el sem hagyta volna Svájcot. Másodedzőként tért vissza egykori sikerei színhelyére, az FC Sionba Vanczák Vilmos: a korábbi 79-szeres válogatott hátvédnek többek között a csapat védekezésének kialakítása a feladata. Borbola Bence interjúja

Máris 2026-ra hangolnak az F1-ben, új szakkifejezések várnak ránk.  A vadonatúj technikai éra vadonatúj szakkifejezésekkel is együtt jár jövőre. A sportág irányítói ezeket osztották meg a rajongókkal néhány autós grafikával kiegészítve. Zsoldos Barna háttéranyaga

Ábrahám Minna: Megyek előre, szépen összeáll ez hosszú távon. Két ezüst a lublini rövid pályás Európa-bajnokságon, egy közülük egyéniben, 200 gyorson, ráadásul hatalmas egyéni csúccsal, s ezt az időt a 100 gyorson elért magyar rekordnál is többre tartja: a 19 éves Ábrahám Minnával Kovács Erika beszélgetett

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

