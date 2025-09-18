BL: Neuer a Bayern korrekordere lett, Van Dijk 25. fejes gólja

A futball történetével és statisztikájával foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy a holland védő ily módon hattal több alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, mint bármelyik más hátvéd Európa öt legerősebb bajnokságában azóta, hogy 2018 januárjában debütált az angol bajnoki címvédő együttesben.

A szerdai, Atlético Madrid elleni győztes meccsen (3–2) a hazaiaknál 17 évesen és 19 naposan szóhoz jutott Rio Ngumoha, aki a második legfiatalabb angol játékos lett a Bajnokok Ligája történetében. Nálánál is ifjabbként csak Jack Wilshere debütált a sorozatban, aki 2008-ban, 16 évesen és 329 naposan mutatkozott be az Arsenal színeiben.

Az Atlético szlovén kapusa, Jan Oblak lett az első kapus és – Koke (688 meccs) és Adelardo (550) mögött – a harmadik játékos a spanyol csapat históriájában, aki elérte az 500 mérkőzést minden sorozatot beszámítva,

A Paris Saint Germain–Atalanta (4–0) találkozó kapcsán az IFFHS megemlítette, hogy a francia alakulat az első címvédő, amely négy góllal nyert a Bajnokok Ligája nyitó mérkőzésén azóta, hogy a Bayern München 2020. október 21-én legyőzte – szintén 4–0-ra – az Atlético Madridot. A magabiztos siker „ellensúlyaként” az összefoglalóban szerepel az is, hogy Bradley Barcola tizenegyest rontott, így a PSG utóbbi nyolc büntetőjéből négyet is kihagyott.

A Bayern München–Chelsea (3–1) mérkőzés kapcsán az IFFHS azt emelte ki, hogy a német csapat sorozatban 22. alkalommal kezdte győzelemmel Bajnokok Ligája-idényét, ezzel meghosszabbítva a sorozat történetének általa tartott vonatkozó rekordját. A három Bayern-találatból kettőt is jegyző Harry Kane lett a harmadik játékos, aki legalább 20 gólt szerzett két különböző klubcsapatban is a BL-ben, illetve az előd BEK-ben. Az angol csatár 21-szer volt eredményes a Tottenham futballistájaként, s 20-nál tart a münchenieknél. Hasonló „duplára” Cristiano Ronaldo és Neymar volt képes: előbbi 105-ször talált be a Real Madrid, s 21-szer a Manchester United, utóbbi pedig 21-szer az FC Barcelona, s 22-szer a PSG színeiben.

A Bayern kapuját védő Manuel Neuer a bajor alakulat legidősebb játékosává lépett elő, aki a Bajnokok Ligájában szerepelt: Neuer szerdán 39 évesen és 174 naposan játszott, megelőzve Lothar Matthäust (38 év 353 nap).