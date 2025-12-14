Az IFFHS-nél is Dembélé volt 2025 legjobbja

Ami a győztes kilétét illeti, nem született meglepetés a labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szavazásán, amelyen a nők után a férfiaknál is megválasztották a 2025-ös év legjobbját. A várakozásoknak megfelelően a címet az idei Aranylabda-szavazás győztese, Osmane Dembélé nyerte, ráadásul nem kis fölénnyel: a 2018-as világbajnok támadó 153 pontot szerzett, 56-tal többet a második helyezett Lamine Yamalnál. A dobogó harmadik helyére némi meglepetésre a Bayern csatára, Harry Kane futott be – az angol az Aranylabda-voksolásnál az első tízbe sem fért be –, ő 62 pontot „gyűjtött”. Ugyancsak feltört Erling Haaland, aki az Aranylabda-voksoláson szerzett 26. helye után most negyedik lett.

A csapatok közül csak kettő adott egynél több játékost a legjobb tízbe: a Bajnokok Ligáját nyerő PSG-ből Dembélén kívül Vitinha és Asraf Hakimi, a spanyol bajnok FC Barcelonából Yamal mellett Pedri és a BL-gólkirály Raphinha fért be az „elitbe”.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

A 2025-ÖS VÉGEREDMÉNY

1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain) 153 pont

2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) 97

3. Harry Kane (angol, Bayern München) 62

4. Erling Haaland (norvég, Manchester City) 39

5. Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain) 37

6. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 34

7. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain) 22

8. Pedri (spanyol, FC Barcelona) 18

9. Raphinha (brazil, FC Barcelona) 15

10. Cole Palner (angol, Chelsea FC) 14