Az egyiptomi válogatottnál úgy számolnak, Szalah számára véget ért az idény

2026.04.26. 11:45
Szoboszlai Dominik kérdezi a sérülést szenvedő Szalahot (Fotó: Getty Images)
Mohamed Szalah valószínűleg szombaton utoljára lépett pályára a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool FC labdarúgócsapatának színeiben.

 

Az egyiptomi válogatott igazgatója, Ibrahim Hasszan szerint ugyanis a Crystal Palace ellen 3–1-re megnyert bajnoki mérkőzésen a csatár combhajlító-sérülést szenvedett, amely miatt ebben az idényben már nem lesz bevethető. Az angol klub még nem közölt részleteket a 60. percben lecserélt Szalah állapotáról.

„Szakadása van, ami négy hét kihagyást jelent” – jelentette ki a sportvezető, aki hozzátette, a támadó a június 11-én kezdődő világbajnokságra felépül.

A 33 éves futballista azt már korábban bejelentette, hogy nyáron kilenc szezon után elhagyja a „vörösöket”, akikre még négy Premier League-találkozó vár májusban: 9-én a klubvilágbajnok Chelsea-t, 24-én a Brentfordot fogadják, míg 3-án a Manchester United, 17-én az Aston Villa vendégei lesznek.

Szalah a klub történetének harmadik legeredményesebb játékosa, ebben az idényben 12-szer talált be és kilenc gólpasszt adott.

Az egyiptomi csapat Belgiummal, Új-Zélanddal és Iránnal szerepel azonos csoportban a nyári világbajnokságon.

