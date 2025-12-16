IFFHS: ismét Lamine Yamal a legjobb fiatal játékos

Bár az év legjobb játékosa címért való küzdelemben alulmaradt Ousmane Dembélével szemben, Lamine Yamal 2024 után ismét az év legjobb fiatal játékosa lett a futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS).

Az FC Barcelona kiválósága 233 pontot kapott, így 143-mal előzte meg Désiré Douét (PSG) és 183-mal Estevaót (Palmeiras és Chelsea).

Spanyolország és Törökország képviseli magát két játékossal a legjobb tízben, hiszen Yamal barcelonai csapattársa, Pau Cubarsí ötödik lett, míg Arda Güler (Real Madrid) és Kenan Yildiz (Juventus) a negyedik és a hatodik helyen végzett.

A hölgyeknél is egy barcelonai játékos, Vicky López lett a legjobb U20-as, megelőzve Linda Caicedót (Real Madrid) és Michelle Agyemangot (Brighton & Hove Albion).

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

U20, A LEGJOBB FÉRFI JÁTÉKOSOK

1. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) 233 pont

2. Désiré Doué (francia, PSG) 90 pont

3. Estevao (brazil, Palmeiras/Chelsea) 50 pont

4. Arda Güler (török, Real Madrid) 30 pont

5. Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona) 19 pont

6. Kenan Yildiz (török, Juventus) 10 pont

7. Warren Zaire-Emery (francia, PSG) 7 pont

8. Franco Mastantuano (argentin, Real Madrid) 5 pont

9. Rodrigo Mora (portugál, FC Porto) 4 pont

10. Obed Vargas (mexikói, Seattle Sounders) 3 pont



U20, A LEGJOBB NŐI JÁTÉKOSOK

1. Vicky López (spanyol, FC Barcelona) 174 pont

2. Linda Caicedo (kolumbiai, Real Madrid) 105 pont

3. Michelle Agyemang (angol, Brighton) 51 pont

4. Tanikava Momoko (japán, Bayern München) 35 pont

5. Wieke Kaptein (holland, Chelsea) 24 pont

6. Montserrat Saldivar (mexikói, Club América) 9 pont

7. Olivie Moultrie (amerikai, Portland Thorns) 8 pont

8. Luisa Aguledo (kolumbiai, Deportivo Cali) 7 pont

9. Sydney Schertenleib (svájci, FC Barcelona) 6 pont

10. Doha El Madani (marokkói, AS FAR Rabat) és Claudia Martínez Ovando (paraguayi, Club Olimpia) 5-5 pont

