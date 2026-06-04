Leclerc-nek voltak más opciói is, de továbbra is hisz a Ferrariban
Bár a Mercedes az idén egyelőre veretlen a versenyeken, a Monacói Nagydíj előtt az jelenti az egyik slágertémát, hogy a hétvégén megtörhet a győzelmi sorozata. A paddockban általános vélekedés, hogy a Ferrari és a McLaren is különösen erős lehet a hercegségben: az SF-26-os gyengeségeit elfedheti, miközben erősségeit kidomboríthatja a lassú és középgyors kanyarokból álló pálya, míg az MCL40-es a rövid tengelytávjából fakadó előnyöket kamatoztathatja a szűk, kanyargós utcákon.
A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és a regnáló világbajnok Lando Norris is úgy nyilatkozott a hétvége előtt, hogy a Scuderia lesz az éllovas Monte-Carlóban. A hazai pályán versenyző Charles Leclerc azonban óvatosan fogalmazott csapata esélyességét illetően a csütörtöki sajtónapon. Amikor arról kérdezték, valóban a Ferrari számít-e a favoritnak, csak annyit felelt: „Nem.”
„Úgy gondolom, kedvezőbb helyzetben vagyunk, és ha van pálya, ahol a Ferrarira fogadnék, akkor valószínűleg Monaco lenne az. Ugyanakkor továbbra is úgy vélem, a Mercedes jelentős előnyben van az év eleje óta, szóval most is nagyon-nagyon erős lesz. A McLaren is erős lesz, mint ahogyan a Red Bull is. Az viszont igaz, hogy az előző pályákon eléggé szenvedtünk az egyenesekben, ami Monacóban kevésbé jelent problémát. Emellett az alváz és aerodinamika szempontjából is erős csomaggal rendelkezünk. Ez a segítségünkre lehet, de továbbra is a Mercedest tartom a legyőzendő csapatnak.”
Leclerc-t mindig is nagy figyelem övezi hazai pályán, de az idén még inkább figyelem középpontjába került, miután szerdán meghosszabbította szerződését a Ferrarival. A monacói döntését többen is megkérdőjelezték, de ő elárulta, meg sem fordult a fejében, hogy máshol folytassa, és nem csak érzelmi okok miatt tartott ki.
„Sohasem vettem komolyan fontolóra más lehetőségeket. Persze zajlottak egyeztetések, hiszen tíz év alatt az ember olyan kapcsolatokat épít ki a paddockban, amelyek túlmutatnak a pusztán szakmai viszonyon. Teljesen természetesnek tartom, hogy időnként adódnak ilyen beszélgetések, de megerősíthetem, hogy ezek az ügyek Nicolast (Todt, Leclerc menedzsere – a szerk. ) jobban érintették, mint engem. Ami engem illet – és ezt szeretném hangsúlyozni –, mindig teljesen egyértelmű volt, hogy mit szeretnék.”
„A legfontosabb tényező az volt, hogy hiszek a projektben. A csapat iránt érzett szeretetem olyasmi, amit már nem kellett külön mérlegelnem, így ebből a szempontból nem kellett sokat gondolkodnom. Ott van Fred (Frédéric Vasseur, csapatfőnök) is: különleges kapcsolat fűz hozzá, és teljességgel bízom benne, hogy ő a megfelelő ember ahhoz, hogy visszavezesse a Ferrarit a csúcsra.”
„Az idei évben látott jelek is fontos szerepet játszottak. Igaz, hogy jelenleg a Mercedes mögött vagyunk, de rengeteg innovációt látok. Maranellóban olyan csapat dolgozik, amely keményen hajt, és igyekszik másként gondolkodni, mint korábban, akár a megszokott kereteken kívül is. Új megoldásokat láthattunk az autón, és ez még nagyobb bizalommal töltött el. Megerősített abban, hogy ez az a csapat, amelynek a tagja szeretnék lenni.”
Tehát a Ferrari iránt érzett szeretetemen túl – ami nyilvánvaló – racionális szempontok is szerepet játszottak a döntésben. Mint ahogyan minden egyes kontraktusom aláírásánál.
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00