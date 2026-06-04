Leclerc-nek voltak más opciói is, de továbbra is hisz a Ferrariban

Bár a Mercedes az idén egyelőre veretlen a versenyeken, a Monacói Nagydíj előtt az jelenti az egyik slágertémát, hogy a hétvégén megtörhet a győzelmi sorozata. A paddockban általános vélekedés, hogy a Ferrari és a McLaren is különösen erős lehet a hercegségben: az SF-26-os gyengeségeit elfedheti, miközben erősségeit kidomboríthatja a lassú és középgyors kanyarokból álló pálya, míg az MCL40-es a rövid tengelytávjából fakadó előnyöket kamatoztathatja a szűk, kanyargós utcákon.

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és a regnáló világbajnok Lando Norris is úgy nyilatkozott a hétvége előtt, hogy a Scuderia lesz az éllovas Monte-Carlóban. A hazai pályán versenyző Charles Leclerc azonban óvatosan fogalmazott csapata esélyességét illetően a csütörtöki sajtónapon. Amikor arról kérdezték, valóban a Ferrari számít-e a favoritnak, csak annyit felelt: „Nem.”

„Úgy gondolom, kedvezőbb helyzetben vagyunk, és ha van pálya, ahol a Ferrarira fogadnék, akkor valószínűleg Monaco lenne az. Ugyanakkor továbbra is úgy vélem, a Mercedes jelentős előnyben van az év eleje óta, szóval most is nagyon-nagyon erős lesz. A McLaren is erős lesz, mint ahogyan a Red Bull is. Az viszont igaz, hogy az előző pályákon eléggé szenvedtünk az egyenesekben, ami Monacóban kevésbé jelent problémát. Emellett az alváz és aerodinamika szempontjából is erős csomaggal rendelkezünk. Ez a segítségünkre lehet, de továbbra is a Mercedest tartom a legyőzendő csapatnak.”