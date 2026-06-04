Mátó Sára Európa-bajnoki szintet futott 400 gáton

Mátó Sára 55.08 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát, és teljesítette az Európa-bajnoki szintet női 400 méteres gátfutásban a St. Pöltenben zajló Sportunion Liese Prokop-emlékversenyen.
A nemzetközi viadal honlapja szerint a MATE-GEAC sportolója bronzérmes lett az osztrák városban. A nemzetközi szövetség weboldala alapján eddigi legjobbja 55.35 mp volt, amit két évvel ezelőtt futott.
Az idei Európa-bajnokságot augusztusban Birminghamben rendezik meg.
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