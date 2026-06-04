Nem lesz orosz házidöntő női egyesben, a selejtezős lengyel játékos jutott be a fináléba a Roland Garroson

A selejtezőből indult, világranglista-114. Maja Chwalinska egyszer már találkozott a rangsorban 23. Gyiana Snajgyerrel, de annak már négy éve, így abból nem sokat lehetett leszűrni, hogy akkor az orosz játékos nyert 6:4, 6:4-re. A rutin sem a lengyel teniszező mellett szólt, aki mindössze harmadszor szerepel Grand Slam-tornán (a Roland Garroson még egyszer sem járt), igaz, korábban ellenfele sem járt még ilyen magasságokban, az eddigi legjobb eredménye egy nyolcaddöntő volt a 2024-es US Openről.

Nagyon kiegyenlített mérkőzést játszottak egymással Párizsban, Snajgyer azonban a negyedik gémet semmire veszítette el adogatóként, viszont rögtön visszabrékelt. Az orosz aztán 5:5-nél nagyon közel volt ahhoz, hogy ismét brékeljen – kettős hiba miatt jutott sanszhoz –, de kicsúszott a labdája. Majd a következő lehetőségnél is hosszút ütött, és Chwalinska remek ejtéssel, majd egy fonák egyenessel megnyerte a gémet. Eljutottak a tie-breakig, melyben hiába vezetett Snajgyer 3–1-re, túl sokat hibázott, és 7–4-re elveszítette a rövidítést.

A második játszmában is megtörtént, hogy a lengyel brékelt, majd a 22 esztendős orosz egyből egyenlített, ezt követően viszont mindketten stabilan hozták a szervagémjeiket. Snajgyer aztán 4:3-as vezetésénél ápolást kért – úgy tűnt, a háta fáj –, és talán ez is közrejátszott abban, hogy miután Chwalinska egyenlített, brékelni is tudott. Az utolsó gémben a 24 éves lengyel játékos ismét az első szettlabdájával (egyben első meccslabdájával) élt, remek elütéssel megnyerte a 2 óra 7 percig tartó mérkőzést, amelyben sokkal kevesebbet rontott – 32 nyerő mellett 17 ki nem kényszerített hibát ütött, míg ellenfelénél 33 és 36 volt ez a két érték.

Chwalinska tehát ott van a fináléban, ami selejtezőből érkező teniszezőnek eddig csupán egyszer sikerült Grand Slam-tornán női egyesben – Emma Raducanu volt az, aki 2021-ben meg is nyerte a US Opent ezt követően. A győztes ellenfele az orosz Mirra Andrejeva lesz a szombati döntőben.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

ELŐDÖNTŐ

NŐI EGYES

Maja Chwalinska (lengyel)–Gyiana Snajgyer (orosz, 25.) 7:6 (7–4), 6:4

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 15.) 6:1, 6:3