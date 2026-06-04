Nemzeti Sportrádió

Leclerc-nek voltak más opciói is, de továbbra is hisz a Ferrariban

H. L.H. L.
2026.06.04. 18:46
Leclerc továbbra is a Mercedest tartja a fő esélyesnek (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Monacói Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Ferrari
A Formula–1-es Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc szerint csapatának jó esélye lehet a Monacói Nagydíjon, de továbbra is a Mercedest tartja a fő esélyesnek. A hazai közönség előtt versenyző pilóta a szerződéshosszabbítása okairól is beszélt a csütörtöki sajtónapon.

Bár a Mercedes az idén egyelőre veretlen a versenyeken, a Monacói Nagydíj előtt az jelenti az egyik slágertémát, hogy a hétvégén megtörhet a győzelmi sorozata. A paddockban általános vélekedés, hogy a Ferrari és a McLaren is különösen erős lehet a hercegségben: az SF-26-os gyengeségeit elfedheti, miközben erősségeit kidomboríthatja a lassú és középgyors kanyarokból álló pálya, míg az MCL40-es a rövid tengelytávjából fakadó előnyöket kamatoztathatja a szűk, kanyargós utcákon.

A vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli és a regnáló világbajnok Lando Norris is úgy nyilatkozott a hétvége előtt, hogy a Scuderia lesz az éllovas Monte-Carlóban. A hazai pályán versenyző Charles Leclerc azonban óvatosan fogalmazott csapata esélyességét illetően a csütörtöki sajtónapon. Amikor arról kérdezték, valóban a Ferrari számít-e a favoritnak, csak annyit felelt: „Nem.”

„Úgy gondolom, kedvezőbb helyzetben vagyunk, és ha van pálya, ahol a Ferrarira fogadnék, akkor valószínűleg Monaco lenne az. Ugyanakkor továbbra is úgy vélem, a Mercedes jelentős előnyben van az év eleje óta, szóval most is nagyon-nagyon erős lesz. A McLaren is erős lesz, mint ahogyan a Red Bull is. Az viszont igaz, hogy az előző pályákon eléggé szenvedtünk az egyenesekben, ami Monacóban kevésbé jelent problémát. Emellett az alváz és aerodinamika szempontjából is erős csomaggal rendelkezünk. Ez a segítségünkre lehet, de továbbra is a Mercedest tartom a legyőzendő csapatnak.”

F1
Tegnap, 10:07

Leclerc hosszabbított a Ferrarival – hivatalos

A monacói versenyző tovább üldözi nagy álmát, a bajnoki címet a vörösökkel.

 

Leclerc-t mindig is nagy figyelem övezi hazai pályán, de az idén még inkább figyelem középpontjába került, miután szerdán meghosszabbította szerződését a Ferrarival. A monacói döntését többen is megkérdőjelezték, de ő elárulta, meg sem fordult a fejében, hogy máshol folytassa, és nem csak érzelmi okok miatt tartott ki.

„Sohasem vettem komolyan fontolóra más lehetőségeket. Persze zajlottak egyeztetések, hiszen tíz év alatt az ember olyan kapcsolatokat épít ki a paddockban, amelyek túlmutatnak a pusztán szakmai viszonyon. Teljesen természetesnek tartom, hogy időnként adódnak ilyen beszélgetések, de megerősíthetem, hogy ezek az ügyek Nicolast (Todt, Leclerc menedzsere – a szerk. ) jobban érintették, mint engem. Ami engem illet – és ezt szeretném hangsúlyozni –, mindig teljesen egyértelmű volt, hogy mit szeretnék.”

„A legfontosabb tényező az volt, hogy hiszek a projektben. A csapat iránt érzett szeretetem olyasmi, amit már nem kellett külön mérlegelnem, így ebből a szempontból nem kellett sokat gondolkodnom. Ott van Fred (Frédéric Vasseur, csapatfőnök) is: különleges kapcsolat fűz hozzá, és teljességgel bízom benne, hogy ő a megfelelő ember ahhoz, hogy visszavezesse a Ferrarit a csúcsra.”

„Az idei évben látott jelek is fontos szerepet játszottak. Igaz, hogy jelenleg a Mercedes mögött vagyunk, de rengeteg innovációt látok. Maranellóban olyan csapat dolgozik, amely keményen hajt, és igyekszik másként gondolkodni, mint korábban, akár a megszokott kereteken kívül is. Új megoldásokat láthattunk az autón, és ez még nagyobb bizalommal töltött el. Megerősített abban, hogy ez az a csapat, amelynek a tagja szeretnék lenni.”

Tehát a Ferrari iránt érzett szeretetemen túl – ami nyilvánvaló – racionális szempontok is szerepet játszottak a döntésben. Mint ahogyan minden egyes kontraktusom aláírásánál.


 

 

F1
7 órája

Eljött a Ferrari ideje? Monacóban megtörhet a Mercedes menetelése

A riválisok szerint a Scuderia számít a favoritnak a hercegségben, ahol a pálya teljesen új kihívás elé állítja a jelenlegi szabályrendszert.
72. MONACÓI NAGYDÍJ
JÚNIUS 5., PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚNIUS 6., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00

 

F1 Monacói Nagydíj Charles Leclerc Formula–1 Ferrari
Legfrissebb hírek

Eljött a Ferrari ideje? Monacóban megtörhet a Mercedes menetelése

F1
7 órája

Színváltós dizájnt ölt magára az Aston Martin Monacóban – képek

F1
Tegnap, 12:06

Leclerc hosszabbított a Ferrarival – hivatalos

F1
Tegnap, 10:07

„Azt hiszem, új hátat kell majd rendelnem magamnak!” – Verstappen nehéz hétvégére számít Monacóban

F1
2026.06.02. 12:17

Ezer futam, különleges fényezés: így ünnepel a McLaren Monacóban – képek

F1
2026.06.02. 11:46

Nem lesz aktív aerodinamika Monacóban, az FIA az autók sebességét is korlátozhatja

F1
2026.05.29. 19:46

„Nem tudjuk, mi történik a Mercedesnél” – Briatore szerint Verstappen felforgathatja a pilótapiacot

F1
2026.05.29. 17:16

„Nem tudom, miért akarna bárki változtatni rajta” – Russell kiáll a jelenlegi szabályok mellett

F1
2026.05.27. 13:04
Ezek is érdekelhetik