Nemzeti Sportrádió

Mátó Sára Európa-bajnoki szintet futott 400 gáton

2026.06.04. 19:19
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Mátó Sára (Fotó: Török Attila)
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atlétika St. Pölten Mátó Sára
Mátó Sára 55.08 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát, és teljesítette az Európa-bajnoki szintet női 400 méteres gátfutásban a St. Pöltenben zajló Sportunion Liese Prokop-emlékversenyen.


A nemzetközi viadal honlapja szerint a MATE-GEAC sportolója bronzérmes lett az osztrák városban. A nemzetközi szövetség weboldala alapján eddigi legjobbja 55.35 mp volt, amit két évvel ezelőtt futott.

Az idei Európa-bajnokságot augusztusban Birminghamben rendezik meg.

 

atlétika St. Pölten Mátó Sára
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