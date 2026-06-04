Győr: három arannyal zárná le pályafutását Anna Lagerquist és Nathalie Hagman

FONTOS DÖNTÉST HOZOTT MEG Anna Lagerquist és Nathalie Hagman: a győri csapatban szereplő két rutinos svéd kézilabdázó lezárja hosszú pályafutását, a Bajnokok Ligája júniusi négyes döntőjében játszik utoljára. A Magyar Kupát és a bajnokságot már megnyerték, a tökéletes idényhez már csak a BL-arany hiányzik.

ANNA LAGERQUIST: HIÁNYOZNI FOG A KÉZILABDA

A beálló 2024 őszén csatlakozott a győriekhez, miután korábbi francia klubja, a Nantes megszűnt. Pályafutását a Lugi HF együttesében kezdte, majd szerepelt a dán Nyköbing Falster és az orosz Rosztov-Don együttesében is, 2019-ben és 2021-ben az év női játékosának választották meg hazájában. Az ETO-val tavaly BL-t és bajnokságot nyert, idén mindkét hazai sorozatban aranyérmes lett, jelenleg ő viseli a csapatkapitányi tisztséget.

„Nehéz volt meghozni a döntést a visszavonulásról, mégiscsak egy fontos elhatározás – mondta a 33 éves beálló. – Sokat gondolkodtam, és fokozatosan érlelődött bennem, ebben az idényben éreztem először, hogy most jött el az ideje. Hosszú és szép pályafutásom volt, számos klubban és országban játszottam, sok tapasztalatot gyűjtöttem. Nyilván jobb lett volna, ha elkerülnek a sérülések, de ez is része a sportnak, ez is formál, hozzád tesz emberileg. Ha visszatekintek, nem bánok semmit.”

A sportágtól nem szeretne teljesen elszakadni: „Ami a jövőmet illeti, nem hiszem, hogy az edzősködés az én világom lenne. Eljött az ideje, hogy felfedezzem, ki is vagyok én a sporton kívül. Abban biztos vagyok már most, hogy hiányozni fog a kézilabda. Talán egyszer visszatérek ebbe a közegbe, de azt még nem döntöttem el, milyen formában, izgalmas lesz rájönni erre.”

Lagerquist szerint az ETO erőssége a stabil védekezés, amelyből sokat kontrázhatnak, a hozzáállásuk pedig kiváló, mindent meg akarnak nyerni.

NATHALIE HAGMAN: SZÉP LENNE, HA A SPORTÁG KÖZELÉBEN MARADHATNÉK

Tizenhét évesen mutatkozott be a svéd válogatottban a jobbszélső Nathalie Hagman, aki a BK Söder csapatában kezdte pályafutását, 2014-ben igazolt először külföldre. Játszott Dániában, Romániában és Franciaországban is, tavaly nyáron csatlakozott a győriekhez, tíz éve ő lett az olimpia legjobb jobbszélsője, két éve a párizsi játékokon ő szerezte a legtöbb gólt. A nemzeti csapat színeiben több mint ezer alkalommal talált be.

„Egyfelől nehéz döntés volt a visszavonulás, másfelől viszont nem, mert éreztem, hogy ez a helyes elhatározás – fogalmazott lapunknak a 35 éves szélső. – Tizenkét éve élek külföldön, már várom, hogy valami mással foglalkozzak. Persze sok minden hiányozni fog, de igyekszem nem rágódni azon, miként alakult a pályafutásom. Annak örültem volna, ha valamivel több érmet szerzünk a válogatottal, meg is volt rá a lehetőségünk. De ha most BL-arannyal fejezem benne, bőven elégedett leszek a karrieremmel.”

Lagerquisthez hasonlóan Hagman sem szeretne edzősködni, de maradna a kézilabda közelében

„Svédországban nem egyszerű megkani a lehetőséget, de egyelőre nem is akarom, hogy ugyanaz legyen a napirendem, mint aktív játékosként, benne a sok utazással és meccsel. De talán valamikor a jövőben, majd meglátjuk… Élveztem az életet kézilabdázóként, nem bánnám, ha az életem része maradna.”

A szélső szerint négy kifejezetten erős csapat alkotja a final four mezőnyét, a Brest játékosai nagyon jók az egy az egy elleni helyzetekben, amit néha nem könnyű összehangolni a győri védekezéssel.

PER JOHANSSON: NEHÉZ LESZ ELVÁLNI TŐLÜK

Az ETO svéd vezetőedzője mindkét játékost jól ismeri, a svéd válogatott mellett több klubcsapatban is együtt dolgoztak.

„Elragadnak az érzelmek, ha rájuk gondolok – mondta a tréner a Nemzeti Sportnak. – Nathalie az egyik legjobb szélső, több mint ezer gólt szerzett a nemzeti csapatban. Anna nálam minden idők legjobb hármas védője. Mindig erős rendszerre támaszkodtam a válogatottnál, Rosztovban és Győrben is, ő pedig ezeknek mindig a részese volt. Ezért is hívtam Győrbe, vele játszhatom azt a játékot, amit szeretek. Szóval nagyon nehéz lesz elválni tőlük, mert ők a svéd kézilabda tartóoszlopai, másrészt emberileg is támaszt jelentenek, ismernek engem és én is őket.”

Johansson szerint Lagerquist mindig megmondta neki, ha rossz irányba mentek a dolgok.

„Ők nem csupán játékosok, nagyon fontos a személyi kötelék közöttünk, ha vége a pályafutásuknak, akkor is barátok maradunk. Elárulok még valamit Annával kapcsolatban: kifejezetten sokat számít, ha ott van az edzésen, vele teljesen más a szint. Már csak a jelenlétével is jelzi a többieknek, hogy na, most nagyon jól kell teljesíteni. Nagyszerű karakterek és nagy nehézséget jelent, hogy nem lesznek velem.”

FINAL FOUR, BUDAPEST, MVM DOME

ELŐDÖNTŐ

Június 6., szombat

15.00: Metz Handball (francia)–CSM Bucuresti (román)

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC

HELYOSZTÓK

Június 7., vasárnap

15.00: a harmadik helyért

18.00: döntő