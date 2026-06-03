3x3-as kosárlabda-vb: vereség az ausztráloktól, az utolsó meccsen dől el a magyar továbbjutás

A Papp Klaudia, Böröndy Vivien, Lelik Réka, Kiss Virág összeállítású csapat – amely a szingapúri selejtezőtornán vívta ki más felállásban a vb-szereplést áprilisban – kedden a nyitókörben kellemes meglepetésre 21–12-re verte az olimpiai második spanyolokat, majd nagy csatában 18–15-re kikapott a 2024-ben ötkarikás bronzérmes amerikaiaktól, így 1/1-es mérleggel várta a folytatást.

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese csütörtökön elsőként a kétszeres vb-harmadik ausztrálokkal szállt szembe, akik ugyancsak ötvenszázalékos mérlegnél tartottak. A túloldalon akadt egy ismerős arc is, Marena Whittle ugyanis 2024-ben néhány hónapot Szekszárdon töltött. A találkozón összességében egyetlen másodpercig sem vezettek a tavaly Mongóliában vb-12. magyarok, de végig szoros küzdelem zajlott a pályán.

Az ellenfél többször is négy pontra ellépett, de 12–12-nél, a meccs derekán a magyarok Kiss palánk alatti remeklésével utolérték a „kengurukat”. Whittle 15–16-nál duplát és büntetőt is dobott, ismét négy pontra nőtt a hátrány, amelyet Lelik révén sikerült egyre faragni, de 18–19 után már csak az ausztrál csapat dobott kosarat. Az összecsapás 1:16 perccel a rendes mérkőzésidő lejárta előtt fejeződött be.

A csoportkör zárásán a tavaly vb-ezüstérmes - de ezúttal még nyeretlen - mongolokkal csapnak össze a magyarok a Felvonulás Téren (Plac Defilad). A kvintettek győztesei rögtön a negyeddöntőbe kerülnek, a másodikok és harmadikok pedig rájátszást vívnak a nyolc közé jutásért.

3X3-AS KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

B-csoport, 3. forduló

Ausztrália–Magyarország 21–18

A magyar pontszerzők: Kiss 7, Lelik 5, Papp 3, Böröndy 3

Később

20.45: Magyarország–Mongólia