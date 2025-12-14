Nemzeti Sportrádió

Az IFFHS-nél is Dembélé volt 2025 legjobbja

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 14:52
Ousmane Dembélé az Aranylabda-szavazás után az IFFHS-nél is a legjobb lett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ousmane Dembélé Lamine Yamal Az év legjobbjai szavazás IFFHS Harry Kane
A futballstatisztikákkal foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) is megválasztotta 2025 legjobb férfi labdarúgóját. A címet az Aranylabda-szavazás nyertese, a PSG-s Ousmane Dembélé nyerte meg a barcelonai Lamine Yamal és a Bayern München angol centere, Harry Kane előtt.

Ami a győztes kilétét illeti, nem született meglepetés a labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) szavazásán, amelyen a nők után a férfiaknál is megválasztották a 2025-ös év legjobbját. A várakozásoknak megfelelően a címet az idei Aranylabda-szavazás győztese, Osmane Dembélé nyerte, ráadásul nem kis fölénnyel: a 2018-as világbajnok támadó 153 pontot szerzett, 56-tal többet a második helyezett Lamine Yamalnál. A dobogó harmadik helyére némi meglepetésre a Bayern csatára, Harry Kane futott be – az angol az Aranylabda-voksolásnál az első tízbe sem fért be –, ő 62 pontot „gyűjtött”. Ugyancsak feltört Erling Haaland, aki az Aranylabda-voksoláson szerzett 26. helye után most negyedik lett.

A csapatok közül csak kettő adott egynél több játékost a legjobb tízbe: a Bajnokok Ligáját nyerő PSG-ből Dembélén kívül Vitinha és Asraf Hakimi, a spanyol bajnok FC Barcelonából Yamal mellett Pedri és a BL-gólkirály Raphinha fért be az „elitbe”.

Az IFFHS által felkért zsűri tagja Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője is.

A 2025-ÖS VÉGEREDMÉNY
1. Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain) 153 pont
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona) 97
3. Harry Kane (angol, Bayern München) 62
4. Erling Haaland (norvég, Manchester City) 39
5. Vitinha (portugál,  Paris Saint-Germain) 37
6. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) 34
7. Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)  22
8. Pedri (spanyol, FC Barcelona) 18
9. Raphinha (brazil, FC Barcelona) 15
10. Cole Palner (angol, Chelsea FC) 14

 

Ousmane Dembélé Lamine Yamal Az év legjobbjai szavazás IFFHS Harry Kane
Legfrissebb hírek

IFFHS: sorozatban harmadszor is Aitana Bonmatí a világ legjobb női labdarúgója

Spanyol labdarúgás
19 órája

PSG: Dembélé és Chevalier sem játszhat az Athletic Bilbao ellen

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 12:39

Jogos Mohamed Szalah kikerülése a Liverpool keretéből a nyilatkozata után? – így szavaztak az olvasóink

Angol labdarúgás
2025.12.09. 12:28

Gólzáporos évzárás? – Cselőtei Márk publicisztikája

Minden más foci
2025.12.06. 00:09

Az éllovas Mbappé 60 gólnál tart, a 33 gólos Varga Barnabás 13. a legeredményesebbek rangsorában

Minden más foci
2025.12.04. 13:22

Lamine Yamal életfilozófiája: Csak élvezni az életet és a futballt

Spanyol labdarúgás
2025.12.01. 17:02

„Apai” védőszárnyak alatt, újjászületve Párizsban – Ousmane Dembélé-sorozat, 4. rész

Képes Sport
2025.11.30. 09:31

„Olyan vagy, mint Estevao, csak sz.rabb” – nem kímélték Yamalt a Chelsea-drukkerek

Bajnokok Ligája
2025.11.26. 16:30
Ezek is érdekelhetik